„Ukrajina prohrává.“ Vlivný americký ekonom promluvil k válce tak, že se Biden otřese

Vlivný americký ekonom Jeffrey Sachs tvrdí, že válka na Ukrajině poškozuje celý svět a je v zájmu všech usednout k jednacímu stolu a situaci řešit. Konflikt, který vznikl mimo jiné kvůli snahám Ukrajiny stát se členem NATO, má podle Sachse na svědomí i Západ. „Proč například Spojené státy prosazovaly rozšíření NATO do Gruzie i na Ukrajinu? Myslím, že Rusko to pochopilo jako snahu obklíčit je v Černém moři,“ prohlásil profesor kolumbijské univerzity s tím, že to byly zbytečné provokace.

Podle Sachse v současné válce ztrácejí úplně všichni a rozhodně se nedá mluvit o tom, že by Ukrajina vyhrávala, jak mnozí tvrdí kvůli neúspěšnému dobytí země ruskou armádou. „Myslím, že se nacházíme v hrozné situaci, která je velmi nebezpečná. Obě strany prohlašují, že vyhrávají – teď, když vlastně přesně neznáme situaci. Řekl bych však, že Ukrajina určitě prohrává. Ztrácí lidi, ztrácí suverenitu. Čelí hromadnému ničení,“ řekl Sachs v rozhovoru s Janou Bobošíkovou pro Institut svobody a demokracie.

„Z toho, co je vidět na bojišti, vidíme, že Rusko zabírá další území v Luhansku a Doněcku. Zabralo spoustu území na pobřeží Černého moře a vytvořilo pozemní most s Krymem. Upřímně řečeno, nevěřím ukrajinskému tvrzení, že Rusko vojensky vytlačí a donutí ho vzdát se všech svých územních zisků na bojišti. Zdá se mi to naprosto nereálné,“ dodal Sachs, že řeči o úplném vítězství Ukrajiny jsou přitažené za vlasy.

Kromě toho, že je ukrajinské území zničeno a miliony lidí uprchly do zahraničí, ukrajinská ekonomika je prý v současnosti ve stavu úplného kolapsu. „Nevíme všechno, ale sektor vývozů je zničený, metalurgický sektor je zničený. Úroda obilí je nižší o třetinu až polovinu. Takže je to strašná situace. Nicméně zatím slyšíme stále spoustou siláckých řečí,“ pokračoval ekonom.

Špatná ekonomická situace zároveň vyvolává sociální nespokojenost, což v mnoha zemích odnesou tamní vlády. „A to včetně administrativy ve Spojených státech, protože Bidenova popularita stále klesá. Právě teď ji podporuje jen 36 % Američanů, spadla na nejnižší úroveň,“ uvedl Sachs.

Ten Bidena viní z toho, že krizi dostatečně efektivně neřeší. „Omlouvám se, ale ani já neschvaluji Bidenovy výkony. Myslím, že – soudě podle jednotlivých opatření – propásl šanci na mírové vyústění celé záležitosti. Mnoho lidí ve Spojených státech prostě vidí, že ceny rostou, a to se jim nelíbí. A to platí o mnoha vládách. Bude to platit i v Evropě,“ řekl jasně Sachs.

Navíc právě politika USA a nabádání zemí východní Evropy k připojení do NATO jsou podle Sachse do velké míry příčinou dnešní války. „Proč Spojené státy prosazovaly rozšíření NATO do Gruzie i na Ukrajinu? Již v roce 2008 byli Rusové touto myšlenkou zděšeni. NATO má být obrannou aliancí. Proč se, proboha, přesouvá stále na Východ – po vstupu Bulharska, Rumunska a pak pozváním na Ukrajinu a pozváním do Gruzie až k Černému moři? Myslím, že Rusko to pochopilo jako snahu obklíčit je v Černém moři. Když se podíváte na mapu, postoj Ruska pochopíte,“ prohlásil Sachs s tím, že to byla pro Rusko zbytečná provokace.

Jedinou variantou je podle něj návrat k jednacímu stolu. „Pořád říkám, že když Spojené státy radily nevyjednávat, radily špatně. Spojené státy nedokázaly s Putinem diskutovat o skutečných problémech, z nichž nejdůležitější bylo rozšíření NATO o Ukrajinu. Kdybych byl ruský prezident, tak bych se proti tomu také postavil. Takže přinejmenším o tom bylo třeba diskutovat. A Biden řekl, že o tom se nediskutuje,“ zkritizoval Sachs přístup amerického prezidenta i celého Západu.

Diplomacie je podle ekonoma v současnosti tím, co je potřeba, namísto siláckých prohlášení o porážce Putina. „To není strategie. Mimochodem, porážka Putina není příliš realistická, nemluvě o tom, že kdyby Putinovi skutečně hrozilo, že jej porazí americké zbrojení, jsem si docela jistý, že by konflikt eskaloval. A pokud by byl zatlačen do kouta, možnost použití jaderných zbraní na Ukrajině by byla velmi reálná,“ varoval Sachs, že v případě velkých ruských ztrát může hrozit jaderná válka.

Situaci by prý měla řešit zejména Organizace spojených národů, která byla za tímto účelem vytvořena. „OSN byla založena proto, aby udržovala mír a vrátila se k míru. Takže se domnívám, že je úkolem Charty OSN, zejména Rady bezpečnosti OSN, aby se scházela, jednala a řešila tento problém. Mnozí lidé teď, zejména ve Spojených státech, říkají, že to je směšné, aby byl Putin členem Rady bezpečnosti. A já říkám, že tak je to správně a tam musíme společně jednat,“ uvedl Sachs.

Dnešní přesvědčení Západu, že s lidmi jako Putin se nejedná, podle ekonoma vzniklo v době druhé světové války. „Má to vlastně co do činění i s historií České republiky. S Mnichovem. Chamberlain se setkal s Hitlerem a postoupil Sudety Hitlerovi. A poučení, které jsme si z toho vzali, je nejednat, protože jednání, to je přece politika ústupků. A tak máme stále někde vzadu v hlavě, že bychom s Ruskem vůbec neměli diskutovat. A proto se dnes diplomaté ani nesetkávají,“ vysvětloval Sachs, že to není vůbec správné poučení z událostí druhé světové války.

