„Válečné rozvinutí ozbrojených sil“. Tedy mobilizace, přeložila Bobošíková z plánů Černochové. Ta pustila perlu o civilistech ve vojenských nemocnicích

Výbor pro obranu v Poslanecké sněmovně na začátku září projednával obrannou strategii České republiky, koncepci výstavby Armády České republiky a strategické plány. Na jednání zaznělo, že se Česko musí připravit na dlouhý a možná jaderný konflikt s Ruskem či na pobyt velkých celků armád NATO na našem území včetně mohutných vojenských přesunů, uvádí Jana Bobošíková.

Ve hře jsou mobilizace, vojenské nemocnice i propaganda. „Obrannou strategii by měla na přelomu září a října projednat vláda. Ministryně obrany na jednání výboru zdůraznila, že obrannou ambicí České republiky je zapojení občanů do přípravy na obranu,“ přibližuje moderátorka v Aby bylo jasno.

Vysvětlování strategie Černochové podpořil vrchní ředitel sekce obranné politiky Ministerstva obrany Jan Jireš, významný, vysoce postavený státní úředník, který se podílel na dojednání obranné dohody se Spojenými státy. „Nová obranná strategie České republiky řekne velice otevřeně, že hlavním úkolem české obranné politiky je všestranná příprava na dlouhotrvající obrannou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi, to znamená Rusko,“ uvedl Jireš.

Zároveň zdůraznil, že kromě vybudování kvalitní bojeschopné armády má naše země ještě za úkol všestrannou přípravu České republiky a jejích občanů na přesun a pobyt cizích vojsk na našem území. „Je to velice komplexní úkol, který zahrnuje kapacitu dopravní infrastruktury, schopnosti a udržitelnost a odolnost komunikačních sítí, schopnost přijmout spojenecké síly, zásobovat je na území České republiky, ubytovat je na území České republiky a umožnit ji přesun dál na východ. V případě krize, v případě kolektivní obrany,“ vysvětloval Jireš.

Česká republika má podle jeho slov v aliančních obranných plánech speciální postavení díky své geografické poloze. „Je zřejmé, že v rámci jakýchkoli odstrašujících opatření, nebo dokonce, nedej bože, operace kolektivní obrany, přes území České republiky by se přesouvaly desetitisíce spojeneckých vojáků. Nejenom ze západu na východ, ale v průběhu případných bojových operací i z východu na západ v rámci rotování bojujících jednotek,“ dodal vrchní ředitel sekce obranné politiky Ministerstva obrany.

Před poslanci rovněž zdůraznil, že jde o úkol, který nemůže realizovat samo Ministerstvo obrany, a musí se zapojit v podstatě všichni občané a všechny složky státu. „Jedním z hlavních sdělení obranné strategie je, že obrana země není pouze úkolem Ministerstva obrany a ozbrojených sil, nedokážou samy zajistit obranu země, je to celovládní a celospolečenský úkol. Všichni nějakým způsobem musejí do tohoto společného úsilí přispět,“ pokračoval Jireš.

Občany může čekat mobilizace. „Dokument, ale věřte mi, vhodným a adekvátním způsobem zdůrazní nutnost mít schopnost válečného rozvinutí ozbrojených sil, to znamená mobilizace,“ zdůraznil Jireš. Při implementaci obranné strategie proto považuje za důležitou komunikaci, edukaci a osvětu, aby nevznikla panika, jako když toto téma zmínil v médiích náčelník generálního štábu. V obraně a bezpečnosti je podle Jireše potřeba připravovat se na nejhorší.

„Na výboru také zaznělo, že obranu naší země nelze zajistit pouze profesionálními vojáky. A jestli pak víte, k jakému závěru došly české politické špičky při jednání ústředního krizového štábu v souvislosti s obrannou politikou? Jde o vojenské nemocnice,“ upozorňuje Jana Bobošíková.

Odkazuje na slova ministryně obrany Černochové, která uvedla následující: „Vyplynula nám z toho celá řada úkolů, diskutovaly se i věci, které se týkaly našich ústředních vojenských nemocnic, kdy ta legislativa není úplně dokonalá v tom, že máme vojenské nemocnice, které se zároveň starají i o civily. Tak co by se vlastně dělo v praxi ve chvíli, kdybychom potřebovali plně kapacitu našich vojenských nemocnic pro potřeby armády, kam by se přesouvali pacienti a tak dále,“ nechala se slyšet Jana Černochová.

Pokud jde o civilní obranu, se kterou národní obranná strategie počítá, měl by za ni zodpovídat ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a vedení jednotlivých krajů. Jak vyplynulo ze slov ministryně Černochové, řízení civilní obrany ze strany Ministerstva vnitra a krajů běží po dvou kolejích, podotýká Bobošíková a opět odkazuje na vyjádření ministryně: „Zažili jsme si to i při covidu, že to chvíli bylo takové to samo domo, co si kdo udělal, to měl. To si asi nemůžeme úplně dovolit v případě, že by se jednalo o konflikt s vojenskými prvky, tam by to mělo běžet jako dobře namazaný stroj,“ řekla Jana Černochová.

Probíhala také osvěta veřejnosti s civilní obranou. Má za ni zodpovídat Rakušanovo Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. „A osvěta, ta musí balancovat. Víte mezi čím? Jak občany informovat, ale zároveň jak občany nevyděsit,“ dodává moderátorka Jana Bobošíková.

