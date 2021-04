„Ukaž prachy, Fridrichová! I všichni z ČT.“ A všem novinářům vyletěly pojistky

Komunistický poslanec Valenta navrhuje, aby i pracovníci ČT a ČRo spadali pod zákon o střetu zájmů a museli tak podávat majetková přiznání. Překvapivě pozitivně se k tomuto pozměňovacímu návrhu staví ministryně spravedlnosti Benešová a i poslankyně ANO Válková. O zákonu se ještě nehlasovalo, ale Nora Fridrichová už se ptá: „Můžu do seznamu majetku přidat i Žofinku, nevíte? Abych to neměla moc krátký.“ A ze sítí zní na Benešovou a Válkovou nadávky.

Jak informuje Deník N, ve středu probíral Ústavně právní výbor novelu zákona o střetu zájmů. Komunistický poslanec Jiří Valenta na něm vznesl pozměňovací návrh, že by se profesionální zaměstnanci České televize a rozhlasu měli stát veřejnými funkcionáři, kteří podléhají zákonu o střetu zájmů. Deník N o tom zpravil Marek Výborný, bývalý předseda lidovců.

K tomuto pozměňovacímu návrhu bylo původně stanovisko Ministerstva spravedlnosti negativní, ale ministryně Marie Benešová se rozmyslela a nyní s návrhem souhlasí, jak potvrdil její náměstek Jeroným Tejc, který ovšem podotkl, že konečné rozhodnutí bude u pozměňovacího návrhu jako vždy na poslancích a senátorech.

Ministryně Benešová se vyjádřila též. „Věřte, že jsem se nad návrhem zařadit mezi veřejné funkcionáře veřejnoprávní novináře dlouze zamýšlela. Naše původní stanovisko k návrhu jsem přehodnotila. Dospěla jsem k názoru, že i novináři se z velké části podílejí na tvorbě veřejného mínění,“ řekla Deníku N a dodala: „Tak proč by neměli jít příkladem a transparentně ukázat, že nejsou nikým nebo ničím ovlivňováni. Důležité je ale říct, že se jednalo pouze o stanovisko a budou to poslanci, kdo o tom rozhodnou.“ Na výboru nakonec hlasování dopadlo nerozhodně, takže výbor zůstává bez stanoviska.

Pro hlasovali někteří poslanci ANO, například Helena Válková, bývalá ministryně spravedlnosti. „Po tom, co občas novináři předvedli a jakým způsobem se chovali – poškodilo to nejen mě, ale je nás tam takových více – je dobré mít v tomto směru kritický postoj vůči médiím. Já mám média ráda, vždycky jsem je měla ráda, když byla objektivní, ale pokud jsou zkreslená, jako je občas i váš deník, vadí mi to. Myslím si, že profesionální novináři nemají přece co skrývat, ne?“ vyjádřila se pro Deník N.

Prý jí vůbec nevadí, že návrh prošel, i když sama by ho nenavrhla. Prohlásila, že ztratila iluze o novinářích jako o objektivních zpravodajích. „Novináři, který hlásá, že podává objektivní a nestranné zpravodajství, by nemělo vadit, když se potom dozví veřejnost třeba to, jak to má on se svými majetkovými poměry,“ argumentovala a odmítla, že by se jednalo o nátlak na novináře. S návrhem se pojí celá řada komplikací, například otázka, zda by byl v souladu s právem EU nebo jak vlastně vymezit pojem profesionální zaměstnanec.

Nicméně pracovníci ČT i jiní novináři na návrh reagují už teď. „Můžu do seznamu majetku přidat i Žofinku, nevíte? Abych to neměla moc krátký,“ ptala se již předem moderátorka 168 hodin Nora Fridrichová.

„Střet zájmů: Když veřejný funkcionář rozhoduje o věci, na které má svůj zájem. Novináři médií veřejné služby proto musejí podávat majetková přiznání. Chápu to správně, že jo?“ ptal se i moderátor ČT Tomáš Drahoňovský.

Michal Kubal pouze citoval motivaci Heleny Válkové, tedy že ztratila iluze o novinářích jako o objektivních zpravodajích, bez vlastního komentáře.

„Konec je všude, dole i nahoře,“ citoval kněze a spisovatele Karla Eichlera, zástupce šéfredaktora zpravodajství, František Lutonský.

Vyjádřili se i ti, na které by tento zákon dopadat neměl. Podle Filipa Titlbacha ze Studia N hnutí ANO stupňuje tlak na veřejnoprávní média. „Byl by to takový ochranný dohled…“ střílel si z Válkové, která pro návrh zvedla ruku, novinář Filip Rožánek. Válková se totiž ochranným dohledem za komunismu zabývala a publikovala článek spolu s nechvalně proslulým prokurátorem Urválkem.

„Já mám politiky taky rád. Ale když jsou ve střetu zájmů, když dělali pro Urválka nebo StB, když o tom lžou, když vládnou s komunisty a s pomocí prolhaného dezorientovaného hulváta, když pro ně bomba v muničáku je jen útok na zboží a když chtějí zničit nezávislá média, vadí mi to,“ nasazoval na Válkovou další novinář Deníku N, Jan Wirnitzer. „Jako novinářku mě tento nápad vyloženě uráží,“ reagovala Kristina K. Blümelová.

„Ona ta moderátorka, jistě, to je milá holka, ale víte kolik bere? Už tři roky po sobě šest set tisíc! A jiní! Milion, dva miliony berou!“ parodoval v reakci na zprávu Miloše Jakeše novinář Ján Simkanič.

