„Včelí královna.“ Nerudová o ženě v stejné branži. Ale nedopadlo to pro ni dobře

Organizátorka České investiční konference Lenka Schánová uspořádla na sociální síti X soutěž o vstupenku na Českou investiční konferenci, kterou pořádá 25. září od 18.00. Z tabla účastníků konference bylo patrné, že mezi 15 je jedna jediná žena, zbytek muži. Právě toho se chytla jedna z diskutujících a napsala: „Mámo, hele, je tam žena! Je tam! 1 žena, 14 mužů, ale je tam!"

A právě na toto reagovala Danuše Nerudová, neúspěšná prezidentská kandidátka, jež se nyní bude snažit o post v Evropském parlamentu. „Ona ta pořadatelka je totiž dokonalá včelí královna. Viz veškeré akce, které dělá. Bohužel," uvedla. Za svá slova si však odnesla kritiku.

„Docela bold statement od někoho, kdo celou svoji kandidaturu na post prezidenta postavil jen na tom, že nemá pytel. Taky to díky tomu celý dopadlo, jak to dopadlo. Na druhou stranu zviditelnění přišlo, kandidatura na trafiku do EP taky, tak jsou nakonec všichni spoko, ne?" zeptal se Nerudové uživatel.

„Jako člověk, který opravdu vážně uvažoval, že Vás bude volit, jsem naprosto konsternovaný. Já vím, že si to asi nepřečtete, ale je to trapné, nevhodné, přes čáru, ale hlavně (od Vás) neskutečně pokrytecké. Jsem si skoro ublinkl, tolik zášti a závisti. Smažte to a omluvte se," poznamenal další uživatel.

„Paní Lenka Schánová dělá několik let velmi kvalitní podcast o investování s odborníky, řadu let pořádá akce o investování a finanční gramotnosti, které navštěvují i ženy. Nevím, na kolika akcích jste byla Vy. Na žádné akci od Lenky Schánové jsem Vás zatím neviděl," zkonstatoval další.

„Zkuste příště. ,Podporuji každou ženu, která je aktivní a dokáže pořádat takové akce. Držím palce, za sebe bych přivítala více vystupujících žen.' Ale možná jste jen vypadla z role," napsal další uživatel.

Zkuste příště," Podporuji každou ženu, která je aktivní a dokáže pořádat takové akce. Držím palce, za sebe bych přivítala více vystupujících žen."

Nad tím, co má příspěvek od Nerudové znamenat, se zamyslel i další uživatel: „Není spíš v tom Vašem příspěvku závist, že Vás nepozvali? Lenka Schánová dělá konference dle poptávky obecenstva a na rovinu Vám řeknu, že jako potecionálního zákazníka u konference o investicích mě nezajímá gender, ale kvalita přednášejícího... gender si řešte na univerzitě..." napsal.

„Vaše arogance je něco neskutečného… jeden z důvodů, proč jste ve volbách dopadla tak špatně," píše další uživatel.

„Urazit pořadatelku i všechny hosty jedním vrzem, skvělý výkon, gratuluji! Zajímalo by mě, koho jiného pozvat. Annu Píchovou, ta je boží. Nikdo jiný mě nenapadá," dodal další uživatel.

A ke komentáři Danuše Nerudové se vyjádřila i sama Schánová. „Kdybych měla vyhlásit soutěž o nejlepší komentář, byl by to tento. Paní Danuše mě má opravdu v oblibě. Od bývalé kandidátky na prezidentku bych spíše očekávala alespoň trochu uznání, že jako žena dělám něco pro zlepšení finanční gramotnosti v Čechách… Ale chápu, že je lepší kritizovat," podotkla.

Kdybych měla vyhlásit soutěž o nejlepší komentář, byl by to tento ????. Paní Danuše mě má opravdu v oblibě.



