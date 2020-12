„Už si před námi pomalu odplivují.“ Covidem nakažené Česko prý odpuzuje Němce. Zde je svědectví z hraničního přechodu

reklama

Vypravili jsme se na konec republiky, i do Alžbětína, odkud je jen pár metrů do bavorské Železné Rudy a Svobodného státu Bavorsko. A bylo to vskutku smutné podívání.

Najdi viníka

Na cestě z Klatov do Železné Rudy jsme potkali tak dvě auta s německou poznávací značkou. A kdo ví, jestli to nebyli Češi, pracující v SRN. Takový stav málokdo pamatuje. I v dobách hluboké totality zde jezdilo více aut z NSR.

Smutná cesta do Bavor. Foto: Václav Fiala

Slunce, které tu svítí, přilákalo do okolí pár Čechů. „Dole“ v městě karafiátů, a samozřejmě i v Plzni, je mlha vpravdě merlinská, ale tady je jasno a „frišno“. Pár aut na parkovišti, většinou s plzeňskou poznávací značkou, sem vyvezlo děti a také sebe na čerstvý „luft“. V dálce se celému tomuto prazvláštnímu jevu jako by vysmívá Velký Javor, který císařovna Marie Terezie prodala Němcům, protože ji tehdy tato dominanta nepřipadala nijak zajímavá a pro mocnářství důležitá. Dnes je to místo, kde spadne více sněhu než na celém Železnorudsku včetně Špičáku dohromady. Na samém vrcholu Velkého Javoru stojí zařízení pro dozor nad leteckým provozem a od dob studené války tady vždy bylo zařízení pro odposlechy. Je-li dál, těžko říci, každopádně nyní by Spolkový úřad pro ochranu ústavy slyšel ve sluchátkách povětšinou vietnamštinu a pak možná jadrné klení místních hoteliérů.

Fotogalerie: - Proti prodloužení nouzového stavu

Hle – lidé!

„Vzali jsme děti alespoň na boby,“ říká pan Jaroslav u navezeného sněhového jazyku na místní sjezdovce. Srážka dětí tady opravdu nehrozí, řeklo by se, že je jich tu jako do mariáše. A i když pokřikují, poodstoupíte-li, neslyšíte skoro nic. Jen to podivné, mnohdy až mrazivé ticho.

Místní sjezdovka. Foto: Václav Fiala

Pro řadu Němců jsme nyní „šmucig“, prolezlí koronavirem. Co jsme pro Holanďany, to opravdu momentálně nevím, protože od jara letošního roku jich k nám dojela ani ne desetina. A nyní Němci, Holanďané, Belgičané – všichni mají lockdown. Jen Češi mají jakousi parodii na něj, ale tím nepřitáhnou nějaké turisty. Už netáhnou ani nekolkované cigarety, bytelná ptačí krmítka snad pro mořské supy a orly či skleněné koule, co se nabízí na tržištích při silnici. Co mají prodejci dělat? Tak otevřou a čekají na zázrak. Který však nepřichází. Kasino nikoho nerajcuje, erotické služby jsou passé. Konec světa, řekl by náš minulý prezident.

Tržiště bez zákazníků. Foto: Václav Fiala

Opuštěné Casino. Foto: Václav Fiala

Na začátku migrační krize sem občas zavítali uprchlíci pro nějaký alkohol nebo kuřivo. Teď nemohou. Ale povětšinou jsou již přesunuti do vnitrozemí a větších měst. Takže i o těch pár euro alžbětinské a železnorudské tržiště přišly. A výhled je mrzutý. Lépe asi už opravdu bylo. Začátek roku se dvěma otazníky, jaro s jedním…

Psali jsme: Zvoní mobil, volá Kalousek! Sněmovna: Okamura a Hamáček, vážná obvinění Fiala (SPD): Podporovat pracující je lepší, než plošně rozdávat sociální dávky Splněno. Tatra dodala armádě poslední kusy pandurů Vánoce stráví spolumajitel firmy Penta za mřížemi. Haščákovi advokáti hovoří o nezákonnosti vazby

Bída a zmar…

„Jak je? Jak by asi bylo,“ říká mi majitel horského hotelu Belveder František Strnad. „Lidi nejsou, je zavřeno, pivo jsme navařili a nemá ho kdo pít. Tak jak asi může být,“ říká mladý horal, který zde vaří už pěkných pár let stejnojmenné pivo ve svém malém pivovárku.

U pár cukráren jsou otevřená okénka a lidé si tu sem tam tu kávu nebo čaj dají. Jak říkají zaměstnanci a majitelé – lepší je alespoň otevřít a koukat z okna, teď zavřít a čučet do okna a „do blba“.

V ostrém větru mají děti červené tváře jak z Ladových obrázků. „Alespoň jsou tady pořádně ošleháni, ne vofouknuti klimatizací v nákupním centru,“ říká jeden z dědečků, hlídajících prtě, jež se s překvapením poprvé v životě hrabe v něčem bílém – tedy ve sněhu. „Tady to bacil roznese až do Německa,“ směje se.

Zas jim to osladíme

„Němci si před námi už pomalu odplivují.“ To konstatuje několik místních, kteří nechtějí být odhaleni podle jmen či jen popisu. Na druhé straně hranice staví očkovací centra, my chceme pobláznit obvoďáky, kteří už teď mají všeho nad hlavu.“ Místní se shodují, že to bude ve výsledku další ostuda, o problému v cestovním ruchu nemluvě. „Určitě se tam našinec jen tak bez potvrzení o proočkovanosti nedostane. A nás se budou bát jako čerti kříže. Už teď se povídá, že je to jako za husitů, kdy se nás bála celá Evropa…“

Žádný zájezd, žádné davy, jako kdybychom si sami nasadili celodenní zákaz vycházení. Rušněji je jen kolem soukromých chat a chalup, kam se chystají především teenageři na silvestra. U úslužných Vietnamců nakoupí pitivo, rachejtle a bude veselo. Penziony a hotely spláčí nad výdělkem.

A tak mi napadá heslo Češi sobě. Že by nějak enormně fungovalo, dá se těžko říci. Možná tak poopravené Češi pro sebe. „Všechno je spojené. Padnou obchodníčci. Padnou hotely. Padnou benzinky. Kdo je koupí? Možná Číňané, možná neznámí miliardáři. Zákon zachování hmoty je jednoznačný. Buď stavby zůstanou, nebo se z nich prodá alespoň suť,“ mudruje místní důchodce Jan. Jak vidno, černý humor české Šumavě nechybí…

Tržiště v Železné Rudě. Foto: Václav Fiala



Psali jsme: „Vysvětlení“ útoku na Navalného: Andor Šándor má jasno Hradec Králové: Na sociální služby dá město více než 45 milionů Přední vědec: Bill Gates a vakcína? Lochnessku taky neviděli, asi se schovává. Vyvracím nesmysly Hamáček: ČSSD nemůže podpořit ani jednu verzi daňových změn

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.