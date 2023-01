„Výbušný materiál ve státě.“ Pithart z ČT strašil diváky. Toto padlo o Babišovi

reklama

Letošní prezidentské volby jsou podle Pitharta světově významnou událostí.

„My jsme vstoupili na jeviště světových dějin. Prezidentské volby jsou světově významná událost, protože v mnoha zemích nastupuje populismus jako politický styl a ten vede k autoritářské společnosti, k vůdci. Leckde se podařilo nastupující populismus potlačit, ale ve střední Evropě je docela kritická situace, v Polsku a v Maďarsku to vypadá, že by to mohlo být navždy, oni změnili pravidla hry. Češi také byli nalomeni. Ale teď se stalo, že ten populismus jako styl byl poražen na lopatky, strašně dostal na frak. Celý svět bude zajímat, zda je to možné, ho porazit. Ano, je, Češi to dokázali. Vstoupili jsme do světových dějin,“ prohlásil Pithart.

Jak řekl, svět bude chtít znát recept, jak toho Česko dosáhlo: „O to bude obrovský zájem, všechna světová média budou chtít rozumět tomu, jak se to stalo, že je to vůbec možné,“ pokračuje Pithart.

Záznam celého rozhovoru najdete ZDE

Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 92% Nechci 4% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5417 lidí

Vysvětlil, z čeho tak soudí: „Když byl kongres Babišova hnutí, kde byl volen místopředseda, který by zvolen 99 procenty, jedna kolegyně se ho bála a ptala se, jestli to není divné, tolik procent. A on jí řekl: ‚Děvenko, to už slyším po kolikáté, kdybych to věděl, tak jsem to zařídil a bylo by to 84 procent.‘ Tak co to je? To je vůdce, který se nestydí říct, že rozhoduje o tom, jak dopadnou volby funkcionářů,“ pronesl Pithart.

Fotogalerie: - Generálovo vítězství

„To je strašně nebezpečné, to hnutí může být extrémně levé, extrémně pravé, cokoli co se hodí, může se takhle překlápět i během dne. Je to nebezpečný nástroj. To hnutí nemá nic! Má jen to, co ten předseda a vůdce stanoví. To je výbušný materiál ve státě,“ hrozil se expremiér.

I když Pithart velmi podporoval Danuši Nerudovou, nesouhlasí s tím, co prohlásila po prohře v prvním kole prezidentské volby, a sice že „Babiš je zlo“: „Tohle bych nikdy neřekl. To se jí nepovedlo, ale jiný přešlap neudělala. Všichni, co jsme byli proti Babišovi, to znamená i proti Zemanovi a Klausovi, tak jsme se báli, kam až to může jít, ale na tak silná slova pozor, to jsem se naučil v politice. Já nikdy neříkám slovo pravda nebo hodnoty. To je balík vlastně čeho?“ dodává Pithart.

Na stůl padlo téma spojování čím dál více rozdělené společnosti: „Já si myslím, že Babiš společnost rozděloval a generál slibuje, že se pokusí o opak… Asi teď řeknu docela silný soud, ale za posledních asi 33 let se sociální rozdíly v této zemi jen zvětšovaly. A to je odpovědnost nás všech! My jsme voliči, my volili strany. To bude hrozně těžké. A to proboha není jen na tom prezidentovi. On tomu může prospět nastolováním témat, jazyk, který zvolí, jaká slova bude volit. Může tomu velmi napomoct, vypadá, že je k tomu odhodlán, ale zavinili jsme to my všichni, že se rozdíly zvětšují,“ zdůraznil Petr Pithart.

Psali jsme: Spojování společnosti se nekoná. Producent zaslechl po volbách slova Fialy i Pavla Jiří Paroubek: Mohl Andrej Babiš zvítězit? Pavel mluvil s tchajwanskou prezidentkou. Pekarová za ní pojede osobně. Čína zuří Blahopřeji vítězi. Pavel to není. Rajchl po volbách tahá zlé věci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.