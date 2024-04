„V létě konec.“ Ukrajina odepsaná, už to zjistili i v Bruselu

reklama

Reportéři bruselského listu Politico se vydali na Ukrajinu a zde zjistili, že morálka Ukrajinců od vojáků na frontě až po ukrajinské politické špičky se dostává do bodu mrazu. Vojáci na frontě v některých dělostřeleckých jednotkách dle svých slov nevystřelili už přes měsíc, protože nemají žádnou munici.

„Jenže nejde jen o to, že ukrajinským silám dochází munice. Zpoždění Západu při zasílání pomoci znamená, že zemi dochází bojový duch potřebný k vítězství. Morálka vojáků je chmurná, podkopává ji neustálé bombardování, nedostatek moderních zbraní a ztráty na bojišti. Ve městech vzdálených stovky kilometrů od fronty zmizely davy mladých mužů, kteří v prvních měsících války stáli ve frontě, aby vstoupili do armády. Dnes se budoucí rekruti vyhýbají odvodu a místo toho tráví odpoledne v nočních klubech. Mnozí z nich opustili zemi úplně,“ popisuje reportér situaci na Ukrajině.

Podle rozhovorů z posledních týdnů prý skleslá nálada panuje i na nejvyšších místech. „Víme, že lidé mají obavy, a slyšíme to od regionálních guvernérů i od samotných lidí,“ řekl šéf Zelenského štábu Andriy Jermak s tím, že zejména vlivem nedostatečné podpory Západu, která zdaleka neodpovídá vzletným slovům ze začátku konfliktu, jsou Ukrajinci od vojáků po ministry unavení a podráždění.

Aktuálně je tak Rusko nepochybně na koni a i kdyby konflikt nakonec zamrzl, může to brát Rusko jako své vítězství. Bez zásadní změny v dodávkách moderních západních zbraní a peněz totiž nebude Ukrajina schopna osvobodit území, která nyní Putinovy síly drží a i kdyby Rusko nedokázalo Ukrajinu dorazit, částečné vítězství ponechá naděje Kyjeva na vstup do EU a NATO ve slepé uličce.

Stále více se navíc spekuluje o přípravách mohutné ruské letní ofenzivy, kterou Ukrajina odrazí jen za cenu obrovských ztrát. Oleksandr Syrskij, vrchní velitel ozbrojených sil, varoval, že situace na východní frontě Ukrajiny se v posledních dnech „výrazně zhoršila“.

Političtí představitelé Ukrajiny v několika rozhovorech přiznali, že nálada veřejnosti ochabuje a patrná prý byla zejména frustrace ze Západu. „Dejte nám ty zatracené Patrioty,“ vyštěkl údajně Kuleba na německém ministerstvu zahraničí. Rozčilují ho také výzvy Spojených států, že jejich zbraně nesmějí zasahovat ropná zařízení a další cíle v Rusku.

Kuleba v rozhovorech ocenil i veškerou podporu, která od západních spojenců v posledních dvou letech přišla. Varoval však, že Ukrajina uvízla v bludném kruhu a bez další pomoci se neobejde. Nálada ve vyšších vojenských kruzích je prý ještě temnější než u Kuleby.

Několik vysokých důstojníků hovořilo s reportéry pouze pod podmínkou anonymity. Ti vykreslili chmurnou prognózu možného zhroucení frontových linií letos v létě, až Rusko s větší početní převahou a připraveností akceptovat obrovské ztráty zahájí očekávanou ofenzivu. Možná ještě horší je, že vyjádřili soukromé obavy, že by mohlo dojít k oslabení odhodlání samotné Ukrajiny, jejíž morálku v ozbrojených silách podkopává zoufalý nedostatek zásob.

Ukrajinští velitelé volají po mobilizaci, údajně by potřebovali dalších půl milionu vojáků. Jenže Zelenskyj a ukrajinský parlament váhají, zda nařídit masivní povolání nových vojáků. Andriy Jermak uvedl, že Zelenskyj je stále „prezidentem lidu a je pro něj velmi důležité, aby lid něco dělal nejen proto, že mu to někdo nařídil“. Jenže atmosféra v ukrajinské společnosti už další mobilizaci nenahrává, statisíce Ukrajinců jsou v evropských zemích a nemají v plánu se vrátit a mnozí další do Evropy neustále cestují.

Zelenskyj je snaží být navenek stále pozitivní, ale opakuje, že na dlouho odkládaný podpůrný balíček prezidenta Joea Bidena, ve výši 60 miliard dolarů, už nemůže dlouho čekat. Pokud by Ukrajina tuto pomoc nedostala, podle Zelenského by Putin zničil celou Ukrajinu. „Ukrajinská města by se proměnila v trosky, statisíce lidí by zemřely. Většina lidé nebude utíkat, a tak zabije spoustu lidí. Bylo by to hodně krve,“ dodal ukrajinský prezident.

