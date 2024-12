„Ukrajina dala na stůl dokument, my souhlasili. A pak.“ Lavrov u Carlsona řekl vše

Lavrov se ve více než hodinovém rozhovoru s Tuckerem Carlsonem věnoval především výkladu ruského vidění konfliktu na Ukrajině, který je výsledkem vývoje od roku 1991, po rozpadu Sovětského svazu. Aktuální válka na Ukrajině, kterou Rusko stále označuje jako „speciální vojenskou operaci“, podle Lavrova mají na svědomí zejména Spojené státy a jejich loutka Volodymyr Zelenskyj.

Rusko a USA ale podle Lavrova naštěstí ještě nejsou v opravdové válce. „V každém případě to není to, co chceme. My bychom pochopitelně chtěli mít normální vztahy nejen se všemi našimi sousedy, ale obecně se všemi zeměmi, zvláště s tak skvělou zemí, jako je USA,“ uvedl Lavrov a připomněl, že ruský prezident Vladimir Putin opakovaně vyjádřil svůj respekt k americkému lidu, historii Spojených států a americkým úspěchům ve světě.

„Oficiálně nejsme ve válce. Někteří lidé nazývají to, co se děje na Ukrajině, hybridní válkou. S tím bych mohl souhlasit. Je totiž zřejmé, že Ukrajinci by nemohli používat americké rakety dlouhého doletu bez přímé účasti amerického vojenského personálu. To je určitě nebezpečná situace,“ varoval Lavrov před další eskalací ze strany USA.

Rusko slovy Vladimira Putina preferuje mírové urovnání konfliktu prostřednictvím jednání založeného na respektování legitimních bezpečnostních zájmů Ruska, respektu k ruskému lidu žijícímu na Ukrajině. „Ale prezident ve svém posledním prohlášení dal jasně najevo, že jsme připraveni na jakýkoli vývoj událostí. Nechceme situaci zhoršovat. Ale protože se v Rusku používají ATACMS a další zbraně dlouhého doletu, vysíláme signály. Doufáme, že ten poslední z nového systému Orešnik byl brán vážně,“ připomněl Lavrov cvičné použití nejmodernější balistické rakety.

„Poselstvím tohoto signálu je, že Spojené státy a další země, které dodávají kyjevskému režimu zbraně dlouhého doletu, musejí pochopit, že budeme připraveni použít jakékoli prostředky, abychom zabránili Západu v dosažení naší ‚strategické porážky‘. To nedopustíme. Poselství, které jsme chtěli předat testováním tohoto hypersonického systému v reálných podmínkách, je, že budeme připraveni udělat vše pro ochranu našich oprávněných zájmů,“ vysvětlil Lavrov.

Rusko ale podle Lavrova určitě neuvažuje o jaderné válce se Spojenými státy. „Naše vojenská doktrína říká, že nejdůležitější je vyhnout se jaderné válce,“ uvedl Lavrov s tím, že je ale Rusko připraveno vysílat další „signály.“ „Samozřejmě bychom rádi předešli eskalaci. Ale protože se zdá, že někteří jednotlivci v Londýně a Bruselu nehodnotí situaci zcela správně, jsme připraveni poslat další ‚zprávy‘, dokud nevyvodí potřebné závěry,“ varoval ruský ministr zahraničí.

Ruský ministr zahraničí připomněl, že v dubnu 2022 bylo téměř podepsáno příměří v Istanbulu, které ale zhatil údajný „masakr“ v Buči, o kterém dodnes nejsou žádné důkazy. „Poté, co jsme zahájili speciální vojenskou operaci, Ukrajinci nabídli vyjednávání. Souhlasili jsme. V Istanbulu položila ukrajinská delegace na stůl dokument, se kterým jsme souhlasili. Principy, na nichž je tento dokument založen, hovořily o nevstoupení Ukrajiny do NATO, přičemž bezpečnostní záruky by byly zajištěny jinak za účasti řady zemí a Ruska,“ vysvětloval Lavrov.

Jenže pak údajně přišel tehdejší britský premiér Boris Johnson a Ukrajině vzkázal, že musí pokračovat v boji. Bylo to v době, kdy byly zveřejněny informace o údajném „masakru“ v Buči. „Je zajímavé, že od té doby už se nikdo o Buči nezmiňuje. Několikrát jsem vystupoval v Radě bezpečnosti OSN, na Valném shromáždění, kde jsem seděl u stolu s generálním tajemníkem OSN Guterresem, a dva roky jsem nastoloval téma Buča. Bylo zvláštní, že o Buči všichni mlčeli. Všichni o tom nahlas mluvili, když byl tým BBC na ulici, kde byla nalezena těla. Zajímalo mě, jestli je možné zjistit jména lidí, jejichž těla byla zobrazena na BBC? Odpovědí bylo naprosté ticho. Osobně jsem oslovil Guterrese za přítomnosti členů Rady bezpečnosti OSN. Ale neodpověděl,“ prohlásil Lavrov.

Ještě v září 2023 na tiskové konferenci v New Yorku po skončení zasedání Valného shromáždění prý oslovil všechny novináře s tím, že by tuto věc měli investigativně šetřit. „Ale zprávy o Buči, které se krátce objevovaly ve všech médiích, kde bylo Rusko odsuzováno, už nikoho nezajímají, ani politiky, ani představitele OSN a nyní dokonce ani novináře. Když jsem s nimi mluvil v září tohoto roku, požádal jsem je jako profesionály, aby zjistili jména těch, jejichž těla byla v Buči ukázána. Nepřišla žádná odpověď,“ uvedl Lavrov.

A situaci přirovnal k údajnému otrávení ruského opozičníka Alexeje Navalného, z jehož otravy je Rusko obviňováno, ale žádné důkazy nikdy nebyly předloženy. „Navalnyj se léčil v Německu na podzim roku 2020. Pak se mu v letadle nad Ruskem udělalo špatně, letadlo okamžitě přistálo. Ošetřovali ho lékaři v Omsku, ale Němci ho chtěli odvézt. Okamžitě jsme povolili jejich letadlu přílet, sebrali ho a za necelých 24 hodin byl v Německu. Němci pak tvrdili, že jsme ho otrávili, že otravu potvrdily testy. Požádali jsme o výsledky testů. Ty nám ale nebyly vydány,“ informoval ruský ministr zahraničí.

Na německé civilní klinice se prý navíc nic nenašlo a oznámení o otravě bylo učiněno až poté, co byl Navalnyj ošetřen ve vojenské nemocnici Bundeswehru. „Je to nějak záhadné,“ prohlásil Lavrov s tím, že jeho nejasný zdravotní stav může stát za předčasnou smrtí v ruském vězení. „Zemřel při výkonu trestu v Rusku. Občas se prý necítil dobře. To byl další důvod, proč jsme stále žádali Němce, aby nám ukázali výsledky jeho testů. Nic nám nedali, nevím, co s ním udělali,“ řekl Lavrov.

Vyjádřil se také k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, přičemž rychlé ukončení války na Ukrajině bylo jedním z Trumpových klíčových témat. „Setkal jsem se s Trumpem několikrát, když jednal s Vladimirem Putinem. Dvakrát mě také přijal v Oválné pracovně, když jsem přišel na bilaterální jednání. Myslím, že je to silný člověk, který chce dosahovat výsledků a nerad věci odkládá na později. To je můj dojem. V rozhovoru je docela přátelský. To však neznamená, že by Trump byl proruský. Někteří lidé se snaží, aby to tak vypadalo. Ale třeba počet protiruských sankcí zavedených za vlády Donalda Trumpa byl velmi vysoký,“ připomněl Lavrov.

Rusko prý respektuje jakoukoli demokratickou volbu amerického lidu. „Jak řekl prezident Putin, jsme otevřeni kontaktům s každou americkou vládou. Uvidíme, až se Donald Trump ujme úřadu, míč je na americké straně. My jsme nikdy nepřerušili naše kontakty, vazby v oblasti ekonomiky, obchodu, bezpečnosti a jiných oblastech,“ dodal Lavrov.

