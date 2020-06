„Ukradli to! Nemravné, manipulativní!“ V Partii se otřásaly kamery. Ostrý střet Schillerové a Pekarové Adamové vygradoval

reklama

Šéfka českých financí počítá s tím, že do konce června bude požadovat navýšení schodku rozpočtu, a to až k 500 miliardám korun. „Vzhledem k tomu, že chceme masivně investovat, tak nám nic jiného nezbude,“ pravila Schillerová.

Stát přitom zatím na pomoci vyplatil asi 42 miliard, přičemž Schillerová slibovala, že vláda pustí do ekonomiky stovky miliard. Schillerová to vysvětlila tím, že do pomoci zatím není započítáván program COVID-3. Na programu Pětadvacítka bylo vyplaceno už 17 miliard korun. „To byla velmi rychlá pomoc, tam člověk podepsal čestné prohlášení a do dvou až do tří dnů měl peníze,“ konstatovala ministryně financí.

„Ta rychlost tam není, ta rychlost pokulhává. Sliby jsou velké, ale realita pokulhává,“ upozornila Pekarová Adamová. „Ostatní státy tu pomoc vyplácejí rychleji. Česká ekonomika připomíná pacienta, který je na přístrojích a my se mu musíme snažit pomoct, aby mu neodumíraly končetiny. A to neděláme,“ zlobila se Pekarová Adamová.

Fotogalerie: - Interpelace na premiéra

Poté chtěla vědět, zda se bude stát takto masivně zadlužovat i v příštích letech.

„Není možné dostat se ze schodku 500 miliard na střednědobý rámec v podobě 40 miliard, to by znamenalo velkou konsolidaci, nebo velké zvyšování daní. To paní ministryně velmi dobře ví. My máme tu konsolidaci naplánovanou na 7 let,“ sdělila Pekarová Adamová.

„Už je červen, kdy se už pracuje na rozpočtu na příští rok, a mě mrzí, že paní ministryně není schopna se zavázat k tomu, jak velký by mohl být schodek na příští rok,“ kroutila hlavou Pekarová Adamová. „Pokud bude ta finanční pomoc tak velká, jak tvrdí vláda ve své propagandě, tak to uvidíme už brzy, protože ty podniky nebudou krachovat, schodek na příští rok by nemusel být tak velký a tak podobně. Ale o tom my máme pochybnosti,“ tepala vládu šéfka TOP 09 s tím, že kabinet vyplácí pomoc velmi pomalu.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Schillerová vysvětlila, že první čísla ministerstvo bude mít až v září. Připomněla také, že stát musel vydat mnoho miliard korun na nákup ochranných zdravotnických pomůcek. „Uvolněno bylo 11,7 miliardy. Ale ne všechno se utratilo, zůstaly tam určité finanční prostředky, které se použijí na nákup pro státní hmotné rezervy.“

„Nejpodstatnější je motivovat lidi, aby šli pracovat,“ zdůraznila šéfka státní kasy.

Anketa Kdo víc přispěl ke zvládnutí koronakrize? Andrej Babiš 77% Jan Hamáček 7% Ani jeden! 16% hlasovalo: 15826 lidí

„To mně připadá takové hloupé... My jsme tady od toho, abychom pomáhali této zemi,“ ohradila se Schillerová.

Když došlo na otázku státní pomoci pro soukromou leteckou společnost SmartWings, Schillerová uvedla, že nikdy nebyla příznivcem této pomoci a není tomu nijak nakloněna.

„Já si nemyslím, že bychom měli této firmě pomoci,“ zdůraznila Pekarová Adamová s tím, že ve firmě je teoreticky zainteresována i Čína, jedna ze dvou nejbohatších zemí světa, a ta může společnosti SmartWings pomoci.

„Není to téma,“ uzavřela otázku Schillerová.

Zatímco v pohledu na SmartWings se dámy shodovaly, v odčerpávání peněz obcím a krajům se diametrálně rozcházely. Schillerová tvrdila, že peníze obcím a krajům vláda vzít musela, protože neměla jinou cestu, jak vyplácet Pětadvacítku. Slíbila, že obce budou dostávat dotace.

Pekarová okamžitě oponovala, že vláda na peníze obcí a krajů neměla sahat, a když už to udělala, měla mít okamžitě připravené kompenzace. Víme, že dotace jsou složité, obec na to často nemá úředníky. A když už je má, tak není jisté, že ty dotace obec dostane. Podle Pekarové Adamové hrozí riziko, že dotace dostanou jen starostové naklonění hnutí ANO.

V tu chvíli Schillerová vypěnila.

„Ale mě to přijde tak hloupé. Vy tady na jednu stranu říkáte, že dotace jsou složité, ale na straně druhé tady žádáte o dotace pro OSVČ. To by ty peníze neměli ještě teď. A pak by to teprve byla kampaň, protože opozice by říkala ‚naši chudáci živnostníci‘,“ rozčílila se Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předsedkyně TOP 09 okamžitě přešla do protiútoku. Zdůraznila, že opozice vítá pomoc živnostníkům, jen má za to, že současně s tím měla vláda přijmout zákon, kterým by obcím dala peníze „na hlavu“.

O nějakou takovouto formu pomoci ve vysílání hlasitě požádal předseda Svazu měst a obcí František Lukl z Kyjova. Zdůraznil také, že obce nestojí proti živnostníkům, obce chtějí lidem pomáhat, ale když nebudou mít peníze, nebudou mít z čeho pomáhat.

„Je nemravné až manipulativní stavět proti sobě obce a živnostníky, takto to prostě není,“ udeřila na Schillerovou Pekarová Adamová.

A tímto úderem debata dam skončila.

Psali jsme: Silná slova z pražského zastupitelstva: ČT a Rozhlas jsou přežitek, zbytečný luxus. Nepotřebujeme je. A jestli se do volby Rady ČT bude vměšovat Brusel... Jiří Baťa: Koronavirové „faux pas“ aneb trocha zbytečností nikoho nezabije. Pandemie Covid-19 ano Richterová (Piráti): Hele, něco o úřadu práce, to tě možná bude zajímat Plzeňský kraj: Klatovská nemocnice otevřela nové prostory

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.