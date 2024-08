„Ukrajinci ničí mosty, čili dál nejdou.“ A mimo Kursk velmi špatné, padlo

Berletic se soustředil na boje v Kurském regionu, se slovy, že v ostatních směrech Rusové mají stálé a zřejmě i nevratné územní zisky. Při pohledu na mapu regionu pak ještě připomenul, že se jedná o území, na kterém Ukrajinci operují, ale ne o území, které by měli zabezpečené a pod kontrolou. Podotkl, že způsob boje u Kurska je jiný, než na ostatních frontách.

Zmínil pravděpodobný cíl ukrajinských sil, totiž Kurskou jadernou elektrárnu, ale podle něj tohoto cíle Ukrajinci nedosáhnou. Postup Ukrajinců byl totiž dán tím, že v oblasti nebyly ruské síly, to se ale nyní mění.

„To je rozdíl oproti Kursku, Ukrajinci shromáždili vybavení a lidi, poslali je tam, a teď je loví a ničí stále rostoucí síla Rusů. Rusko si může dovolit poskytnout další vybavení a lidskou sílu pro takovou operaci. Ukrajina ne,“ zhodnotil. Svá slova podpořil i články ze západních médií, která potvrzují, že mimo Kursk se situace pro Ukrajinu zhoršila. Moment překvapení, který Ukrajina využila, pominul a jde opět o to, kdo má více vojáků a vybavením, a to je Rusko. „Stejně jako při ofenzivě v roce 2023, jediné, co Ukrajina vpádem do Kursku dělá, je, že ničí své bojové schopnosti a usnadňuje Rusům nalezení a zničení vybavení,“ pravil Berletic.

Na sociální síti X přidal i další důkaz, že se postup Ukrajinců u Kurska zastavil. Totiž zprávy, že Ukrajinci ničí mosty, po kterých Rusové posílají posily. Což sice tyto posily zpomaluje, ale je to důkaz, že Ukrajinci nepostupují dále. Podle Berletica se nyní soustředí na postup na západ, na zakopání, způsobování ztrát a nakonec budou z regionu vytlačeni. „Čím dále postoupí na západ, tím rozptýlenější budou,“ soudí s tím, že teď už se postupuje podle ruského harmonogramu a Ukrajinci nechali své ostatní fronty v ještě horším stavu, než byly.

Ukraine is already destroying bridges in an attempt to slow down arriving Russian reinforcements in Kursk.



This means they are no longer making significant advances inward and the process will now shift to taking as much as possible westward, entrenching/attrition and… — Brian Berletic (@BrianJBerletic) August 19, 2024

Podle něho ale nejde o to zvrátit průběh války, ale o to, aby cena pro Rusko byla co největší, než se rozpadne ukrajinská schopnost boje.

Věnoval se také nové „zázračné zbrani“, o které se diskutuje, že by ji USA poskytly. Jedná se o střelu s plochou dráhou letu odpalovanou ze vzduchu AGM-158 JASSM, kterou je možné odpalovat z bezpečné vzdálenosti. Berletic si myslí, že se jedná o snahu vytvořit dojem, že vpád do Kurské oblasti je veliký úspěch, který zvrátí válku, místo marné snahy, která urychlí konec války. A to, že Kursk je „ostuda pro Vladimira Putina“, průběh války nezvrátí.

Berletic také podotkl, že tyto střely by byly jedna ze zbraní, které by byly potřeba, kdyby USA musely bojovat v jihovýchodní Asii. A pokud budou poskytnuty Ukrajině, jednak se tím snižují schopnosti amerických ozbrojených sil, ale navíc to dává Rusům možnost zbraň studovat.

