„Vládní letadlo půjčujete, ale pro Čechy na Rhodos nepošlete.“ Rakušan hned zakročil

Na řeckém ostrově Rhodos zuří ohnivé peklo. Konkrétně na jihovýchodě ostrova, kde se nacházelo také nemalé množství českých turistů. Někdejší předseda Sněmovny Radek Vondráček se pustil do vlády Petra Fialy (ODS), proč pro české turisty neposlala vládní letadlo. A ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odpověděl…

reklama

Na ostrově Rhodos vypukl velký letní požár. Plameny se přiblížily turistickým letoviskům Kiotari a Lardos. Podle řecké policie bylo z ohrožených oblastí evakuováno na 19 tisíc lidí. Zpočátku údajně probíhala evakuace chaoticky. O situaci informovala britská BBC.

Někdejší předseda Sněmovny za ANO Radek Vondráček si položil otázku, proč kabinet Petra Fialy neposlal pro české turisty vládní letadlo.

„Může se nám to líbit nebo ne, ale politika je někdy o symbolech. A to, že tahle vláda pošle tisícům Čechů na hořícím ostrově Rhodos dva konzulární úředníky, a ne naše letadlo, které by je přivezlo domů a které jindy vláda velmi ochotně půjčuje, je symbol jako blázen,“ napsal Vondráček.

Ministr vnitra Vít Rakušan Vondráčkovi odpověděl.

„Situaci na ostrově Rhodos pozorně sledujeme. Řeckým kolegům jsou naši hasiči připraveni poskytnout pomoc, pokud ji budou potřebovat, zítra tam odlétají dva styční důstojníci, aby spolupráci koordinovali. Ministerstvo zahraničí a Jan Lipavský (Piráti) dělají vše pro to, aby pomohli českým turistům, kteří se kvůli požárům dostali do problémů. Jako vždy v podobných situacích je důležité nepropadat panice a sledovat spolehlivé zdroje informací,“ požádal všechny Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A aby bylo jasno (nejen) profilům se vzpínajícím se koněm či jiným zvířátkem v profilovce, pokud by to bylo potřeba, vládní letadlo pro naše lidi na Rhodos samozřejmě pošleme. Zatím cestovní kanceláře jejich přepravu zpět do ČR zvládají a o pomoc nepožádaly,“ vzkázal nejen Vondráčkovi.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ozval se také ministr zahraničí Jan Lipavský.

„MZV také zřizuje pohotovostní linku pro dotazy spojené s požáry na ostrově Rhodos: 222264240. Vyzýváme všechny české občany v Řecku, aby se registrovali v systému DROZD,“ uvedl Lipavský.

O situaci na ostrově Rhodos prý informoval i premiéra Petra Fialu (ODS).

Psali jsme: Ohnivé peklo na Rhodu. Tisíce Čechů prchají z ostrova. Linky přetíženy Na ostrově Rhodos evakuovali tisíce turistů kvůli lesnímu požáru „Mlčel jsem. Ze studu a hanby.“ Jiří Pehe se svěřil, co si prožil na dovolené ohledně uprchlíků Známý americký deník píše o "Putinovu příteli Zemanovi". Představili jej Karel Randák a Ivan Gabal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.