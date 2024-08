„Varovali mě před Majdanem.“ Nepokoje v Srbsku, prezident tuší zradu. Jde o vzácný kov

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6939 lidí dle serveru Euronews a agentury AP požadovaly zastavení projektu na těžbu lithia společnosti Rio Tinto v údolí Jadar na západě země kvůli obavám, že by těžba mohla způsobit znečištění půdy a vody v okolí.



Početný dav měl skandovat: „Nebude žádné dolování“ a zaznívalo též provolání o „zradě“. Někteří protestující se též vydali na pochod ke dvěma hlavním vlakovým nádražím v hlavním městě s tím, že budou blokovat vlakovou dopravu, dokud nebudou oficiálně splněny jejich požadavky týkající se těžby lithia.



Shromáždění se konalo po týdnech protestů ve městech po celém Srbsku proti plánu povolit těžbu lithia v údolí na západě země, která mělo odstartovat již dříve, ale po rozsáhlých demonstracích v roce 2022, jejichž součástí bylo i blokování klíčových mostů a silnic, se od nich upustilo.

Klíčová surovina pro přechod na elektromobilitu



Plán byl nakonec znovu oživen minulý měsíc poté, co Vučićova vláda dospěla k předběžné dohodě o kritických surovinách s Evropskou unií. BBC uvádí, že těžba v lokalitě se má spustit, jelikož se v ní nachází jedno z největších evropských nalezišť lithia – tedy klíčové suroviny pro baterie elektromobilů.

Poté, co byla licence udělená těžebnímu gigantu Rio Tinto po rozhodnutí soudu obnovena a byl znovu zahájen projekt klíčový pro budoucí dodávky stěžejní suroviny evropskému průmyslu, se dle serveru Politico již od června uskutečnilo téměř 50 protestů aktivistů, s cílem přimět srbskou vládu těžbu zakázat.

Spolupředsedkyně Hnutí zelené levice Biljana Djordjevićová v souvislosti s obnoveným projektem Rio Tinto v hodnotě 2,4 miliardy dolarů pro BBC uvedla, že se aktivisté „obávají, že Srbsko bude obětováno kvůli dodávkám lithia pro elektromobily, které si v Srbsku téměř nikdo nemůže dovolit“.

Dle AP a Euronews by memorandum o těžbě lithia a dalších klíčových materiálů potřebných pro ekologický přechod mohlo Srbsko přiblížit ke vstupu do EU a zároveň by snížilo dovoz lithiových baterií a elektromobilů do Evropy z Číny, což jsou hlavní záměry, na něž současná srbská vláda ukazuje s tím, že je důl příležitostí k ekonomickému rozvoji země.

„Nový Majdan“



Masové protesty proti projektu těžby lithia v Srbsku přiměly prezidenta Aleksandara Vučiće svolat v neděli v ranních hodinách krizové zasedání vlády a vláda po snaze aktivistů narušit těžbu v rámci memoranda s Evropskou unií hovoří o nebezpečí „státního převratu“.



Vládní představitelé označili akce za politicky motivované a uvádějí, že jde o snahu svrhnout prezidenta a vládu. Vučić v pátek v celostátním projevu před chystanými protesty podle agentury Reuters prohlásil, že byl o hrozbě, že se proti němu připravuje „státní převrat“, informován ruskými bezpečnostními službami.

Euronews s AP dodávají, že Vučić o varování od ruských zpravodajských služeb měl hovořit se zmínkou sobotních protestů, o nichž předběžně hovořil coby o chystaných „masových nepokojích a převratu“ ze strany blíže nespecifikovaných západních mocností, které ho chtějí odstavit od moci.



Srbští představitelé přirovnávají sobotní shromáždění také k povstání na kyjevském Majdanu, které v roce 2013 vedlo ke svržení tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Srbský vicepremiér Aleksandar Vulin tiskové agentuře Tanjug v sobotu také řekl, že „mají důvody být opatrní“.



Dohoda, která umožní výrobcům z členských států EU přístup k surovinám vytěženým v Srbsku, má snížit závislost EU na dovozu z Ameriky a Asie. Dle srbského prezidenta Aleksandara Vučiće nepovede ke zničení krajiny. Vučić trvá na tom, že budou k ochraně životního prostředí zavedeny přísné bezpečnostní protokoly.

