„Učiněná katastrofa. Jako Orbán.“ Babiš postaví vládu možná i sám. A lidovci? Posměch

Černé na bílém – vláda odrazuje své voliče. Volby by v červnu podle šetření agentury Median drtivě vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše. Na internetu se rozjely výpočty možného budoucího uspořádání politických sil v Parlamentu, a z nich vychází, že ANO by mělo většinu se kteroukoli stranou, podle některých názorů „katastrofa“. Jiným však výsledky průzkumu doslova zlepšily den. Minimální podporu lidovců označují mnozí za „tristní“. Z premiéra Petra Fialy si zase lidé utahují, že místo věcné reakce raději radí občanům „vycestovat do světa“.

Do Sněmovny by se v červnu podle modelu agentury Median dostalo šest politických stran a hnutí. Nejvyšší voličské preference si drží hnutí ANO s 35,5 %, následované ODS se 14 procenty. Mírně posílili Piráti, kteří by ve volbách skončili třetí s 11 procenty a patrný nárůst zaznamenalo hnutí SPD, které by získalo podporu desetiny voličů, zatímco dva předchozí průzkumy mu přisuzovaly o 1,5 procentního bodu méně.

Hnutí ANO by si v hypotetických červnových volbách připsalo 87 poslaneckých mandátů, ODS 37, SPD 21, Piráti 26, STAN 15 a TOP 09 by měla 14 mandátů.

Zakládající člen Pirátů Dalibor Záhora citoval Median, který uvedl, že hypotetická koalice ANO s ODS by měla ústavní většinu 124 poslanců a poslankyň. Prostou většinu by hnutí ANO mělo i v koalici s kteroukoliv z následujících sněmovních stran. Současná vládní koalice by si připsala 92 poslaneckých mandátů.

„Směřujeme k ústavní většině ANO s ODS, to bude teprve jízda... ANO by mělo většinu se kteroukoli stranou, s ODS dokonce ústavní,“ doplnil Pirát Záhora.

Směřujeme k ústavní většině ANO s ODS, to bude teprve jízda...



ANO by mělo většinu se kteroukoli stranou, s ODS dokonce ústavní.https://t.co/JMYah2AGwP — Dalibor Záhora ??‍?? (@daliborzz) July 21, 2023

Zděšení z výsledku šetření neskrýval profesionální volební sázkař Michal Sirový, který zároveň nabídl porovnání květnových čísel s těmi červnovými. „Tohle už je v rámci možností učiněná katastrofa. Pětikoalice 37,5 % (–3,5 PB) ANO+SPD: 45,5 % (+2,5),“ zhrozil se.

Nejnovější volební model Medianu za červen.??



Největší změny od května:

KDU –2,0

SPD +1,5

ANO +1,0

ODS –1,0

KSČM –1,0



Zelení +2,5 a PRO +1,5, protože v květnu nebyli vůbec.



Tohle už je v rámci možností učiněná katastrofa.



5K: 37,5 % (–3,5 PB)

ANO+SPD: 45,5 % (+2,5)#Česko ???? pic.twitter.com/boPpJgV5hm — Michal Sirový ???? (@sssirda) July 21, 2023

Autory výzkumu zajímal i voličský potenciál jednotlivých politických subjektů. Pokud by hnutí ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří ho plánují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by 40 procent hlasů. „Potenciál ANO je podle nového Medianu 40 %. Tak vida, nakonec už se dostáváme k těm Orbánovským číslům!“ dodal Sirový.

Potenciál ANO je podle nového Medianu 40 %. !?



Tak vida, nakonec už se dostáváme k těm Orbánovským číslům! ??#Česko ???? — Michal Sirový ???? (@sssirda) July 21, 2023

Zvlášť se pak pozastavil u minimální podpory lidovců. „KDU-ČSL v průzkumu Medianu na 2 %. To je vůbec nejhorší průzkum pro lidovce od roku 2017 – dál jsem se radši nedíval. Ono je těch vinařů prostě o dost míň, než je potřeba na dobrý volební výsledek,“ rýpl si do lidovců, kteří mají voličské zázemí je na jižní Moravě, kvůli vinařské lobby a vycouvání z daně z tichého vína.

KDU-ČSL v průzkumu Medianu na 2 %. ??



To je vůbec nejhorší průzkum pro lidovce od roku 2017 – dál jsem se radši nedíval. ??



Ono je těch vinařů prostě o dost míň, než je potřeba na dobrý volební výsledek. ??#Česko ???? — Michal Sirový ???? (@sssirda) July 21, 2023

V podobném duchu se v rámci bídné podpory pro lidovce neslo vyjádření Petra Honzejka. „Lidovci mají podle aktuálního Medianu preference 2 (slovy dvě) procenta. A na to si připijeme nezdaněným vínem v zatepleném domě po babičce v kruhu tradiční rodiny a hodnot,“ uvedl.

„Já teda nepatřím ani mezi jejich členy, ani mezi jejich voliče, ale ten pohled na KDU-ČSL je fakt tristní,“ komentoval zděšeně výsledky lidovců facebookový glosátor a člen ODS Jan Paluska.

A k lidoveckému přetrvávajícímu neúspěchu doplnil: „To máte tak: Buď můžete být autentická, křesťanská, konzervativní strana, která bude v ekonomických tématech mírně levicová s apelem na sociální oblast, v hodnotových tématech naopak silně konzervativní s apelem na patriotismus a poctivou práci ve smyslu ora et labora a uloupnete si svých standardních 7–10 %, což z vás bude stabilně činit onen pověstný jazýček na vahách.

Nebo můžete rozjet full retard mód, halucinovat o změně názvu strany na epesní ‚Lidovci‘, bejt zalezlej tak hluboko v bruselský prdeli, že nemáte ani šanci vylézt na nedělní mši svatou, omlouvat se za tak samozřejmou věc, jako je obrana institutu manželství v podobě, která je stará jak tahle civilizace a do vlády za sebe posílat alternativně inteligentní opossumy typu Jurečka, nebo úplný klauny typu Hladík, který má sice máslo na hlavě, že by mohl v klidu rozjet nový závod Madety, ale ani to mu nebrání mistrovat nebohý občany tím největším environmentálně-populistickým bahnem ever a rozjíždět ten nejpitomější dotační shitfest ‚milión pro všechny‘, co kdy spatřil světlo světa,“ napsal na svém facebooku.

ODS by se podle jeho názoru měla zamyslet, zda jí to držení marginálních stran pod hranicí volitelnosti nad vodou stojí za ztrátu těžce vydobytých preferencí a úprk jejích tradičních voličů. „Ono totiž stokrát nic umořilo i vola. Když se po volbách chováte přesně opačně, než jste deklarovali před volbami a své stálé voličské základně kálíte na hlavu tak mocně, že by ta hovna neodvezli ani tatrovkou za týden, tak se to holt někde projeví.

Signál vyslaný poměrně jasně, řekl bych. Chudáci komunální modrý práci, který svojí každodenní (dobrou) prací tu stranu drží nad vodou. Těm musí být z těch ‚koaličních ústupků‘ mocinky příjemně po těle,“ usoudil Paluska.

Komu naopak vykouzlil nejnovější průzkum agentury Median úsměv na tváři byl Ondřej Prokop, předseda hnutí ANO v Praze. „Tohle, milí přátelé, nevypadá věru vůbec zle! Přeji pohodový pátek všem lidem dobré vůle!“ zaradoval se a svůj tweet doplnil o srdíčko a čtyřlístek.

Tohle, milí přátelé, nevypadá věru vůbec zle! Přeji pohodový pátek všem lidem dobré vůle! ???? https://t.co/qLHDeJIg7s — Ondřej Prokop (@oprokop) July 21, 2023

Překvapení neskrýval Štěpán Ryšavý z iniciativy Programy do voleb. „No ty kráso. ANO klepe na bránu prosté většiny mandátů ve Sněmovně,“ glosoval model agentury Median.

Aktuální ztráty (hlavně Spolu) u Medianu jsou už i odrazem toho, že vláda nenaplňuje ba až odrazuje své voliče, píše ve svém tweetu Štěpán Ryšavý z iniciativy Programy do voleb. Jsou podle něj také odrazem toho, že se vláda „bojí dělat to, proč ji lidé volili, že je neschopná sjednat si pořádek ve Sněmovně a prosazovat věci“.

Aktuální ztráty (hlavně Spolu) u Medianu jsou už i odrazem toho, že vláda nenaplňuje ba až odrazuje své voliče. Že se bojí dělat to, proč ji lidé volili. Že je neschopná sjednat si pořádek ve Sněmovně a prosazovat věci. A pak jsou tu kontroverze a pocit patlání se v tom. — Štěpán Ryšavý (@stepanrysavy) July 21, 2023

A neudržel se vtipu na adresu premiéra Petra Fialy (ODS), který se dnes namísto toho rozepsal o tom, že „držitelé českého cestovního pasu jsou podle aktuálního žebříčku na pátém místě, co se týká možnosti bezvízového cestování. Bez nutnosti vyřídit si vízum tak mohou vycestovat do 187 zemí světa“. „ V reakci na poslední průzkum, kde má ANO prostou většinu ve Sněmovně, premiér uklidňuje občany, že mohou snadno vycestovat do mnoha zemí světa,“ nevycházel Ryšavý z údivu.

V reakci na poslední průzkum, kde má ANO prostou většinu ve Sněmovně, premiér uklidňuje občany, že mohou snadno vycestovat do mnoha zemí světa. https://t.co/JnQOpuHtvQ — Štěpán Ryšavý (@stepanrysavy) July 21, 2023

Výsměch předseda vlády pro své typické floskule, které by zřejmě použil i případě reakce na průzkumy, v nichž ANO s přehledem vítězí, sklidil od komentátora Petra Holce: „Fialova hodnotová ukrajinská politika, pošlapávání volebních slibů a lhaní doma nese plody. Posilování opozice jen potvrzuje, že je vláda na správný cestě, řekl by Fiala,“ zasmál se Holec.

Fialova hodnotová ukrajinská politika, pošlapávání volebních slibů a lhaní doma nese plody. Posilování opozice jen potvrzuje, že je vláda na správný cestě, řekl by Fiala?? https://t.co/lEGISGuznE — PetrHolec (@PetrHolec) July 21, 2023

Právník Ondřej Dostál ODS poradil, že už může jen s nostalgií zamávat časům, kdy bývala na výsluní. „Tmavomodrý sloupec vlevo válcuje zbytek politického spektra,“ dodal k aktuálnímu prvenství hnutí ANO. „Graf nechávám bez popisků, aby se mohli přátelé z ODS na chvíli zasnít a ponořit do vzpomínek na časy nevratně minulé. Modří už vědí,“ uzavřel.

Tmavomodrý sloupec vlevo válcuje zbytek politického spektra. Graf nechávám bez popisků, aby se mohli přátelé z @ODScz na chvíli zasnít a ponořit do vzpomínek na časy nevratně minulé. Modří už vědí? pic.twitter.com/WaNQuZ1jap — Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 21, 2023

Průzkum probíhal v období 12. června do 30. června a zúčastnilo se ho 1007 respondentů ve věku 18 a více let.

