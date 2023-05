„Umíme se s nimi vypořádat.“ Rakušan v dobré náladě před „peklem“

reklama

„Opozice říká, že se nám shrnou podkolenky, takže zatím žádná elementární dohoda není,“ řekl Rakušan úvodem k blížícímu se projednávání konsolidačního balíčku ve Sněmovně. „Už máte podvazky?“ zavtipkoval moderátor Daniel Takáč. „Ne a ani podkolenky nenosím,“ odvětil Rakušan s tím, že na debatu je podle svých slov připraven a spolu s ním i celá vláda.

„Výroky, které opoziční poslanci pouštějí do médií, úplně nenasvědčují tomu, že by byl dopředu dohodnut rytmus, kdo kdy bude mluvit, kolik hodin a podobně. Myslím si, že atmosféra bude velmi podobná, jako jsme zažili u zpomalení valorizace důchodů,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 Rakušan ke sněmovní schůzi věnující se vládnímu ozdravnému balíčku.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Expremiér Mirek Topolánek v posledních dnech mluvil o tom, že vláda měla být odvážnější a razantnější a měla by to spojit s důvěrou vládě. Potom by zákon měl být projednán do tří měsíců, takovou cestu Rakušan odmítá: „Zatím jsme o tom vůbec neuvažovali. Tady už několik hlasování o důvěře téhle vládě bylo a my jsme tím prošli. Myslím, že není bezpodmínečně nutné, abychom tento balíček spojovali s důvěrou, neplánujeme to, nevidím k tomu důvod,“ zdůraznil, že důležité je jen to, aby tento balíček ve Sněmovně prosadili.

Anketa Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA? Ano 5% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3521 lidí

„Vy se bojíte, že vás opozice vyobstruuje, nestihne se to do tří měsíců a vláda padne?“ tázal se usmívající se moderátor. Ministr vnitra jej ujistil, že nikoli: „Nebojím. Já si skutečně myslím, že to zvládneme, už jsme ukázali, že se s obstrukcemi umíme vypořádat,“ je Rakušan přesvědčen, že vláda zvládne prosadit své.

Dostane podle Rakušana opozice prostor se svými návrhy, pokud předloží něco konstruktivního a bude to vybalancované tak, aby na konci bylo 150 miliard úspor? „Náš balíček v této podobě je vybalancovaný,“ zdůraznil. „Jsem zvědavý, jakými argumenty nás bude opozice přesvědčovat, že není,“ doplnil, že s opozicí může přijít konstruktivní debata, ale ne tak úplně kompromis. „Rozhoduje vládní většina a vládní většina představila tento balíček, a jeho základní parametry se rodily v koaličním kompromisu, předchozí zkušenosti nemluví příliš o tom, že by se s opozicí dalo něco vybalancovat, uvidíme,“ uvedl šéf hnutí STAN, že za tímto kompromisem bude jako první místopředseda vlády stát.

Došlo i na diskutované dvojnásobné navýšení renty pro exprezidenty Václava Klause a Miloše Zemana, které konsolidační balíček obsahuje. „Mně osobně se to nelíbí. To má ale trochu jiný důvod. V rozpočtu, kde chceme ušetřit 150 miliard, je renta prezidenta marginálií. Na druhou stranu je to ale věc symbolická, ve chvíli, kdy říkáme, že šetříme, a říkáme občanům, že všichni budeme šetřit, tak přijít s tím, že zvyšujeme renty exprezidentům, mi nepřijde symbolicky dobré. Je to zbytečnost, která konsolidační balíček zatěžuje jako celek,“ vysvětloval.

Psali jsme: Václav Klaus: Byl post-balíčkový týden lepší než ten balíčkový?

Takáč jej chytil za slova a spustil: „Víte co... Ano, právě protože je to symbolické, jsou to hlavy státu, a právě proto, že je to pakatel. Ať si kdokoli o komkoli, kdo prezidentem bude, myslí, tak prostě jednou to byla hlava státu,“ kontroval moderátor.

„Já to vůbec neberu osobně, ale nemyslím si, že by ta renta byla v současné době nějak nedostatečná a bývalí prezidenti žili v životní nouzi. Ten pocit jednoznačně nemám. A znovu říkám, často se v politice vyžadují i nějaké symboly. Bavit se o tom, že už teď nadstandardní důchod prezidentů budeme navyšovat, prostě nepovažuji za rozumné,“ zopakoval Vít Rakušan.

Úsporný balíček počítá i s tím, že ministerstva zkrátí výdaje na provoz o pět procent a o dvě procenta sníží objem peněz na platy zaměstnanců. Proti tomu se staví ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Toto opatření ale podle Rakušana v konsolidačním balíčku rozhodně zůstane. „To stále platí,“ ujišťoval opakovaně ministr vnitra.

Moderátor Takáč se pak pozastavoval nad tím, jak si Rakušan během rozhovoru protiřečí. Když mu následně položil otázku, zda si nemyslí, že vtáhnutím opozice do hry získá i širší společenskou podporu, Rakušan odvětil, že s opozicí určitě diskutovat budou a jsou k tomu připraveni, zároveň uvedl, že nemůže slíbit, že její návrhy do konsolidačního balíčku vpustí, a opět zdůraznil 108 v Poslanecké sněmovně.

„A víte, že jste tam teď povídal trošku něco jiného?“ pobídl Rakušana pobavený moderátor k sebereflexi a zmínil, že díky širší podpoře než jen té vládní by mohli zamezit silným protestům. „Nejsem si jistý, že kdybychom připustili jeden opoziční návrh, tak zamezíme protestům a široce podpoříme podporu veřejnosti,“ pochyboval ministr.

„Vláda prostě byla odvážná a troufám si říct, že tohle bude argument, který v nastupující konjunktuře a stabilizaci financí dlouhodobě přesvědčí českou veřejnost,“ uvedl s tím, že se chystá na diskuse s odbory, které jsou připraveny na stávky, také je ale chce přesvědčit, že vláda činí správné kroky.

Reagoval také na násilí v jednací síni, kdy podporovatelé Jany Peterkové, které soud uložil podmínku za šíření poplašné zprávy v období koronavirové pandemie, vylomili dveře jednací síně. Rakušan zdůraznil, že bezpečnost zde zajišťovala justiční stráž, která je pod Ministerstvem spravedlnosti. „Tu situaci finálně zvládla. S ministrem Blažkem jsme se dnes bavili, abychom byli schopní nějaké lepší predikce soudních případů a soudních stání, která na sebe mohou vázat potencialitu agresivních přihlížejících. Ti lidé, co tam vnikli, říkají, že oni jsou ti, kdo protestují proti cenzuře a chrání demokracii tím, že útočí na instituci, která je samotným elementem demokracie, určitou linii překročili. Demokratický stát musí ukázat, že je schopen chránit své instituce, a to se prokázalo, obranný systém tohoto státu funguje,“ reagoval na incident u soudu v Praze s tím, že nešlo o systémové selhání, jen je třeba lepší komunikace.

V rámci bezpečnosti došlo i na slova ředitele BIS, který varuje před ruskými agresivními operacemi. Na co konkrétně se česká bezpečnost připravuje? „Myslím, že po rázné odpovědi na Vrbětice se potenciální síla ruských služeb v Česku výrazně snížila, to je evidentní. Bezpečnostní komunitě se určitě lépe daří mít situaci pod kontrolou. Na druhou stranu po takových aktech, jako je smlouva na obrannou spolupráci se Spojenými státy, vždy tu aktivitu zvýší. Spíše bych očekával nyní vlivové kampaně než činy státního terorismu, jako jsme viděli ve Vrběticích,“ dodal ministr vnitra Vít Rakušan.

Psali jsme: „Cože, vy jezdíte na školy mluvit se studenty?!“ Úsporný balíček bořil studio. Do toho se prořekl Benda Vladimír Dlouhý: Podnikatelé musí pochopit, že takhle to dál nejde „Mlčte a šoupejte nohama!“ Jurečka okřikl Juchelku před kamerami. Marně Kalousek vyčítá vládě aroganci. Dialog nad reformou měla alespoň předstírat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.