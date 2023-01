„Volím ji, je to žena. Dospěli jsme.“ Cesta do hlubin duše voliče Danuše

Kdo si myslel, že vstupem Andreje Babiše do předvolebního klání v podobě jeho účasti v poslední prezidentské debatě skončí půtky mezi Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem a jejich tábory příznivců, ten se spletl. I včera večer jsme byli svědky drobných či větších vzájemných narážek a komentářů. Na sociálních sítích je živo, zazněla i teze, že je třeba volit Nerudovou proto, že je žena, či že je nutné nastolit dobu, kdy nám může vládnout i někdo jiný, než je obstarožní chlap se starými myšlenkami.

reklama

Jedním ze zastánců toho, že by měla být prezidentkou žena, je i Jan Látal, aktivista a dokumentarista zabývající se tvorbou veřejně prospěšných kampaní, který na svém facebookovém účtu zveřejnil celé pojednání o důvodech, proč právě on bude volit za prezidentku Danuši Nerudovou.

„Proč budu volit Danuši,“ zeptal se v úvodu svého textu řečnickou otázkou, na kterou v zápětí odpověděl několika důvody, které srovnal přehledně do odstavců.

„V dnešní debatě ukázala, že se Babišovi umí postavit líp než generál. Babiš Danuši potencuje. Pavel vedle Babiše slábne – skoro až Drahošovatí. Na Danuši bylo vidět, jak by si ráda v druhém kole Andreje namazala na chleba,“ soudí Látal z průběhu včerejší debaty, že má Nerudová argumentačně nad Babišem vrch.

„Po dnešním žalostném výkonu AB, je tu stále určitá šance, že se do druhého kola nedostane. V rámci strategie má proto smysl ze třetího místa podpořit právě ji,“ je si ale vědom faktu, že jeho oblíbenkyně jde v poslední době s preferencemi dolů a sám už mluví jen o „určité šanci“.

„Nemůžu si pomoct, ale když voják mluví o školství, nebo ochraně přírody šustí to pro mě papírem. Danuše tato témata nese přirozeně a autenticky. Školství, rovné šance, snaha spojit společnost bez rozdílu. Generál na to jen kýve. Danuše pro to má zápal,“ všiml si Látal. Zmínka o situaci, kdy mluví Nerudová o obraně a bezpečnosti v jeho textu chybí.

„S Danuší máme šanci se jednou provždy odstřihnout od komunistické minulosti. Unavuje mě, když ještě 33 let po revoluci musíme řešit, jestli byl někdo ve straně. Zvolením Danuše vyšleme signál, že už jsme dál,“ argumentuje Látal, stejně jako mnozí jiní Nerudové příznivci, komunistickou minulostí generála Pavla.

„Jsem velký zastánce žen v politice. Do maskuliního světa přinášejí ženy novou a důležitou kvalitu. Takže ano. Volím ji i proto, že je žena. Chci, aby jich tam bylo víc,“ překvapivě uvádí dokumentarista jako důvod své volby příslušnost k pohlaví.

„A ještě jedna drobnost. Od dob Olgy Havlové, bychom měli na Hradě konečně ‚první dámu‘, za kterou bychom se nemuseli stydět. Robert Neruda by byl skvělým prvním gentlemanem,“ vyjevuje svůj poslední důvod pro volbu Danuše Nerudové a zároveň naznačuje svoje mínění o manželkách prezidentů Klause a Zemana i o Dagmar Havlové.

„To jsou mé důvody. Ani volba Petra Pavla není špatně. O tom se s vámi tady nepohádám,“ dodává smířlivě Látal.

„Obecně mám ale skvělý pocit z toho, že jsme dozráli do doby, kdy kandidáti sbírají body na lidských právech, pomoci Ukrajině, přijetí eura, uprchlících i ochraně přírody a klimatu. Je to známka toho, že se naše společnost posunula zase o kus dál. Užijte si zítřejší svátek demokracie. Věřím, že to dobře dopadne,“ naznačuje svoji spokojenost s tím, jaká témata rezonují letošní volbou prezidenta.

„Docela dobrý rozbor. Já budu volit Danuši,“ pochválila Látalova slova Michaela Pixová, aktivistka a bojovnice za práva LGBT+ komunity.

„Mám pocit, že mnohé z toho, co se na ní třeba lidem nelíbí, jednoduše souvisí s tím, že nejsme zvyklí vidět ženy v těchto pozicích. Chlapovi bychom to klidně prominuli, nebo si toho u něj ani nevšimli, nebo by se do podobné situace ani nikdy nedostal právě proto, že není žena,“ vidí problém Danuše Nerudové ze svého pohledu Pixová.

„A fakt je důležitý to, co říká Andrea Culková: Minimálně symbolicky je nutné nastolit dobu, kdy nám může vládnout i někdo jiný, než je obstarožní chlap se starými myšlenkami,“ cituje další aktivistku a dokumentaristku.

„Pro novou dobu potřebujeme nové myšlení, nové lidi, jiné lidi než ty, kteří to tu vedou už stovky let,“ má jasno Pixová.

Své preference, které se týkají Danuše Nerudové, svěřil Twitteru i další její příznivec a tím je ekonom Tomáš Sedláček.

1/7 Danuši Nerudovou (@danusenerudova) jsem se rozhodl podpořit ještě v době, kdy měla nízké preference zejména proto, aby existovala šance, že se do druhého kola nastoupí dvě respektované osobnosti, které naší zemi dodají svou expertízu a energii. pic.twitter.com/gMoav4ram9 — Tomas Sedlacek (@atomsedlacek) January 12, 2023

„Danuši Nerudovou jsem se rozhodl podpořit ještě v době, kdy měla nízké preference zejména proto, aby existovala šance, že se do druhého kola nastoupí dvě respektované osobnosti, které naší zemi dodají svou expertízu a energii,“ začal svůj příspěvek a osvětlil i svoji další motivaci.

„A aby byla šance, že se do druhého kola nedostane Babiš, velice nebezpečný a navíc zkušený politik.“

Podle Sedláčka je tento cíl blízko a má za to, že i tým Petra Pavla sdílí jeho radost.

3/7 I team generála Pavla je jistě rád, že není v boji proti Babišovi na mušce sám.

Prosím, nepolevujme kvůli chybám, které jsou u obou kandidátů nesrovnatelně menší než kauzy, které má na triku Babiš. U každého kandidáta na tuto pozici se najde něco, co nám není úplně po chuti. — Tomas Sedlacek (@atomsedlacek) January 12, 2023

„Prosím, nepolevujme kvůli chybám, které jsou u obou kandidátů nesrovnatelně menší než kauzy, které má na triku Babiš. U každého kandidáta na tuto pozici se najde něco, co nám není úplně po chuti,“ apeluje na voliče Sedláček.

„To se pak zjednoduší, pokroutí a nafoukne. Nepřehlédněme kvůli třískám les. Pokud to však vás či vaše blízké uvede do volební letargie, může tyto volby vyhrát kandidát, který opět zbytečně rozhádá naší společnost,“ varuje následně známý ekonom s tím, že podobné to bylo u minulých voleb.

„Tyto opět těsné volby rozhodnou nerozhodní,“ je si jistý Sedláček.

5/7 Tyto opět těsné volby rozhodnou nerozhodní. Nemusíte přemlouvat přesvědčené, úplně postačí, pokud sebou k vezmete své nerozhodné blízké a spojité volby s pátečním nebo sobotním obědem, večeří či skleničkou. Nechoďte volit sami. — Tomas Sedlacek (@atomsedlacek) January 12, 2023

„Nemusíte přemlouvat přesvědčené, úplně postačí, pokud sebou vezmete své nerozhodné blízké a spojité volby s pátečním nebo sobotním obědem, večeří či skleničkou. Nechoďte volit sami,“ nabádá voliče.

„Udělejme z voleb happening, jaký si zaslouží. Pokud se do druhého kola dostane Nerudová spolu s Pavlem, s klidným svědomím můžete své blízké druhé kolo nechat doma,“ přiznává ekonom, že jeho doporučení jsou namířená výhradně proti Andreji Babišovi.

7/7 První kolo voleb je extrémně důležité a tyto volby určí charakter, energii a šněrování našeho národa na dlouhou dobu dopředu. — Tomas Sedlacek (@atomsedlacek) January 12, 2023

„První kolo voleb je extrémně důležité a tyto volby určí charakter, energii a šněrování našeho národa na dlouhou dobu dopředu,“ není jasné, zda podle Sedláčka bude národ v následujících letech někam směrovat, nebo si to jen šněrovat.

Psali jsme: Fischerova ostuda! Babiš si smlsnul, pak i kavárna. Nezachránil to Pozor! „Sebrat občanku. Odvézt na výlet. Zatlačit.“ Děti se radí, jak zabránit rodičům volit Babiše Trestné to nebylo. Ale přesto Wollner končí. Důvod: „ČT musí vytvářet důstojné prostředí“ Weby prezidentských kandidátů Pavla a Zimy čelí hackerským útokům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama