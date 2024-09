„Vláda to chce přelhat a lidé to vidí.“ Holec o drsné kampani SPD

S vrcholící volební kampaní přicházejí politické strany s novými nápady na její vizuální podobu a vymýšlejí témata, která veřejnost zaujmou.

Právě zaujmout se mimořádně povedlo hnutí SPD Tomia Okamury, když před několika týdny zveřejnilo plakát varující před nelegální migrací. Byl na něm vyobrazen hrozivě se tvářící černoch se zakrvaveným nožem v ruce a nápisem „nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“ a „stop migračnímu paktu“.

Billboard se stejným námětem se díky kličce povedlo marketérům SPD umístit přímo na pražské Václavské náměstí, čímž pronikla do všech médií a rozpoutala větší diskusi nejen o migraci.

Podle některých politologů přišla tato podoba kampaně v době, kdy začaly SPD padat volební preference na úkor jiných uskupení. Po evropských volbách na počátku června, kdy SPD obhájila jen jeden mandát, začala v průzkumech klesat až k šesti procentům.

Připomeňme, že součástí nové kampaně SPD byly i obrázky či pexeso zobrazující superhrdinu bojujícího proti muži jménem „Petr Drahota“, který se v obličeji podobal premiéru Fialovi.

Podle aktuálního volebního modelu z díly agentury Median se SPD povedlo tento vývoj zvrátit. Hnutí Tomia Okamury skončilo s jedenácti procenty na třetím místě za ANO s 32,5 procenta a ODS s třinácti procenty. Podle průzkumu by se nyní do Sněmovny kromě uvedených tří stran dostali už jen Piráti a hnutí Starostové a nezávislí.

Teď rozjede Okamurovo hnutí další fázi předvolební kampaně, která bude tentokrát zaměřena na životní úroveň a ekonomickou politiku vlády Petra Fialy. Vizuály budou vládu vyzývat, aby vrátila bilion korun, který „prožrali a rozházeli“.

„V roce 2014 měla česká vláda výdaje 1,2 bilionu korun a schodek 79 miliard. Letos je to 2,2 bilionu, tedy o bilion více, a schodek 250 miliard. To jsou peníze, které nám vytahali z kapes, prožrali a rozházeli. Je to zhruba 1 270 europalet v tisícikorunových bankovkách. Zaplnili bychom tím horní půlku Václavského náměstí, jak vidíte na obrázku. Téměř vše se zpoplatnilo a stále nemají dost. A my se tedy vlády ptáme: kde ten bilion je? Máme se snad lépe než v roce 2014? Máme snad lepší zdravotnictví, školství, sociální služby? Výrazně vyšší penze? Naše odpověď zní: nemáme. Takže my říkáme vládě: vrať lidem ten bilion. Peníze zpátky lidem!“ uvádí SPD v materiálu k nové kampani, který má redakce ParlamentníchListů.cz k dispozici.

Podle komentátora Petra Holce vystihuje v mnohém kampaň SPD nálady velké části populace. „Kampaň SPD trefila témata, která rezonují ve společnosti a trápí lidi, což je historicky rekordní a brutální zchudnutí lidí za Fialovy vlády, nelegální migrace, jejíž důsledky vidíme v Německu, které v podstatě ruší Schengen a zavírá hranice. Kampaň je viditelná, ostrá a vládní pětikoalice a její novináři udělali všechno pro to, aby rezonovala ještě víc, když ji začali kritizovat a zviditelňovat,“ míní komentátor.

„Každý normální člověk díky koalici SPOLU má dávno snížený práh bolesti, protože poté, co dali na billboard Putina s Babišem, kdy z Putina nejdříve udělali masového vraha a teroristu, nemůže SPOLU nikdo litovat, jestliže někdo metaforicky v pexesu přiškrcuje Petra Drahotu, který se nápadně podobá Petru Fialovi. Jeden ze sloganů, ‚přiškrtit drahotu‘, je vtipný a velmi výstižný. I proto se vládní pětikoalice kampaně bojí, protože vidí, že tne do živého. Vláda se celou realitu snaží přelhat. Ať už jde o migrační pakt, inflaci a další věci. Stále nám říkají, jak se už máme líp, jenže v reálu se máme pořád výrazně hůř s Fialovou vládou,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Holec.