„Všimli jste si, že by to někdo psal?“ Holec si všiml, jaké je ticho o Fialových slibech

„Dnes zasedl europarlament, nejdražší a nejzbytečnější věc Evropské unie,“ takhle zostra začal moderátor Petr Holec další díl svého pořadu Petr Holec ŽIVĚ s tím, že zmíněné zasedání přineslo pouze zbytečnou rezoluci na podporu Ukrajiny.

Trvalá podpora, kterou rezoluce vyjadřuje, je totiž podle Holce zbytečná, a to minimálně z toho důvodu, že není možné předpokládat, co se tam v budoucnu stane a vyjadřovat trvalou podporu čehokoli připadá moderátorovi jako heslo z doby hlubokého socialismu: Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak.

Holec se následně pozastavil i nad tím, že zmiňovaná rezoluce odsoudila také mírové snahy maďarského premiéra Orbána, který podle něj dělal jen to, co by měli politici dělat, a sice snažit se dohodnout mír.

„Dnes byl velký den pro vládu Petra Fialy, protože tu dohnala její největší zrada, a sice Green Deal,“ pokračoval Holec dál v nastaveném tónu a vládu označil za dílo největšího lháře v historii, tedy Petra Fialy.

Řeč přišla i na europoslance za STAN Jana Farského a jeho prohlášení adresované nově vzniklé frakci Patrioti pro Evropu. Podle Farského oslabuje tato frakce vliv České republiky v Evropském parlamentu. Podle Holce je ale právě hnutí STAN tím, které oslabuje českou pozici v EU.

DoziSTAN, jak nazval hnutí Petr Holec v narážce na kauzu Dozimetr, která je s tímto subjektem spojována, totiž usiluje o zrušení práva VETO, kterým může každá členská země vetovat zákon, se kterým by nesouhlasila. A nejen tím oslabuje vliv České republiky, další takovým krokem vidí totiž Holec i snahu STAN o přijetí eura, což podle něj také českou pozici oslabuje.

Po české politice přišla díky dotazům, které moderátorovi přistály na stole, řeč také na zahraniční, a to tu americkou. Jeden z posluchačů se totiž zeptal, co si má myslet o tom, že demokraté nejsou schopni proti Donaldu Trumpovi postavit nikoho lepšího a hlavně mladšího, než Joea Bidena.

Podle Holce nejde pouze o personální krizi Demokratické strany, ale i o to, že jsou demokraté tak slabí, že nejsou schopni zbavit se senilního prezidenta.

Velkým tématem pořadu se ale stal tzv. český Green Deal. V této souvislosti Holec hodně čerpá z článku, který zveřejnil ekonom Lukáš Kovanda na serveru ECHO24.cz a který nese název – Fialova vláda chce v tichosti schválit český Green Deal. Výrazně lidem zdraží život – a který se zabývá dopadem tzv. Green Dealu na české občany.

Klíčovým nástrojem uvedeného umělého zdražení má být rozšíření systému emisních povolenek takové, které se blíže dotkne obyčejných lidí. Nyní si musejí emisní povolenky pořizovat třeba uhelné či plynové elektrárny, velké podniky typu cementáren či oceláren nebo třeba cukrovary.

Od roku 2027 se ale má systém emisních povolenek rozšířit a nově vztahovat i třeba na bydlení a dopravu. Rozšíření systému emisních povolenek právě na dopravu, a tedy i pohonné hmoty, zdraží litr benzínu o 38 eurocentů, což je přibližně deset korun. Podobné, ne-li vyšší, bude zdražení nafty.

„Zdraží zkrátka kdeco, často výrazně, takže se nelze divit, že politici i tak zásadní plán, jenž by zasluhoval zevrubnou celospolečenskou diskusi, chtějí schválit nenápadně. Paradox je to do očí bijící. Vždyť loni schvalovaný konsolidační balíček se v médiích dennodenně přetřásal dobrého půl roku, přičemž jeho dopad na peněženky občanů je v porovnání s dlouhodobým dopadem české verze Green Dealu zcela zanedbatelný,“ kritizoval ekonom Kovanda způsob komunikace a vysvětlování tak zásadního bodu od vlády Petra Fialy směrem k občanům České republiky.

Holec v této souvislosti upozornil i na to, že ne vláda Andreje Babiše, jak se často vyjadřují zástupci současné vládní koalice, ale přímo naše současná vláda schválila ty zásadní předpisy a nařízení, které nám život prodraží a ovlivní.

To ale nebylo vše, co měl Petr Holec na srdci ohledně hospodaření vlády Petra Fialy. Následně se totiž začal věnovat dalšímu článku, který zveřejnil Lukáš Kovanda. Ten pojednával o extrémním zadlužovaání České republiky.

„Fialova vláda extrémně rychle zadlužuje naši zemi. Od nástupu Fialovy vlády dne 17. prosince 2021 veřejný dluh ČR narostl do konce letošního března o zhruba 770 miliard korun. Veřejné zadlužení České republiky činilo koncem letošního března 3 332,3 miliardy korun. Nominálně se jedná o historicky vůbec nejvyšší úroveň zadlužení Česka. Na konci roku 2021 přitom činilo 2 566,7 miliardy korun. Zhruba v tom čase se vlády ujímal kabinet Petra Fialy, jehož klíčovým slibem bylo snížení zadlužení Česka, nebo alespoň snížení tempa zadlužování,“ napsal známý ekonom.

Holec zmíněné Fialovo snažení okomentoval s notnou dávkou ironie, a tím, že tohle chce vážně talent.

V této souvislosti také moderátor připomněl, že se ekonomické situaci a zásahům Fialovy vlády do ní, nevěnují tuzemská média dostatečně a že problémy s ní spojené bagatelizují.

„Všimli jste si, že by byly noviny plné titulků, že Fialova vláda neplní sliby? Ne. Místo toho čteme o tom, že nepřátelé státu, což jsou v tuto chvíli europoslanci ANO, Filip Turek a Kateřina Konečná, neschválili rezoluci k Ukrajině,“ uzavřel téma Petr Holec.

V dalším průběhu pořadu nemohl chybět ani aktuální průzkum agentury STEM, který zkoumal mimo jiné oblíbenost vlády Petra Fialy. Jeho výsledky zveřejnil web TN.cz pod názvem Češi své vládě nevěří. Průzkum pro ni dopadl otřesným výsledkem. Podle webu je na vině rekordní nedůvěry, která vyplývá z nejnovějšího průzkumu analytického ústavu STEM, především vládní politika.

Poslední věcí, které je třeba se věnovat, byla poznámka Petra Holce o právě proběhlém jednání mezi českou a ukrajinskou vládou. Tam si je Fiala podle moderátora jistý v kramflecích a z akcí mívá i pěkné fotografie, poznamenal ještě Holec s úsměvem.

„Mám velkou radost, že vláda Petra Fialy myslí na rekonstrukci Ukrajiny. Mám ale jednu důležitou otázku: Kdo bude rekonstruovat Česko po čtyřletém vládnutí Petra Fialy?“ zakončil téma Petr Holec, moderátor XTV.