„Vláda je…“ Šlachta už si nebral servítky. Zvlášť jeden ministr ho štve

MONITORING Zakladatel Přísahy Robert Šlachta na adresu vlády Petra Fialy (ODS) poznamenal, že „tahle vláda je blbá“. A pustil se do ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Podle šéfa Přísahy dělá Blažek pravý opak toho, co hlásá. V myšlenkách se vrátil i k zásahu na Úřadu vlády ČR, který řídil před deseti lety. Dodnes je přesvědčen, že konal správně, když spolu s kolegy dorazil do sídla vlády. Nakonec vynadal Vítu Rakušanovi (STAN).

reklama

Robert Šlachta má za to, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek dělá pravý opak toho, co hlásá. Slovně bojuje proti únikům informací z policejních spisů, ale v praxi podobného úniku využil v brněnské bytové kauze. Šlachta je o tom přesvědčen.

„Státní zástupkyně jasně řekla, že došlo únikem dokumentů k narušení vyšetřování korupce! Všechno, co Blažek dělá, ničí důvěru ve spravedlnost. Tenhle člověk nemá u soudců ani státních zástupců vůbec žádnou autoritu. A bez ní nemůže přinést změny, které justice nutně potřebuje,“ napsal Šlachta v příspěvku na facebooku, který nazval „Tahle vláda je blbá. Každý den nám to dokazují víc a víc.“

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Šlachty nemá Blažek na ministerstvu co pohledávat a každý, kdo se zakladatelem Přísahy souhlasí, má možnost podepsat petici požadující Blažkův ministerský konec.

Pár slovy se vrátil i ke kauze Jany Nagyové, dnes Nečasové, kvůli které v červnu 2013 Šlachta řídil policejní zásah na Úřadu vlády ČR. Dodnes je přesvědčen, že bylo správné tento zásah provést.

„Jsem hrdý, že jsme do toho tehdy šli. Narozdíl od současnosti jsme se nebáli řešit opravdové kauzy a chytali jsme zločince i mezi politiky. Jsem moc rád, že nám dal soud opět za pravdu. Nečas i Nagyová jsou vinní z korupce! A soudkyně řekla, že byl zásah přiměřený. Jako policisté jsme museli konat a taky jsme konali!“ pravil Šlachta s tím, že sama skutečnost, že čekání na verdikt soudu zabralo deset let dokazuje, že česká justice potřebuje projít změnami. A pod Blažkem se to podle Šlachty nemůže provést.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Když jsme vyšetřovali kauzu Nagyová, tak jsme nemohli kvůli imunitě vyšetřovat tři poslance. Mezi nimi byl i poslanec Marek Šnajdr. Ten samý Šnajdr je dneska obviněný v kauze Dozimetr. Před deseti lety byl z kauzy Nagyová vyňat. A teď byl znovu obviněn z ekonomické trestné činnosti. Přesně takhle soudní systém nemá a nesmí fungovat!“ rozohnil se Šlachta.

Další problém vidí u policie, kde podle něj chybí lidé na vyšetřování daňových podvodů a dalších podobných kauz. Tady je podle Šlachty na vině ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ale podle názoru bývalého policisty taktéž politici ODS, kterým ze Šlachtova pohledu vyhovuje, že se některé druhy kriminální činnosti nevyšetřují tak, jak by se vyšetřovat měly.

Vedle toho prý Rakušan v pozici ministr neřeší ani nelegální migraci.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A kašle i na nárůst nelegální migrace na hranicích na jižní Moravě. Před rokem jsme jako Přísaha Rakušana vyzývali, aby konal. Byli jsme v podobné situaci jako teď. Začal příliv nelegálních migrantů. A Rakušan to neřešil. Začal něco dělat až potom, co Německo zavřelo hranice,“ napsal.

Místo toho, aby řešil migraci, odjel Rakušan do Bruselu, kde podepsal pakt solidarity, podle něhož by Česko mělo buď přijímat migranty, nebo poskytnout finanční a další pomoc jiným zemím.

„Rakušan, Blažek, Stanjura nebo Jurečka. To všechno jsou lidi, co nemají na ministerských židlích co dělat, protože vůbec nerozumí svému oboru. Podvedli vás, když slibovali, že mají kompetenci a řešení. Nemají a teď už je to snad všem jasné, i jejich voličům,“ uzavřel Šlachta.

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Babiš si prostě zkoušel zaplatit pohůnka Dnešní ODS. Jako před deseti lety. Temné varování. Co se děje uvnitř? Robert Šlachta to vidí 10 let od „svržení“ Nečase: Kalousek promluvil Šlachta (Přísaha): Budeme muset buď platit, nebo přerozdělovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.