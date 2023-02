„Vidíte, i Pavel to tehdy řekl.“ Ze Slovenska přišla připomínka. Zásadní

reklama

„Odvolaní babráci nám nadělají další milionové ztráty,“ řekl doslova.

V této souvislosti obvinil ze lži i prezidentku Čaputovou a prohlásil o ní, že vědomě lže, pokud říká, že na některé věci v současné situaci nemá pravomoci.

„Bez jejího souhlasu si vláda nyní nemůže koupit ani toaletní papír,“ demonstroval Chmelár její úlohu, které se podle něj ale zříká a naznačil, že Čaputová by mohla přijít o mandát a neměla by se kroutit jako červ v písku.

Odvolaný premiér Eduard Heger je podle Chmelára typický místodržitel imperiální moci, který se snaží zalíbit a nemyslí na vlastní občany.

Co se týká letadel MIG, které slovenská vláda zamýšlí poslat na Ukrajinu, Chmelár prohlásil, že není povinností žádné země posílat tam zbraně a že dnes už s tím váhají i mocné evropské státy. Odkaz politiků na plnění závazků vůči NATO je podle něj nesmyslný.

„Ať mi ukážou ty závazky, kterými se ohání. Oni říkají, že si budou plnit závazky vůči NATO. Ať mi ukážou, ve kterém článku je povinnost člena posílat zbraně do nečlenského státu,“ má jasno Chmelár.

Podle Chmelára to není politika suverénního státu.

„Kam až chceme zajít v podpoře Ukrajiny?“ ptá se dále a predikuje, že pokud se nic nezmění, musí současná situace vyústit v konflikt NATO a Ruska.

„Chceme snad dobýt Moskvu? Vždyť mír není sprosté slovo,“ apeluje Chmelár na politiky a vyzývá k mírovým jednáním.

„I američtí generálové mají diametrálně odlišné názory a my nejsme schopni je ani poslouchat,“ pokračuje komentátor s tím, že naopak cenzurujeme názory odborníků, nenecháme je zaznít.

V této souvislosti odkázal na protiválečné názory profesora Sachse, kterého slovenský zpravodajský kanál TA3 vymazal ze svých stránek a na základě kritiky a ohlasů ho tam zase musel zpátky vrátit.

Řeč přišla i na nově zvoleného českého prezidenta generála Pavla, který byl přirovnán ke slovenské prezidentce Čaputové z toho pohledu, že se jedná o podobný marketingový produkt.

„Ten samý generál Pavel řekl v roce 2015 to samé, co dnes říkáme my. Že posílat více zbraní na Ukrajinu, znamená prodlužovat vojenský konflikt,“ vrátil se Chmelár do minulosti a poukázal na názorový veletoč Petra Pavla, který dnes naopak dodávky zbraní na Ukrajinu podporuje.

K přirovnávání současné situace k situaci po Mnichovské dohodě, které ve slovenských médiích zaznělo, se Chmelár vyjádřil také velmi odmítavě.

„Co má společného Mnichov, kdy nás opustily všechny západní velmoci se situací na Ukrajině? V dějinách přece naopak neexistuje stát, který by dostával takovou pomoc od ostatních států, jako dostává Ukrajina...

Putin si podle Chmelára nemůže dovolit prohrát tuhle válku, protože příští rok budou v Rusku prezidentské volby. Hrozí tedy jaderná válka a je třeba jí zabránit a jednat o míru.

„Když posloucháte Borise Johnsona a podobné štváče, že máme poskytnout Ukrajině vše, co potřebuje k boji, měli byste jim odebrat svéprávnost. Jsou to šílenci, kteří takto rozhodují o bytí a nebytí civilizace. Před tahle závažnou otázkou totiž v tuto chvíli stojíme. Nejde o nic menšího.

Evropa podle slovenského historika nehraje vlastní hru.

„Na válku nedoplácí USA, ani Čína, na válku doplácí právě Evropa,“ je si jistý a dokonce Evropu přirovnal k servisní organizaci probíhající války na Ukrajině.

Putinovi se nepodařilo vyhrát válku bleskově, jak plánoval, a tak se snaží Evropu alespoň znefunkčnit, což se mu daří. Ukrajina je dnes evropský Irák, nebo Afganistán. Rozbitá země.

Musejí všichni Ukrajinci zemřít v boji? Nebo o co nám jde?

Chmelár se ale vyjádřil ještě k jednomu tématu, který hýbe současným politickým děním, a to je vstup Ukrajiny do EU. Varoval před sliby, které v Kyjevě prezentovala Ursula von der Layen a které mají v Ukrajincích vzbudit falešné naděje, že jejich vstup do EU je otázkou krátkého času. Chmelár naproti tomu mluví o desetiletích přípravného procesu a připomíná, co všechno muselo splnit Slovensko, než bylo do EU přizváno.

Oproti tomu je na Ukrajině situace mnohem horší a podle slovenského historika bude dlouhý i proces, který předchází přijetí Ukrajiny.

„Musí dojít k deeskalaci konfliktu, musí se nastolit příměří, pak se musí teprve jednat o míru. Teprve potom přijde na řadu rekonstrukce Ukrajiny. Musí tam proběhnout všechny reformy potřebné k integraci země do Evropy a pak teprve mohou začít nějaká jednání o vstupu Ukrajiny do EU,“ myslí si Chmelár a je přesvědčený, že to všechno není otázka měsíců či let, ale desetiletí.

„Nelžeme těm Ukrajincům,“ varuje v této souvislosti.

