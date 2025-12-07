„Vy jste snídala syrové maso.“ Richterová řádila, Malá si ťukala na čelo

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak náloží s Agrofertem. Podle některých expertů nad tímto krokem stále zůstávají nejasnosti, kdo povede tzv. slepý fond, kam se akcie holdingu převedou, a zda skutečně bude na Andreji Babišovi nezávislý.
Přestože Babiš udělal, co po něm požadoval prezident – jenž oznámil, že ho příští týden jmenuje předsedou vlády – podle Toma Philippa jsou stále namístě obavy. „Jsou tu určité otazníky, kdo bude spravovat ten fond, kde ten fond vlastně vznikne, jestli v České republice nebo mimo ni, v České republice na to úplně nemáme zákony, takže ne. A kdo bude vlastně beneficientem poté, až skončí třeba angažmá pana Babiše v politice, nebo, jak on řekl, po jeho smrti,“ poznamenal šéf poslaneckého klubu lidovců v Partii.
A dodal: „My neříkáme, že by neměl být jmenován premiérem. On splnil tu podmínku, že řekne, jak vyřeší střet zájmů, to naplnil, ale nejde jen o to něco říct, ale potom to také udělat. My máme tu zkušenost, že ne vždycky to tak chodí. A také nevíme, že pokud to bude fond, který bude v zahraničí, jak budeme moct kontrolovat, že ta smlouva v tom fondu, že bude opravdu zajišťovat vše to, co řekl,“ pravil Philipp.
Malá: Už je to spíš závist než obava opozice
Šéfka poslanců ANO Taťána Malá hovořila o tom, že ji už debata o možném střetu zájmu unavuje. „Mě už nebaví ta atmosféra kolem toho střetu zájmů. Nejdřív všichni chtěli, aby se Babiš zbavil Agrofertu, teď řekne, že to udělá, jak to udělá, a zase je tu miliarda dalších otázek. Je to pořád dokola. Do této chvíle jsem to ze strany opozice vnímala jako možná racionální obavu z nějakého možného střetu zájmů, ale teď už mi to chvílemi zavání nějakou až závistí, a to si myslím, že sem úplně nepatří,“ řekla Malá.
Mgr. Ing. Taťána Malá
Zdůraznila, že Babiš podle ní jednal nadstandardně, že konal nad rámec toho, co se po něm v tuto chvíli může vyžadovat, a nyní má 30 dní poté, co bude jmenován do postu premiéra, na to, aby ten střet zájmů vyřešil. Upozornila, že Babiš svůj krok oznámil s předstihem tak, jak požadoval prezident, i když podle ní na to hlava státu neměla právní nárok. „Andrej Babiš to udělal proto, aby tu byl klid, aby nějakým způsobem mohla vzniknout vláda a abychom mohli už začít vládnout a dát zemi do pořádku. Další odpovědi na otázky ještě přijdou v průběhu,“ podotkla Malá.
Přesto, že prezidentovi Babišovo oznámení ohledně vyřešení budoucího střetu zájmů stačilo, Piráti mají zásadní výhrady. Podle Richterové je problém hlavně v nejasnostech okolo dopadů na evropské financování a skutečné nezávislosti fondu. „Andrej Babiš nejspíše splnil ty podmínky českého zákona o střetu zájmů. Ovšem otázkou už je to, jak to bude interpretovat například Evropská komise z hlediska těch evropských peněz, které plynou do České republiky. Je otázkou, jak to dopadne. Víme, že Andrej Babiš je velice dobrý v obcházení pravidel, tak nás zajímá spousta věcí,“ prohlásila pirátka, že existují obavy z právních kliček.
Richterová: Prospěch z holdingu zůstane u rodiny — to není slepý fond
Skutečný problém podle ní nespočívá v samotném přesunu Agrofertu, ale v tom, kdo z něj bude dlouhodobě těžit. Podle ní budou mít z holdingu prospěch Babišovy děti, což je, podle pirátky, v rozporu s principy tzv. slepých fondů, které v zahraničí fungují tak, že vlastník nemá přehled o tom, kde se podniká a jaké ekonomické kroky firma činí. V případě Agrofertu je však podle Pirátů zřejmé, v jakých odvětvích bude podnikání pokračovat a kam potečou dotace i státní zakázky – tedy tam, kde to do budoucna zvýhodní Babišovy dědice.
Z toho důvodu, podle Richterové, nejde jen o technické splnění zákona, ale o otázku férovosti a transparentnosti do budoucna. A právě nad tím „se mají pozastavit“ i evropské instituce. „Je to něco, co je potřeba podrobně vysvětlit, a ne oznamovat jedním videem na sociálních sítích,“ pravila pirátská poslankyně Richterová.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala uvedl, že k oznámení Andreje Babiše nemá žádné výhrady, a že zákon umožňuje řešit situaci až do 30 dnů po jmenování, přičemž Babiš vše oznámil dokonce s předstihem. „To, že se to nelíbí Pirátům, tomu rozumím. Nikdy bych si nemyslel, že něco, co udělá budoucí vládní koalice, že se jim bude líbit. Ale pojďme to porovnat s českými zákony, a tam si myslím, že zatím vše v pořádku,“ vyzval opozici ke konstruktivní debatě. Odmítl i spekulace, že by Andrej Babiš mohl přesunout Agrofert do daňového ráje a připravit Česko o daňové příjmy.
Malá ostře proti Richterové: „Měla jste k snídani syrové maso?“
Taťána Malá pokračovala s tím, že ani ji kritika od pirátů nijak nepřekvapila — podle ní je to stále stejný příběh dokola: „Dokud se Andrej Babiš bude vyskytovat na planetě Zemi, tak piráti budou tvrdit, že je ve střetu zájmů. Už to fakt není racionální.“
V debatě nastal vyhrocený moment, když Olga Richterová začala před Malou mávat papírem s QR kódem, který podle pirátů symbolicky odkazoval na to, že by Andrej Babiš mohl státu „vrátit“ miliardy korun za údajně neoprávněně získané dotace a zakázky firmám z holdingu Agrofert. Richterová zvětšený kód držela před kamerou, ukazovala ho přímo směrem k Malé a opakovaně s ním gestikulovala, čímž chtěla upozornit na přetrvávající pirátské pochybnosti kolem střetu zájmů.
K tomu poté Malá ironicky komentovala, že piráti s výhradami přicházejí pořád stejným způsobem. „My už jsme ten váš QR kód viděli 150krát, super.“ Následně se Malá přímo pustila do Richterové, kterou opakovaně žádala, aby jí neskákala do řeči. „Já jsem se vás už v maskérně ptala, když jste tam předváděla ty cirkusy, jestli jste dneska k snídani měla syrové maso – a evidentně to tak vypadá,“ podotkla šéfka poslanců hnutí ANO.
Poté Malá navázala tvrdou kritikou vůči pirátům a obvinila je z nekompetence i ze záměrného vyvolávání konfliktů. „Je to prostě o tom, že skutečně ti piráti zastírají a zakrývají svou neschopnost cokoliv řídit, na čemkoliv pracovat. Dělejte něco užitečného. Tohle není užitečné, je to prostě jenom vzbuzování nějaké nenávisti, závisti, a už začněte normálně fungovat. Pak se nám bude žít lépe, i v Poslanecké sněmovně,“ zaznělo od Malé k Richterové.
Richterová reagovala protiútokem – připomněla, že „piráti ve Sněmovně prosadili řadu věcí“, a obrátila pozornost k financím, které podle ní ve státním rozpočtu chybí. „Upozorňujeme na to, že těch 7,5 miliardy, které chybí na podporu rodin, nebo třeba na podporu dostupného bydlení, vy jako hnutí ANO máte jistě páku, abyste podpořili svého předsedu, aby je vrátil do státního rozpočtu. A to je ten krystalický střet zájmů,“ vyjevila Richterová.
Obě dámy se poté začaly navzájem překřikovat a debata sklouzla ke starým výtkám, včetně připomínek k digitalizaci stavebního řízení, což bylo pirátům znovu vyčítáno. Tempo diskuse se zrychlilo natolik, že moderátorka Tománková upozornila, že pokud se nepřestanou překřikovat, nebude jim rozumět nikdo.
Poslanec Tom Philipp reagoval na debatu o závisti a úspěchu s tím, že v politice mají být lidé kompetentní, ale bez osobního byznysového profitu. „Samozřejmě chceme, aby v politice byli slušní lidé a schopní manažeři, kteří ovšem nebudou do politiky chodit s tím, že chtějí získat výhodu pro svou firmu. To je jediné, co chceme. Nic jiného,“ prohlásil lidovec.
Radim Fiala o návštěvě Slovenska: „Formální to bylo jen prvních 30 minut“
Debata se přesunula i k zahraniční politice a k první oficiální zahraniční cestě nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, a to na Slovensko. Do Bratislavy odjela delegace složená výhradně z představitelů nové vládní koalice, kde se setkala s nejvyššími slovenskými ústavními činiteli. Cílem podle Okamury bylo znovu obnovit standardní vztahy se Slovenskem a navázat užší středoevropskou spolupráci.
Radim Fiala návštěvu zhodnotil jako začátek nového partnerství a mluvil o „restartu vztahů“. Vyzdvihl, že Česko v regionu nemůže stát samo a potřebuje koordinaci zejména v otázkách Evropské unie, energetiky či migrační politiky. Delegace byla přijata vládou Roberta Fica a jeho poltickými spojenci. Podle Fialy se atmosféra rychle uvolnila a jednání se změnilo z diplomatického na velmi lidské. „To bylo formální asi prvních 30 minut, potom to bylo velmi srdečné. Tímto zdravím všechny Slováky a děkujeme vám za to, jak jste nás přijali,“ hovořil o tom, že Slovensko je pro Česko klíčový partner, se kterým podle něj nová vláda nachází shodu v ekonomice i v evropské politice.
Zároveň naznačil, že zástupci budoucí opozice by neměli co k jednání se slovenskou vládou přinést – právě proto, že právě oni dlouhodobě o vztahy se Slovenskem nejevili hlubší zájem. „Co by tam dělali, když čtyři roky na ně neměli čas?“ pozastavoval se.
Zástupci budoucí opozice nyní míří na Slovensko vlakem a setkají se tam s opozicí. Tom Phillipp k tomu dodal, že to pomůže vyvážit vztahy se slovenskou reprezentací. „A já bych chtěl říct, přeci Radim Fiala moc dobře ví, že to bylo nevyvážené,“ řekl lidovec a dodal, že „vztahy se Slovenskou republikou za Fialovy vlády byly naprosto standardní“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská