„Vakcíny jsou bezpečné. Máme dostatek dat.“ Pediatrička posílá jasný vzkaz rodičům

Členka výboru České vakcinologické společnosti, pediatrička Hana Cabrnochová, doporučuje očkování dětí od pěti do jedenácti let. „Vakcína sice nedokáže úplně zamezit tomu šíření, ale pomáhá výrazně zmenšit riziko přenášení nemoci. V souvislosti s koronavirem se navíc objevilo kolem 250 případů multisystémového zánětlivého syndromu, při kterém dochází k postižení srdeční svaloviny,“ upozorňuje Cabrnochová.

reklama

Cabrnochová v rozhovoru pro Český rozhlas komentuje doporučení, které v pondělí vydalo pět odborných společností v čele s Českou vakcinologickou společností. Odborné společnosti se shodly, že doporučí očkování dětí ve věku od pěti do jedenácti let, protože prospěch z očkování podle lékařů převyšuje riziko nežádoucích účinků, které se objevují jen naprosto výjimečně.

V posledních měsících covid-19 prodělaly statisíce dětí, a přestože je většinou průběh nemoci mírný nebo asymptomatický, objevilo se přes 250 případů multisystémového zánětlivého syndromu, při kterém dochází k postižení srdeční svaloviny.

Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 13% Ne 83% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 38591 lidí

„Na druhou stranu teď jsme ve fázi, kdy těch dětských případů vidíme hodně, a proto se i více setkáváme s těžšími průběhy. Procentuálně nedochází k nějakému zhoršení situace, ale je to především o těch obrovských počtech nakažených dětí, a tím pádem větší pravděpodobnosti, že se každý pediatr ve své ordinaci s nějakým komplikovaným průběhem setká,“ upozorňuje pediatrička, že dětí s těžkým průběhem s trvalými následky přibývá.

Vakcína podle ní sice nedokáže úplně zamezit šíření viru, ale pomáhá výrazně zmenšit riziko přenášení nemoci, a proto někteří rodiče děti očkovat nechávají. „A důvody mohou být i takové, že očkované děti nemusejí být v karanténě a podobně,“ dodává Cabrnochová.

Co se týká nežádoucích účinků, je podle pediatričky riziko zcela minimální. „Máme data ze Spojených států, kde je naočkováno více než čtyři miliony dětí, a i z dalších zemí víme o případných vedlejších účincích, a jelikož mám těch dat dostatek, tak můžeme očkování dětí podpořit. Ty vakcíny jsou bezpečné,“ má jasno Cabrnochová.

„My nemůžeme zaručit, že se nikdy nic nestane, to neplatí u žádné vakcíny. Anafylaktická reakce na očkování se u dětí objevuje u pěti případů na milion dávek. Je to stejné jako jiná očkování, nikdy není stoprocentní jistota, to vám řekne každý lékař. Veřejnost si na to celkem zvykla u jiných vakcín, ty nežádoucí účinky nemůžeme vyloučit, ale je potřeba vyhodnotit ty benefity a srovnání procentuálního nebezpečí versus závažnosti průběhu,“ říká Cabrnochová.

Podle dat u dětí od pěti do jedenácti let stačí třetinové množství vakcinační látky, aby byla vyvolána stejná imunitní odpověď. „V té skupině nebyly žádné nežádoucí účinky hlášeny, ani u těch čtyř milionů dětí v USA. Stejně tak, co se týká vakcinace dětí od dvanácti let, kde se ty problémy také neobjevily,“ vysvětluje pediatrička s tím, že ale musí jít o dobrovolné očkování, kdy bude záležet na rozhodnutí rodičů.

Očkovat mají podle Cabrnochové hlavně pediatři, a ne větší očkovací centra. „Prací pediatrů je i očkování a dlouho jsme bojovali o to, aby vakcíny byly v našich ordinacích. Nyní se snažíme udělat všechno pro to, aby pediatři ve svých ordinacích co nejdříve ty vakcíny měli,“ dodává Cabrnochová.

Psali jsme: Použijí nejtěžší zbraň, co mají. Proti vakcíně: Právník vyvedený z ČT vyděsil Že by se virus lekl vlády? Doktor o konci pandemie Nechtěl očkovat všechny, Piráti ho vyhodili. Budou mít veselo Haj*lové, koupil vás Pfizer. Nejsou to vakcíny. Doktorovi ruply nervy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama