Dosluhující demokratický americký prezident Joe Biden povolil Ukrajincům používat rakety systému ATACMS, rakety dlouhého doletu, proti cílům v Rusku, konkrétně v ruské Kurské oblasti. Agentura Reuters upozornila, že toto rozhodnutí mohlo přijít až příliš pozdě na to, aby ještě něco dokázalo změnit v této válce.

Na Kofmanova slova upozornila agentura Reuters.

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis řekl, že „zatím neotevírá šampaňské“, protože není známo, kolik raket Ukrajinci mají.

Kyjevský vojenský analytik Serhij Kuzan uvedl, že v Rusku v hloubce až 500 km od Ukrajiny existuje řada cílů, které kyjevské síly považují za priority, ale mnohé z nich budou stále mimo dosah ATACMS.

V ulicích Kyjeva v pondělí podle agentury Reuters panoval všeobecný pocit, že rozhodnutí pomůže, ale že přišlo příliš pozdě. „Mělo být využito buď jako preventivní opatření, nebo jako ostrá reakce v únoru nebo březnu 2022. Teď to nehraje velkou roli,“ řekla 21letá Olga Korovjačuková.

Ale tak či tak to Ukrajincům poskytne určitou taktickou výhodu. Konkrétně právě v ruské Kurské oblasti, kterou Ukrajinci mohou využít jako kartu při případných vyjednáváních s Ruskem o budoucích podmínkách míru a případných výměnách území.

Otázkou také je, jak dlouho zůstane Bidenovo povolení v platnosti. Kritizoval ho např. Richard Grenell, jeden z nejbližších zahraničněpolitických poradců vracejícího se prezidenta Donalda Trumpa, který Bidena nahradí 20. ledna.

Pak je tu také otázka, kolik ukrajinského území dokážou Rusové ještě ukrást do 20. ledna. Analytik Tyler Weaver na sociální síti X ukázal, že Rusové postoupili při bojích o Kupjansk. O město, které bylo ještě donedávna velmi dobře bráněno.

„Zdá se, že Rusové z velké části vyhnali ozbrojené síly Ukrajiny z východní (a silně industrializované) poloviny Kupjanska – strategického města východně od Charkova, které bylo až dosud fanaticky bráněno – během několika hodin s minimálními ztrátami. Očekávejte další údery,“ napsal Weaver.

