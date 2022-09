„Vy myslíte, že je to svobodná vůle těch lidí? Já ty řetězáky čtu!“ Reportérka ČT „zadupala“ novináře. Pochyboval

reklama

Ministerský předseda Fiala v rámci kampaně před komunálními volbami cestuje po středních Čechách, v Líbeznicích u Prahy při této příležitosti řekl novinářům, že sobotní demonstraci na Václavském náměstí, které se účastnily desítky tisíc lidí, svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům České republiky.

Psali jsme: „Fialo, nejsem žádný ruský troll. Hňupe!“ Ševčík se rozzuřil na pódiu. Václavák běsnil s ním

„Proruští sympatizanti,“ vzkázal Fiala na Václavák. Plné náměstí žádá demisi

S jeho výrokem, že organizátoři protestu patří mezi skutečné proruské síly, si však někteří novináři dovolili nesouhlasit.

„Jestli premiér vážně věří, že každý, komu se politika jeho vlády v něčem nelíbí, a každý, kdo má strach z nejbližší budoucnosti, je proruský troll, jestli se takovou úvahou budou další kroky vlády řídit... tak mají proruští trollové v Česku vyhráno,“ uvedl ve svém tweetu novinář z Deníku N Petr Koubský.

Jestli premiér vážně věří, že každý, komu se politika jeho vlády v něčem nelíbí, a každý, kdo má strach z nejbližší budoucnosti, je proruský troll, jestli se takovou úvahou budou další kroky vlády řídit... tak mají proruští trollové v Česku vyhráno. — Petr Koubský (@petrkou) September 3, 2022

Opravil jej biochemik Jan Konvalinka s tím, že premiér prohlásil, že demonstraci svolaly proruské síly, což podle něj nelze popřít. „V tom má bezpochyby pravdu,“ uvedl.

A opravil jej i politolog Miloš Gregor: „Tohle on ale přeci neřekl. Řekl, že tu demonstraci svolaly proruské síly. A v tom má věcně pravdu (od nácků po komunisty jsou to všechno Putinovi fans). Druhá věc je, že to vyjádření fakt nebylo šťastné,“ připustil.

Ze židle Koubský zvedl svými slovy reportérku České televize Darinu Vymětalíkovou: „V co věří Fiala nevím a je mi to úplně jedno. Jestli si vy myslíte, že tohle je svobodná vůle těch lidí a že to není roztleskané proruskou propagandou, máme problém. Já s těmi lidmi mluvím a čtu ty řetězáky, co přijímají a někdy i rozesílají,“ napsala svůj názor.

Koubský stále trval na tom, že lidi donutil vyjít do ulic jednoduše strach o to, co přijde. „Já nevím, kde začíná a končí „svobodná vůle“ v případě účasti na demonstraci. Věřím tomu, že velká část účastníků tam byla ne ze sympatií k Rusku, ani ne primárně z nenávisti k vládě, ale kvůli strachu ze zimy, ze složenek, ze zadlužení, exekuce atd.,“ zopakoval svůj pohled na význam sobotní protestní akce, které se účastnili členové hnutí SPD, Trikolory a celá řada odborníků.

Do Koubského se opřel také Jan Provazník: „Premiér mluvil jen o svolavatelích (ani ne o účastnících) jedné konkrétní akce. Jestli si novinář z toho odnese to, co jste napsal, tak tahle země fakt má problém,“ konstatoval.

„Až Vás budou citovat v řetězových emailech, tak doufám, že na sebe budete hrdý,“ vzkázal Koubskému další diskutér. Následně přednesl citát „chceš-li se vyhnout býti citován v řetězových mailech, nevytvářej dezinformace“.

„Bude mi to muset být jedno. Nemám vliv na to, kdo mě cituje a jak si má slova vyloží. Vy si je taky vykládáte tak, jak se vám hodí a líbí,“ odpověděl mu novinář Koubský.

Přispěvatel do diskuse Filip K označil Ladislava Vrábela, organizátora demonstrace, za „prokremelskou onuci“. „Fiala má v podstatě pravdu, že to svolaly proruské sily,“ podpořil názor premiéra.

Jen pro info, toto je Ladislav Vrabel, organizator te demonstrace. Ten clovek je cista prokremelska onuce. Fiala ma v podstate pravdu, ze to svolaly proruske sily. pic.twitter.com/s9Gzol935W — Filip.K (@filip_cer) September 3, 2022

Premiér Fiala ke svým slovům v Líbeznicích pak ještě dodal, že ruská propaganda a dezinformační kampaně se objevují na našem území opakovaně a někdo jim prostě podléhá. Dodal, že každý má právo vyjádřit své postoje a demonstrovat. „Interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, ukazují na silně proruské postoje, a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů,“ podotkl.

Psali jsme: Národ to viděl. Nejsilnější trumf Fialy je pryč! Docent Konvička zásadně k demonstraci A dost. Foldyna se neudržel: Housky neupečete tím, že těsto oblečete do svetru! O demonstraci v Praze informují i v zahraničí. Hojně citují Fialu „Už mě to tady ser*,“ citoval Fialu na Václaváku mladý politik. A pak to začalo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.