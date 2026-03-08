„Václav neuznal chybu.“ Do Moravce se pustil kolega z ČT

08.03.2026 18:18 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Investigativní novinář Jan Moláček z pořadu Reportéři ČT se vyjádřil k odchodu Václava Moravce z České televize. Moravcovo dřívější rozhodnutí nezvat do pořadu Otázky Václava Moravce předsedu SPD Tomia Okamuru považuje za neobhajitelné a uvedl, že pokud moderátor nebyl ochoten uznat chybu, je jeho odchod z veřejnoprávní televize „nejčistším řešením“. Iniciativa Štít demokracie naopak Moravce podpořila, odchodem z České televize si „zachoval tvář“.

„Václav neuznal chybu.“ Do Moravce se pustil kolega z ČT
Foto: screen ČT24
Popisek: Moravec se loučí

„Mrzí mě, že Václav Moravec končí, je vynikající moderátor, což dokazoval do poslední chvíle, ale žádný, ani sebelepší novinář není víc než principy naší profese. A ty nám zkrátka nedovolují ukázat arbitrárně prstem na jednoho politika a říct – tomu se nebudeme věnovat,“ uvedl Moláček nelítostně v příspěvku na svém facebookovém profilu.

Příkladem Moláček uvedl, že pořad Události, komentáře by se také nemohl jen tak rozhodnout, že už nebude informovat o předsedovi hnutí STAN Vítu Rakušanovi, a Repotéři ČT také nemohou potvrdit, že nikdy nenatočí investigativní reportáž o předsedovi strany PRO Jindřichu Rajchlovi.

„Právě tak nemohou OVM říct, že nikdy nepodrobí Okamuru kritickému rozhovoru,“ uvedl Moláček.

Rozhodnutí Václava Moravce, že do pořadu Otázku Václava Moravce nebude zvát předsedu SPD a nyní i předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru, Moláček považuje za neobhajitelné. Pokud doposud Moravec nebyl ochoten uznat, že takové rozhodnutí bylo chybné, považuje jeho odchod z České televize za „nejčistší řešení“.

„Toto rozhodnutí bylo neobhajitelné a naservírovalo odpůrcům ČT na stříbrném podnose zbraň proti ní, kterou pochopitelně s radostí používali. Pokud Václav opravdu nebyl schopen tuto chybu pochopit a přiznat, pak je jeho dnešní krok asi nejčistší řešení. Přeju mu vše dobré,“ napsal Moláček.

Jiný pohled na odchod Václava Moravce z České televize má iniciativa Štít demokracie. Václav Moravec podle iniciativy „neodchází jako poražený“.

„Naopak, zachoval si tvář, hrdost a novinářské renomé tím, že se odmítl dále podílet na něčem, co podle něj poškozuje veřejnoprávní média. Při volbě mezi svou dlouholetou prací a svým svědomím, zvolil ono svědomí,“ popisuje Štít demokracie a Moravcovi vyjadřuje podporu.

„Pane Moravče, děkujeme Vám za skvělých a naprosto profesionálních 21 let Vaší práce. Jsme s Vámi,“ vzkazuje iniciativa Václavu Moravcovi.

