„Vítek přijel v bavoráku machrovat na vesnici.“ Rakušanův nový projekt. Lidé se smějí

Senátor Hraba napsal zajímavý komentář k vítězství Trupma. Tvrdí v něm, že to bude pro Evropu znamenat, že se bude muset naučit o sebe postarat sama a nespoléhat na to, že naše problémy vyřeší někdo jiný. Co si o tom myslíte vy? Nemyslíte, že to je svatá pravda, a že EU i my jsme se měli dávno snaži...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.