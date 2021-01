„V tomhle nechci žít.“ Kalouskova poslední rána. Schytali ji Piráti

Miroslav Kalousek, který v tomto týdnu opustil svůj poslanecký post, se v rozhovoru pro Aktuálně.cz vyjádřil ke stavu TOP 09 i samotné trojkoalice Spolu, v níž TOPku doplňují ODS a KDU-ČSL. Se vzniklou koalicí je spokojen, ale nemyslí si, že TOP 09 by bez koalice skončila za vraty Sněmovny; podotkl, že by mohla získat 13 až 15 poslanců. Spolupráce vzniklé koalice po volbách s Piráty se dle něj dá očekávat, sám však k jejich programu chová mnoho výhrad.

reklama

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 9082 lidí v rozhovoru prozradil, že má nyní v záměru dát si „pár týdnů aktivních prázdnin“ a rozhodnout se, co by chtěl dělat za občanské povolání. „Budete se divit, ale mě bolševik v patnácti nepustil na školu, takže jsem od té doby chodil na šestou do fabriky a dělal leccos,“ nastínil s tím, že má několik variant prací, které by ho bavily. Stále se též bude trochu podílet na chodu TOP 09, neboť byl několika spolustraníky požádán, aby byl poradcem poslaneckého klubu strany.



Že by se někdy navrátil do politiky, to zcela neodmítá. Zároveň ale nad ničím zatím nepřemýšlí. „Pokud jde o politiku, nic nevylučuji, nic nepotvrzuji, nad něčím takovým teď nepřemýšlím,“ vyjádřil se.



S koalicí TOP 09, lidovců a ODS je prý „vnitřně velmi spokojený“, myslí si však, že se nejedná jen o stéblo, kterého se TOP 09 chytla – jeho partaj by zvládla u voleb překonat pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny i samostatně, sdělil Kalousek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nejsem snílek. Teď je nejhlavnější to, aby se vytvořila dominantní politická síla, která této zemi vrátí standardní demokratickou vládu. Musíme vytvořit vládu, která vrátí lidem důvěru v právní stát. To je dnes hlavní úkol TOP 09 a podílí se na něm v koalici, protože žádná ze stran by samostatně tohoto úkolu nedosáhla,“ podotýká.



Důvod, proč je nyní TOP 09 v nelibosti voličů, spatřuje v nepopulárních opatřeních z finanční krize i ve spolupráci s Věcmi veřejnými. „A určitě se stala spousta chyb v řízení strany, na kterých jsem se podílel nebo se jich přímo dopouštěl,“ sype si popel na hlavu bývalý šéf partaje.



Rovněž má za to, že jeho spolustraníci mimo Prahu často nevybíravě odháněli nové tváře, které by mohly být schopnější než oni samotní. „Bohužel, od chvíle, kdy TOP 09 vyletěla nahoru, jsme se s Karlem Schwarzenbergem velmi prali s fenoménem, který nás mrzel a který jsme nedokázali překonat. Často ti, kteří byli u vzniku a úspěchu TOP 09 první, dělali všechno pro to, aby do strany nepouštěli další, protože měli strach, že se objeví někdo schopnější. A strašně si hájili svou pozici a měli strach z nových schopných lidí,“ přiznal. Fotogalerie: - Volba Kalouska

Straně pak u voleb předpovídá takový úspěch, že by mohla sklidit 13 až 15 poslanců.



Co se týče druhé silné opoziční koalice, Piráty Kalousek úplně nevítá a vadí mu některé z jejich priorit. „Někdy si představuji, že takto uvažovali mladí komsomolci,“ utrousil ke členům Pirátů. Rovněž dodává, že jsou jasně středolevým blokem.



Kdyby se blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 uchýlil k povolební spolupráci s ANO, vnímal by to prý jakožto zradu na voličích. „Hlavně by Pirátům přidali 40 procent hlasů v dalších volbách v roce 2025,“ varuje Kalousek. Fotogalerie: - Dvacet dva let Kalouska

I k pirátské koalici má výhrady: „Nepřeji si ale ani dominantní pirátský program. Považuji za strategicky správné, aby v dalších volbách byli Piráti svázaní s koaliční dohodou a vládní odpovědností. Teprve potom sami poznají, o čem vládnutí doopravdy je, a jejich voliči poznají, co doopravdy Piráti jsou,“ dodává.

Kalousek prý má někdy pocit u některých Pirátů, že „jejich ideální svět jsou gulagy s wifinou“.



„Budeme všichni sledováni, všichni odposloucháváni a všechno bude digitalizované. To není svět, ve kterém bych chtěl žít,“ vzkazuje Pirátům. Samotného předsedu Pirátů Ivana Bartoše pak považuje za „nejrozumnějšího z nich“.



A k možnosti, že by trojkoalice Spolu neuspěla, toho příliš ze své pozice sdělit nechtěl a upozornil, že již začala volební kampaň. „Trojkoalice Spolu vyhraje volby a Petr Fiala bude premiérem. Co si, k čertu, myslíte, že vám můžu říct?“ uzavřel Kalousek. PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Psali jsme: Hrdina Navalný a Kalousek v plakátu Václava Havla. Vyoral bilancuje zfušované propagandy, kterým už nikdo normální nevěří Kalousek: Jakub Michálek coby David Rath. 40 procent pro Piráty? Příběh s Paroubkem Vzpamatujte se. Přece nemůžete být takové ovce... Kalousek složil mandát a hned udeřil na národ Kalousek pro PL: V Zemanovi vyhrálo to zlé. A sesadit ho z Hradu po sněmovních volbách…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.