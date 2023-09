„Všichni s řidičákem povinně dálniční známku.“ Poplatky za ČT utrhly lavinu

Vláda Petra Fialy navrhuje, aby se od roku 2025 zvedly koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Podle krajského předsedy Svobodných Matěje Gregora by se ale naopak poplatky měly úplně zrušit. „Koncesionářské poplatky nedávají smysl. Platit máme jen za to, co využíváme,“ říká Gregor, s nímž souhlasí řada občanů.

reklama

Koncesionářský televizní poplatek se od začátku roku 2025 pravděpodobně zvýší o 25 korun na 160 korun měsíčně a rozhlasový vzroste o deset korun na 55 korun za měsíc. Počítá s tím návrh mediální novely, na které se shodli zástupci vládní koalice. Poplatek by nově měli platit i lidé, kteří nevlastní televizi, protože je obsah dostupný na internetu.

Ondřej Gregor ale tvrdí, že koncesionářské poplatky jsou nesmyslné, protože ne všichni lidé veřejnoprávní média využívají. „Koncesionářské poplatky nedávají smysl. Platit máme jen za to, co využíváme,“ má jasno Gregor, který dal ve svém videu dohromady reakce lidí na plánované zvýšení poplatků.

„Co kdyby rovnou každý, kdo má řidičák, platil povinně dálniční známku, i když dálnici využívat nechce. Vždyť vjet tam přece může kdykoliv, ne?“ navrhl ironicky jeden z komentujících.

I další se podivovali nad tím, že by někdo měl platit jen kvůli tomu, že by se případně mohl online dívat na ČT. „To, že něco můžu dělat, ještě neznamená, že to chci dělat nebo dělám, i když nechci. Bydlím vedle kliniky reprodukční medicíny, měl bych tedy platit poplatek za to, že si tam můžu dojít vyhonit do kelímku? Ne, počkat, zaplatím, až když si tam vyhonit opravdu půjdu,“ napsal jiné srovnání další diskutér.

Koncesionářské poplatky nedávají smysl. Platit máme jen za to, co využíváme. pic.twitter.com/66SdH4CgIE — Matěj Gregor (@matesgregor) September 12, 2023

„Nechci se dívat na žádný pořad ČT, není snad důvod za toto nekoukání navíc platit. Sleduji Netflix a platím. Tak to má být i s ČT. Kdo se chce koukat, ať za to zaplatí. Co zase ta vláda vymýšlí? Tahá z lidí peníze…,“ reagoval například lékař Lukáš Pollert.

Nechci s dívat na žádný pořad ČT. Není snad žádný důvod za toto nekoukání navíc platit. Sleduji Netflix a platím. Tak to má být i s ČT. Kdo se chce koukat ať za to platí.

Co zase ta vláda vymýšlí???

Tahá z lidí peníze.. — Lukáš Pollert (@pollert11) September 5, 2023

Někteří šli ještě dál a prohlásili, že je naprosto nepřípustné financovat manipulativní a nepravdivou ČT a ČRo. „Je nepřípustné, aby v době nejvyspělejších technologií byli občané pod nátlakem a výhrůžkami nuceni platit za jakýkoliv zdroj informací. Česká televize a Český rozhlas navíc nepublikují objektivní informace, mnohdy jsou manipulativní, či dokonce nepravdivé,“ stojí v dalším příspěvku.

Je nepřípustné,aby v době nejvyspělejších technologií byli občané pod nátlakem a výhružkami nuceni platit za jakýkoliv zdroj informací.Česká televize a Český rozhlas navíc nepublikují objektivní informace, mnohdy jsou manipulativní, či dokonce nepravdivé.https://t.co/icIMDAprxF — Radka John (@radkajo) September 12, 2023

Objevily se ale příspěvky, které srovnávání koncesionářských a například dálničních poplatků kritizují jako hloupost. „U nás ještě nikdy nehořelo. Platit hasiče nemá smysl,“ píše jeden z diskutérů, že taková srovnání nedávají smysl.

U nás ještě nikdy nehořelo. Platit hasiče nemá smysl. — Purious Fenis (@PuriousF) September 12, 2023

Psali jsme: Hašek: Systém poplatků by měl být opuštěn Majerová (Trikolora): ČT jako hlásná trouba propagandy současné vlády Ministr Rakušan: Připlatit si pár desítek korun? Lepší, než zorbánizovat média veřejné služby Zvrátí se poplatky za ČT? Změna podkopána i z vlády

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE