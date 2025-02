„Velký skandál.“ Balász Orbán otevřel téma USAID. Na toto šly americké peníze v Maďarsku

Balász Orbán jednak vysvětloval kontroverzi, kdy předseda francouzského Národního shromáždění Jordan Bardella zrušil svůj projev na konferenci, když Steve Bannon udělal údajně nacistické gesto, tj. pozvedl pravici.

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 57% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 41% hlasovalo: 8429 lidí

Ohledně spolupráce Donalda Trumpa a Viktora Orbána poznamenal, že oba muži reprezentují zájmy svých zemí. „Máme společné vize, společné problémy, které chceme vyřešit a jsme připraveni spolupracovat. Například potlačit nelegální migraci je prioritou i pro nás,“ zmínil.

Přišel také dotaz na odhalené působení USAID. „To je veliký skandál. Peníze amerických daňových poplatníků byly použity pro prosazování liberálně progresivní ideologie. Financovali opozici, přímo i nepřímo. Opoziční média, opoziční neziskovky. A pokud chcete mít zemi, která je brána vážně, tak nemůžete dovolit politický boj financovaný ze zahraničí. Nezáleží na tom, z jaké země, je to otázka samostatnosti, zda si ji chcete zachovat. Což znamená žádné financování ze zahraničí v politice. A to přesně dělali,“ řekl Balász Orbán a dodal, že je vděčný, že tato činnost bude zřejmě ukončena.

Odmítl také, že by podpora od USAID byla nějakou „podporou demokracie“ nebo „svobody médií“. Šlo podle něho o to, že předchozí vláda měla problém s Maďarskem, které mělo odlišný přístup např. k migraci. A tak podporovala opozici. Odmítl také, že by 80 % médií v Maďarsku bylo pod kontrolou vlády. Tento údaj prý vyprodukoval americký deep state, ale v Maďarsku se dostává hlasu každému. Tamní mediální trh je dle Orbána zdravější než v mnoha západních zemích. „Americké peníze šly konkrétně na delegitimizaci současné vlády. A to je podle mě nepřijatelné,“ sdělil.

Psali jsme: Německo jde volit. Čísla ukazují problém. Půjde vůbec složit vláda? Pavel Foltán: ČT státní? ČT c´est moi? Ale „kdo co“? Bývalý šéf MI6: Evropa se ještě neprobudila. O Ukrajině jednají jen silní Nepodceňujte péči o životní prostředí ve vaší firmě. Hrozí sankce i ztráta dobré pověsti