„Vy to tlačíte proti společnosti. Nikdo to nechce.“ Jurečka v ČT pod palbou kvůli důchodům

Moravec debatu otevřel aktuálním tématem. Útokem Íránu přímo ze svého území na Izrael. Írán poslal nad území Izraele 300 dronů. Na vzdálenost 1500 kilometrů. Izraeli a jeho spojencům se však podařilo útok odrazit a 99 procent dronů zničit.

Jurečka ve vysílání prohlásil, že Izrael, stejně jako jiný stát, který je napaden teroristy, tak má právo se bránit. Takže pokud se Izrael rozhodne bránit, tak je to naprosto v pořádku, „Tady vidíme, že začínají spolupracovat teroristé z Íránu s teroristy z Ruska a to je velice nebezpečné,“ nechal se slyšet Jurečka.

Obává se, že útok Íránu snižuje bezpečnost i v Evropě.

Schillerová se tady shodla s Jurečkou. Ale hned také zvedla varovný prst.

„My jsme jako hnutí ANO vždy stáli na straně Izraele a budeme stát na straně Izraele. Já si myslím, že právem Izraele je se bránit. Na tom se shodneme a bude to možná to jediné, na čem se dnes shodneme,“ upozornila Schillerová.

Josef Středula prohlásil, že nechce radit Izraeli. „Kdyby nějaký teroristický stát napadl Českou republiku, tak já budu podporovat jakoukoli odvetnou akci českého státu. A odvetná opatření mohou být různá, to nemusí být zrovna útok. Já věřím, že napadená země použije taková odvetná opatření, aby to útočníka odradilo od jakýchkoliv dalších útoků,“ pravil Středula.

Moravec poté přehodil diskusní výhybku k Cyrilu Svobodovi a k jeho případnému vyhazovu ze strany. Jurečka zdůraznil, že vláda i lidovci mají na práci důležitější věci. Ale pokud se pozice Cyrila Svobody bude projednávat, Jurečka prý bude rád, aby se k tomu mohl vyjádřit Svoboda a aby se o tom vedla debata. „A tento čtvrtek to na jednání KDU-ČSL nechci. Protože ti lidé musí mít čas, musí mít čas k převzetí pozvánky a musí vědět, že mají čas."

„Já musím říct, že v některých výrocích Cyrila Svobody jsou body, ve kterých relativizuje postup Ruska vůči Ukrajině, kdy relativizuje to, jak se Česká republika postavila k pomoci Ukrajině,“ vysvětloval Jurečka.

Václav Moravec poté přehodil diskusní výhybku k mimořádné schůzi Sněmovny o tzv. Fialově kampeličce.

Inflace se v tuto chvíli pohybuje na hladině 2 procent, ale podle odborářského bosse Josefa Středuly bude nakonec 5 až 6 procent.

Inflace se v tuto chvíli pohybuje na hladině 2 procent, ale podle odborářského bosse Josefa Středuly bude nakonec 5 až 6 procent.

Jurečka se okamžitě bránil, že Josef Středula takto v minulosti promlouval často a netrefil se. „My máme odhad někde kolem dvou až tří procent. Tak nestrašte. A my víme také to, že reálné příjmy domácností rostou."

Schillerová se vrátila k inflaci a poznamenala, že když začala růst inflace ještě za vlády Andreje Babiše, rostla z nižšího základu. Dnes je sice inflace 2 procenta, ale ze základu mnohem většího.

„Přesně tak,“ přizvukoval Středula.

„Lidé přišli o 30 procent hodnoty svých příjmů a my se tady tváříme, že je to v pořádku. My tady prostě máme inflaci, extrémně špatnou, která jen pokračuje,“ rozčiloval se Středula.

„My nerozhazujeme peníze z vrtulníku, my děláme odpovědnou politiku,“ oponoval okamžitě Jurečka s tím, že když Polsko a Maďarsko zasahovaly do trhu, tak se to ukázalo jako problém. Nakonec museli zaplatit všichni občané.

„Energetickou situaci jsme zvládli, vymanili jsme se z dovozů energie z venku, děláme kroky ke stavbě 5. a 6. bloku v Dukovanech a děláme další kroky k tom, aby se ekonomice začalo dařit,“ hřímal Jurečka.

Moravec v tu chvíli položil na stůl průzkum agentury Kantar CZ.

Hnutí ANO má v tomto průzkumu 35,5 procenta. Koalice SPOLU by získala 21,5 procenta, Piráti 11 procent, SPD 8 procent, STAN 6,5 procenta, SOCDEM 3 procenta, komunisté 3 procenta, Přísaha Roberta Šlachty 2,5 procenta.

Pokud by strany kandidovaly samostatně, hnutí ANO by získalo 34,5 procenta, ODS 16 procent, Piráti 10,5. Hnutí SPD Tomia Okamury by získalo 8 procent, hnutí STAN 6,5 procenta, TOP 09 už by zůstala mimo Sněmovnu se ziskem 4,5 procenta. SOCDEM 3 procenta, komunisté 3 procenta a lidovci taktéž 3 procenta.

Schillerová k průzkumu poznamenala, že si neumí představit budoucí koalici hnutí ANO a SPD. Hnutí ANO je prozápadní stranou.

„Já bych s Tomiem Okamurou ve vládě určitě neseděla. A včera Tomio Okamura během toho svého projevu útočil i na hnutí ANO. A já si nepamatuji, že by si dnešních pět vládních stran okopávalo kotníky, když byly v opozici. Tady já to nechápu, že jedna opoziční strana útočí na druhou, místo abychom se společně zaměřili na politiku vlády, se kterou nesouhlasíme," zlobila se Schillerová.

Moderátor poté podruhé přehodil debatní výhybku. Tentokrát k důchodové reformě. A Jurečka žádal hnutí ANO, aby si vyjasnilo svou vnitřní pozici, protože když byl Andrej Babiš na dovolené, u prezidenta republiky se našla nějaká shoda o kompromisu k důchodové reformě, ale když se Babiš vrátil z dovolené na Maledivách, kompromis rozstřelil.

„Já v tuto chvíli nevyjednávám nic, já čekám, co řekne hnutí ANO,“ pravil Jurečka.

A Schillerová se ozvala.

„My s prodloužením odchodu do důchodu nesouhlasíme. A nechte si ty bonmoty, jestli se někdo vrátil z dovolené od moře. To není vůbec podstatné,“ zlobila se předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO. Poté zdůrazňovala, že až půjdou do důchodu tzv. Husákovy děti, tak výdaje na důchody sice vzrostou, ale celkově vzrostou asi o 3 procenta, což podle Schillerové není mnoho a stát to zvládne. „A zvládneme to o to líp, o kolik se bude rodit více dětí," řekla.

Jurečka však okamžitě kontroval, že důchodovou reformu je třeba řešit, aby byla zajištěna kvalita života nejen dnešním seniorům, ale také jejím dětem a vnoučatům.

Když dostal slovo Středula, upozornil, že Češi během svého ekonomicky aktivního života ve skutečnosti odpracují asi o 9,5 roku více než např. Němci. A pak se to také projevuje na zdraví českých pracovníků, na kterých německé firmy realizují své velké zisky.

Jurečka na to konto zopakoval, že rodiče narození v 70. a 80. letech minulého století už na svět více dětí nepřivedou. Teď to bude na dětech narozených v 90. letech a těch už je méně. Tato čísla jsou podle Jurečky neúprosná. „To prostě neokecáme,“ varoval Jurečka.

Středula okamžitě oponoval, že dnes nelze předvídat, co se stane za 40 let. Objevil se tu covid, objevila se válka na Ukrajině a noví ukrajinští uprchlíci v Česku, kteří v naší zemi pracují a podporují naši ekonomiku. A kdo ví, jak to bude za 40 let.

A pokud by se v důchodovém systému mělo něco měnit, tak je podle Středuly třeba dát důchodcům peníze i z jiných daní. „My tady hrajeme cinklou hru na adresu důchodců,“ soptil Středula.

Také Schillerová pokračovala ve slovní palbě do stran vládní pětikoalice.

„Vy tady měníte milionům lidí život, vy vidíte, že lidé jsou proti tomu a bojí se posouvání hranice odchodu do důchodu a další věci. Vy to tlačíte proti všem. Vy to tlačíte proti společnosti,“ zuřila Schillerová.

Moravec otevřel před koncem pořadu ještě jedno téma. Nárůst minimální mzdy a snazší vyhazov lidí z práce.

Jurečka zdůraznil, že minimální mzda má vzrůst na úroveň, která tu ještě nikdy v minulosti nebyla a to na 47 procent. Vedle toho ale budou prodlouženy zkušební doby pro zaměstnance.

Jurečka se tady rázně postavil proti výpovědím bez udání důvodu. „Já jako předkladatel zákona jasně říkám, že by to tam někdo jen vložil, že to neprojde…. Já jsem tady jasně řekl, že pro mě výpověď bez udání důvodu není téma,“ pronesl ministr.

Středula okamžitě naznačoval, že Jurečkovi tak úplně nevěří, že se výpověď bez udání důvodu nestane součástí české legislativy.

