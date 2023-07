„Vítejte, pane prezidente!“ Zelenskyj v Praze. Vládní politici nadšeně bombardují sítě

„Volodymyr Zelenskyj přiletěl na návštěvu spojenců. Vítejte, pane prezidente. Jsem rád, že v zahraničně-politických otázkách ČR nelavíruje, je spolehlivým partnerem a v rámci EU patří k nejaktivnějším podporovatelům napadené Ukrajiny. Pomoc Ukrajincům je ve strategickém zájmu ČR. Volodymyr Zelenskyj přiletěl jen pár hodin poté, co Rusové bombardovali Lviv, jen 70 km od hranic EU. Pro útok na civilisty neexistuje omluva, stejně jako pro celou ruskou agresi. Kdo tvrdí, že válka na Ukrajině se nás netýká, vědomě před takovými událostmi zavírá oči. Nebo mysl,“ poznamenal k návštěvě ukrajinského prezidenta v Česku ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Vítejte, pane prezidente! Sláva Ukrajině!“ sdílel následně fotografii z letiště ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).

S prezidentem Volodymyrem Zelenským se zítra setká předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Těším se na setkání, pane prezidente. Vaše návštěva Prahy potvrzuje silné spojenectví mezi Českem a Ukrajinou,“ napsala na twitter.

Vřelého přivítání se pak Volodymyr Zelenskyj dočkal na svém oficiálním profilu, kde informoval o své návštěvě Česka. Jsou tam k vidění slova vděčnosti za jeho cestu do Čech, vlajky Česka i Ukrajiny či srdíčka.

Prague ???? is next. I will hold substantive negotiations with President Petr Pavel, Prime Minister Petr Fiala, Presidents of the Senate and the Chamber of Deputies Miloš Vystrčil and Markéta Pekárová Adamová, meet with members of the government, parliament and media. The focus…