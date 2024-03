„Vy jste ve válce nebyl, já ano“. Kobzovi došla trpělivost s Bendou a Kolářem

reklama

Poslanecká sněmovna ve středu odhlasovala, že největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku představuje ruský teroristický režim. Koaliční návrh sněmovna přijala 84 hlasy poslanců předně z koaličních stran. Návrh nepodpořily opoziční strany ANO a SPD.

Ve studiu CNN Prima NEWS i o této záležitosti debatovali předseda poslaneckého klubu Marek Benda (ODS), europoslanec za hnutí ANO Ondřej Kovařík, poslanec SPD Jiří Kobza a na dálku byl se studiem spojen také místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Kolář (TOP 09).

Proč se poslanci nejsou schopni shodnout ani na tom, co pro Česko představuje bezpečnostní hrozbu?

„Tak to je asi třeba se ptát zejména opozice, proč to usnesení nepodpořila,“ dostal slovo poslanec Marek Benda z ODS. „Já chápu, že oni to vždycky berou tak citlivě a osobně, že jim útočíme na šéfa. Ale prostě když se ten šéf chová tak, jak se chová – vlastně v mnoha směrech zpochybňuje naše západní směřování, zpochybňuje vyzbrojování této země, a i náš vztah k Ukrajině a potřebu hájit Ukrajinu…“

Benda zdůraznil, že schůze byla doopravdy svolána předně kvůli výrokům předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. O SPD jim tolik nešlo. „Já chápu, že SPD žije někde jinde. Že opravdu se staví k věcem trochu jinak, ale chtěli jsme jasné vyjádření zejména od hnutí ANO, a to bohužel nepřišlo,“ dodal Benda.

Vše poté vysvětlil europoslanec za hnutí ANO, Ondřej Kovařík. V pořadu potvrdil, že ačkoliv se přijatá rezoluce i v mnohých věcech shodovala s věcmi, s kterými jeho kolegové z hnutí ANO souhlasí – jako například uznání Ruska jako agresora a potřeba podpory Ukrajiny i budování armády – nehlasování pro koaliční návrh bylo spíše výrazem odporu, proti důvodu svolání mimořádné schůze. „Pětikoalice svolala mimořádnou schůzi na základě jednoho e-mailu, který upřímně bezpečnostní hrozbou není. Schůze byla o tom, že hnutí ANO a Andrej Babiš jsou bezpečnostní hrozbou. Kolegové ze sněmovny ani neměli prostor se vyjádřit. Takže já rozumím tomu, že nebyli ochotni na konci usnesení podpořit. Skutečně si nemyslím, že to bylo tím, že by nějak výrazně nesouhlasili s těmi premisami, které rozhodnutí obsahovalo,“ uvedl europoslanec Kovařík.

Podobně jako Marek Benda, ani Ondřej Kolář z TOP 09 se nediví, proč se k usnesení nepřipojili poslanci SPD. „Z jejich úst slyšíme čirou ruskou propagandu,“ řekl Kolář s tím, že hlasování poslanců ANO ho skutečně mrzí. „Zlehčování té situace, že by měla Ukrajina kapitulovat, aby byl mír, je naprosto nemyslitelné.“

Na jeho slova reagoval Jiří Kobza z SPD: „Tak já předpokládám, že pan poslanec Kolář už má sbalenou plnou polní a že zrovna míří na Ukrajinu, aby se tam zapojil do boje, protože mu zřejmě nedochází, že každý den bojů umírají lidé a příměří a zahájení jednání neznamená kapitulaci. Příměří znamená ukončení zabíjení a ničení, což rozhodně není kapitulace.“

Když dle slov Kobzy válka nikam nevede a Ukrajina i s podporou Západu není schopna ruskou armádu ze svého území vytlačit, tak je nejlepší začít jednat.

Poslanec SPD dále připomněl, že návrhy usnesení byly tři – jeden od koalice, od hnutí ANO a od SPD. Návrh usnesení od SPD koalice odmítla, ačkoliv bylo dle poslanců SPD vyváženější a přesnější. „Nepovažovali jsme za rozumné opakovat usnesení, které už bylo přijato někdy v dubnu 2022,“ vysvětil Kobza.

„Když ta usnesení nejsou chytrá, tak je nepodpoříme,“ prohlásil jednoduše Benda. „Všichni víme, že ve válce umírají lidé. Aby přestali umírat, musí Vladimir Putin přestat střílet,“ řekl a dodal, že větu „stojíme za Ukrajinou“, podle něj umí říct každý. „Pak jsou tam ty ‚ale‘ – stojíme za Ukrajinou, ale radši se vzdejte,“ narážel Benda na vyjádření některých opozičních politiků z hnutí ANO.

„Neříkáme nikomu, aby se vzdal,“ uvedl na pravou míru Kobza. „Vy jste ve válce nebyl, pane kolego, tak mě tady nemistrujte,“ ohradil se vůči slovům Bendy poslanec SPD s tím, že on sám působil půl roku jako civilista v irácko-íránské válce.

Reagoval poté i europoslanec Kovařík, který znovu nadnesl otázku, zda záměrem schůze bylo identifikovat bezpečnostní hrozby pro Českou republiku, když hlavním důvodem, proč byla svolána, byl uniklý e-mail. „Anebo bylo záměrem to tím usnesením nastavit tak, aby to vypadalo, že opozice je víceméně součástí toho problému bezpečnostní hrozby pro Českou republiku?“ říká Kovařík, že takto to minimálně vypadalo z pohledu z venku. „Diskuse se skutečně vedla trochu o něčem jiném. A ve chvíli, kdy jdete do diskuse s tím, že jednou hlavních příčin bezpečnostního ohrožení České republiky je největší opoziční strana a její předseda, tak je pak velmi těžké vést diskusi vedoucí ke konsenzu.“

Kovařík také zdůraznil, že nikdo z hnutí ANO si určitě nemyslí ani nikde neřekl, že „vést mírová jednání znamená kapitulaci“. „Jde spíš o to pracovat se všemi možnostmi, jak se konflikt může dál vyvíjet,“ řekl Kovařík a dodal, že v tuto chvíli – dokud bude Rusko útočit, není možné postupovat jinak než dále se účastnit vojenského konfliktu. „Ale samozřejmě myslím, že dlouhodobým cílem by skutečně mělo být zastavení bojů a hledání konkrétního řešení.“

Následně Kovařík potvrdil, že i součástí návrhů usnesení hnutí ANO bylo, že Rusko je agresorem a Ukrajina má nárok na obnovení svých mezinárodně uznaných hranic.

„My považujeme za bezpečnostní hrozbu naši vládu,“ vzal si slovo Kobza. „Ten diletantský způsob vládnutí, jakým vede zahraniční politiku, my vnímáme jako ohrožení. Rozbíjí naše zahraniční vazby, rozhádala se se slovenskou vládou…“ vyčítal vládě premiéra Petra Fialy (ODS) poslanec SPD.

Dalším tématem pořadu se stalo setkání ministrů zahraničí V4 v Praze. Ministři se shodli na tom, že ruská agrese proti Ukrajině je porušením mezinárodního práva a ukrajinské území musí zůstat v mezinárodně uznaných hranicích. Do Visegrádské čtyřky krom Česka patří Slovensko, Maďarsko a Polsko. Slovenský a maďarský ministr zahraničí nicméně potvrdili, že jejich země se nepřidají k české iniciativě poslat Ukrajině munici.

Moderátor pořadu se proto zeptal poslance Kobzy, zda má další podporování uskupení V4 vůbec ještě smysl. „Samozřejmě V4 pro nás je jádro Evropy, základ evropanství jako takového,“ potvrdil Kobza.

Že má V4 smysl si myslí i Marek Benda. Země dle jeho slov spojuje zejména zkušenost s totalitním režimem.

Psali jsme: Chtěli to otočit na antifialu. To ne. Babiš, Babiš, Babiš... Fiala pálil do zad poslancům ANO „Babiš se mstí Lipavskému, jako StB!“ Předehra schůze ve Sněmovně byla drsná „Zamyslete se, k čemu Sněmovna proti Babišovi měla sloužit.“ Vážné doporučení voličům je tu Pekarová: Ukrajina chce jednat o míru. Je to jednoznačný plán Zelenského

