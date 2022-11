„Udělám vše pro to, aby se prezidentem nestal Babiš!“ Němcová vypustila hrozbu. Na akci Pekarové

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) prohlásila, že jediný možný konec války na Ukrajině je odchod všech ruských okupantů do posledního muže a obnova Ukrajiny v celém území včetně Krymu. „Rusovi se neustupuje, čeští občané by o tom měli vědět svoje,“ uvedla Němcová. Ta se vyjádřila také k prezidentským volbám, ve kterých prý „udělá vše pro to, aby se prezidentem nestal Andrej Babiš“.

Němcová byla hostem v podcastu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), kde se obě dámy věnovaly nejprve válce na Ukrajině. Pekarová Adamová zavzpomínala, že Němcová jí už krátce po invazi Ruska na Ukrajinu říkala, že kvůli tomu špatně spí, že je to pro ni velmi bolestivé a silné téma, nad kterým neustále přemýšlí.

To se podle Němcové nezměnilo ani s odstupem devíti měsíců. „Neřekla bych, že se to zlepšilo v tom smyslu, že bych si na tu situaci zvykla. A je to vlastně dobře, protože já jsem se bála, že po takhle dlouhé době už k tomu budou lidé lhostejní, k těm informacím o zničených nemocnicích nebo masakrech. Pořád ta koncentrace na to zlo je pro mě stejně vážná a ten zásah do našich životů je extrémní a přetrvává a ta válka na nás ještě bude mít dosah, protože je kousek od nás,“ uvedla Němcová.

„Je to velké zlo 21. století, které nějak spalo od začátku 90. let, ale teď se nám ukázalo zase v plné síle. Snažím se otužovat mysl a věřím, že to bude optimistický konec a i vzhledem k tomu, jak srdnatě si Ukrajina počíná, jsem o tom opravdu přesvědčená,“ řekla optimisticky Němcová.

Pekarovou Adamovou zajímalo, jak si vlastně Němcová představuje konec války, a upozornila, že někteří lidé volají po ukončení bojů a podpory ze strany Západu, která podle nich válku jen prodlužuje.

„Já také tvrdím, že jediný možný výsledek konce války je vítězství Ukrajiny, a to v celém jejím území včetně Krymu, až ukrajinské území opustí poslední okupační voják,“ přidala se Pekarová Adamová.

„S tím naprosto souhlasím a je tu opět reminiscence na počátek 90. let, kdy jsme si definitivně oddychli až ve chvíli, kdy z našeho území zmizel poslední sovětský tank,“ souhlasila Němcová.

Šéfka Sněmovny zavzpomínala, že se v minulosti při oslavách 17. listopadu bavila s Michaelem Kocábem, který byl tehdy u toho, když poslední voják naši zemi opouštěl. „My jsme se vlastně shodli, že je škoda, že si připomínáme, kdy sem sovětské tanky přijely, ale už si nepřipomínáme, kdy odjely,“ řekla se smíchem a dodala, že chce ve Sněmovně prosadit, aby 21. červen byl pamětním dnem.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Němcová poté na dotaz současné šéfky Sněmovny zavzpomínala na dobu, kdy byla ona sama v čele Sněmovny. „Nechci teď úplně říci, že za nás to bylo lepší nebo že bychom to lépe uměli, ale v současnosti je ta atmosféra mezi poslanci opravdu špatná. Na druhou stranu právě ve Sněmovně se musejí odehrávat ty názorové střety, to je přirozené a vidíme i v jiných vyspělých demokraciích, že tam dochází k větším incidentům,“ řekla Němcová.

Senátorka se vyjádřila také k prezidentským volbám, kde prý zatím nemá vybráno, koho bude volit. „Nemám vybráno, ale jednoznačně vím, že udělám všechno pro to, aby nemohl být příštím prezidentem Andrej Babiš. A to ze všech důvodů, které jsou už léta přetřásány a všichni je dobře znají,“ řekla rezolutně.

„Jsem přesvědčená, že všichni lidé se stejným smýšlením jako my se musejí při druhém kole poučit z minulých voleb, kdy Miloš Zeman vyhrál i díky tomu, že se mnohým lidem nepozdával jeho protikandidát Jiří Drahoš, protože třeba nebyl přesvědčivý v debatách. Ale je potřeba zvolit člověka, který bude mít respekt v zahraničí a svou empatií a zkušeností bude působit na to, aby se obrušovaly hrany v české společnosti, ale samozřejmě nejsem bláhová, abych řekla, že nový prezident českou společnost zase spojí. Rozhodně by to ale neudělal Andrej Babiš,“ dodala Němcová.

