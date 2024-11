„Udělají dětem v hlavě guláš a vymáchají je v tom.“ Změnil si dvakrát pohlaví, dnes varuje

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12836 lidí



Sexuální menšiny se dle něj postupně česká veřejnost naučila neodsuzovat, avšak tento proces přijímání LGBT komunity se měl „převrhnout do jiného extrému“ a docházet má i k tomu, že jakmile je daný člověk zcela rozhodnutý pro tranzici, lékaři mu v tom nikterak nebrání. „A tam přesně nastává ten kámen úrazu, kdy si třeba to 15leté dítě neřekne, že to není dobrý nápad, protože v tom vidí vidinu štěstí a vyřešení problému,“ míní.



Black upozornil, že by děti do 15 let dle jeho mínění vůbec neměly přicházet do styku s tvrzeními, že je pohlaví věc volby. „Na základní školu tyhle ideologie – jak já tomu říkám – vůbec nepatří. Nemyslím si, že by děti do 15 let věku měly vědět, že vůbec něco takového existuje,“ řekl. Zdůraznil, že dle lékařů šlo dříve o problematiku týkající se promile populace, ale nyní se stává, že se ve školních třídách běžně vyskytuje mnoho nebinárních, trans či homosexuálních jedinců. „Ten narůstající trend této ‚volnosti‘ je opravdu znát,“ shrnuje. Zdůraznil, že děti nemohou rozumět následkům, které jim změna pohlaví přinese.

Jakmile dnes někdo začne zpochybňovat něčí sexuální identitu či to, zdali je pro daného jedince vhodná změna pohlaví, je dle něj následně označování coby „-fóbní“ jedinec. Děti by dle něj měly být vedeny prvořadě k tomu, aby přijímaly své tělo a nikoliv ke změnám pohlaví.



Muž, který lituje svého rozhodnutí projít v dospívání tranzicí, nyní před tímto procesem varuje skrze spolek Based Initiative. Translidem jejím prostřednictvím snaží najít pomoc či tranzici oddálit, aby prvně daní lidé zjistili, zdali je pro ně vhodná. „Měl jsem v sobě hrozný vztek na to, že mi všichni říkali, že je to moje vina a můžu si za to sám, že na tom lékaři nemají žádnou vinu. Nedokázal jsem přijmout, že 16leté dítě má vinu na tom, že se rozhodlo změnit si pohlaví a všichni mu to odkývali,“ podotkl.



Upozornil, že sám skončil po procesu změny pohlaví na ženu a zpět na muže ve stavu, kdy již nikdy nebude mít možnost mít vlastní děti a otázkou má být, nakolik budou mít hormonální změny vliv na jeho budoucí zdravotní problémy.

V České republice dle něj transhnutí není ještě na ústupu zejména z důvodu, že nám Evropská unie říká, že jej musíme podporovat. Varuje, že přestože je rodina základem společnosti, není podporována a propagován je její přesný opak. „Není to o tom dát lidem možnost volby, ale totálně jim zamotat hlavy. Udělat jenom totální guláš a pak je v tom vymáchat, že se špatně rozhodli,“ shrnul. Mladým lidem, kteří hledají pomoc, by pak doporučil zejména vyhledat kvalitní psychoterapeuty, s čímž pomáhá i jeho iniciativa.



