„Vyhrožují, hledají nepřítele.“ Velká akce, aby EU nemohla zavést cenzuru. Sešli se všichni

Už nestačí, aby se svobodou slova zabývala jen Společnost pro obranu svobody projevu, pár publicistů, intelektuálů a zákonodárců, ale je třeba, aby se na její obranu postavila většina společnosti. I proto vznikl projekt udílení cen. „Smyslem je vyzdvihnout příklady odvážných osobností, které se stavějí na podporu svobody slova proti kultuře umlčování nepohodlných názorů. Ale i snaha ukázat na ty, co svobodu slova nejvíce pošlapávají,“ vysvětlil Vlastimil Veselý, ředitel SOSP. Možná se pak Česko vyhne britské cestě se vznikem tzv. bezpečných míst pro bonzování na sousedy, jak o nich hovořil Toby Young, zakladatel a ředitel britské The Free Speech Union.

Společnost pro obranu svobody projevu oznámila svůj nový projekt, jímž bude udílení cen za svobodu projevu. Její spoluzakladatel a ředitel Vlastimil Veselý vysvětlil, co k tomu SOSP vede. Ještě předtím se ohradil proti tvrzením, že je její činnost zaměřena proti Fialově vládě. Připomněl proto, že SOSP vznikla ještě před covidem, tedy za minulé vlády, a také před válkou na Ukrajině. „S nástupem nové vlády se ale stav svobody slova dramaticky zhoršil. A není to zdaleka jen ta nezákonná blokace dvaceti nebo třiceti webů, není to jen KRIT ministra Rakušana, který chce identifikovat, pojmenovat a zostudit úředníky, kteří jsou kritičtí k vládě, není to jenom vyšetřování dnes už možná přes stovku lidí za pouhé názory. Je to vlastně i ta vládní rétorika, vyhrožování, šíření strachu ve společnosti a neustálé hledání vnitřního nepřítele,“ upozornil Vlastimil Veselý.

To podle něj vytváří dojem, jako bychom se vraceli do doby, kterou ti starší z nás ještě pamatují a ti mladší to možná znají od svých rodičů, kdy se říkalo něco jiného doma a něco jiného na veřejnosti. „Je to vlastně i ta vládní rétorika, vyhrožování, šíření strachu ve společnosti a neustálé hledání vnitřního nepřítele,“ konstatoval, přičemž uznal, že hlavní hrozby a ta nejtěžší kladiva na novodobé čarodějnice a kacíře se kují v Evropské komisi a v Evropském parlamentu. „Jsou to nařízení zvané Digital Services Act, které chce outsourcovat cenzuru na digitální platformy, European Media Freedom Act, které chce outsourcovat mediální cenzuru na neziskovky, které budou hodnotit a dělit média na ta hodná a nehodná. A ještě neschválené rozšíření trestných činů z nenávisti, tzv. hate speach, na mezinárodně závažné trestné činy na úrovni obchodu s drogami či zbraněmi nebo terorismu,“ připomněl ředitel SOSP.

Ukázat na ty, kdo svobodu slova nejvíce pošlapávají

udílení cen za svobodu projevu. Také otevíráme on-line nominace pro nejširší veřejnost, aby mohla nominovat a hlasovat a my mohli se jmény navržených dál pracovat. Smyslem udílení cen je vyzdvihnout příklady odvážných osobností, jednotlivců i organizací, které se stavějí na podporu svobody slova proti kultuře umlčování nepohodlných názorů. Ale v neposlední řadě je to i snaha ukázat na ty, co svobodu slova nejvíce pošlapávají. A dát jim najevo, že s jejich kroky společnost nesouhlasí, k čemuž využijeme anticenu proti svobodě projevu," prozradil Vlastimil Veselý.

Slovo pak dostal Toby Young, zakladatel a ředitel britské The Free Speech Union a bývalý editor prestižního týdeníku The Spectator. „Zatímco vy jste svoji zemi transformovali na vzkvétající demokracii, naše se propadla do sebenenávistné autoritářské dystopie, kde muzea varují návštěvníky, že obrazy z britského venkova by mohly vyvolávat temné pocity národní hrdosti,“ varoval Česko před tím, aby se vydalo britskou cestou. Zmínil také autorku knih o Harrym Potterovi Joanne Rowlingovou, již čeká policejní výslech, protože chybně označila na sociální síti X gender jedné transženy, což by podle nového skotského zákona o nenávistných projevech mohl být přestupek. Připomněl rovněž příběh průvodčího ve vlaku, který přišel o své pracovní místo poté, když v červenci 2021 poté, co skončil lockdown a zase se otevřely hospody, veřejně prohlásil: „Chválabohu za to. Nechci žít zbytek života v bezalkoholním muslimském kalífátu.“

Vznikla tzv. bezpečná místa pro bonzování na sousedy

Pohovořil i o tom, že za poslední tři roky v polovině oblastí Anglie či Walesu nebyl vyřešen jediný případ vloupání. „Policisté mají tolik práce s vyšetřováním tweetů ‚z nenávisti‘, že jim nezbývá čas na dohled na ulicích. V Británii tomuto fenoménu říkáme anarchotyranie. Nezločinci jsou pronásledováni úřady, zatímco zločince nikdo nestíhá. Zní vám to povědomě?“ zeptal se. Dříve platilo, že člověk nemohl být stíhán za vyvolávání nenávisti, pokud k němu došlo u něj doma. „Ale nový zákon i tuhle ochranu anuluje. Od 1. dubna, když řeknete něco problematického svému synovi nebo dceři u sebe doma v kuchyni, tak za to můžete být stíháni. To vyvolává představu, že děti mohou být předvolávány k soudu, aby vypovídaly proti svým rodičům. Kdybyste chtěli ve Skotsku nahlásit zločin z nenávisti, nemusíte ani chodit na policejní stanici nebo tam volat, protože skotská policie vytvořila 411 nahlašovacích center pro třetí stranu, kde se dají zločiny z nenávisti hlásit anonymně. Budou to tzv. bezpečná místa pro bonzování na sousedy,“ popsal Toby Young.

Spoluzakladatel a předseda správní rady Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra se věnoval situaci v Německu. „Tam jsou napřed a je to taková kuchyně totality, kterou se potom inspiruje Evropská unie. Zelená ministryně pro rodinu Lisa Pausová prohlásila, že je třeba něco dělat s lidmi, s nepřáteli demokracie, kteří přesně vědí, co je chráněno svobodou projevu, a dokážou tak mluvit, aniž porušují zákon. To znamená, že je potřeba něco dělat s lidmi, kteří zákon neporušují, ale paní Pausová je nemá ráda. A kromě jiného se u našich západních sousedů přemýšlí nejen o omezení svobody projevu, ale i svobody pohybu. V Německu už také zaznělo, že by extremisté neměli být dováženi ani vyváženi ze země, což znamená, že by jim byl zakázán vstup, a pokud se jedná o Němce, těm by nemělo být dovoleno vycestovat do zahraničí,“ představil Daniel Vávra možné kroky.

Zastrašování a kriminalizování oponentů je zavrženíhodné

Následně zdůraznil, že princip demokratické společnosti je založen na tom, že jsme si všichni rovni a nikdo nemá větší práva než ostatní. „Nikdo nemůže mít právo ostatním cenzurovat informace a omezovat je v tom, co si mohou číst, myslet nebo říkat. Na základě svobodné výměny informací se pak svobodně rozhodujeme o tom, koho budeme volit a delegovat na něj vládnutí. Pokud nám někdo omezí příjem informací, znemožňuje nám se objektivně a svobodně rozhodovat, a manipuluje tak s volebním výsledkem. Pokud stát cenzuruje informace prostřednictvím privilegovaných, kteří příjem informací korigují nám, podřadným občanům, jak řekl předseda vlády Fiala, nemáme ani možnost zkontrolovat, zda nám stát nelže, neboť nemáme přístup k původním informacím. Pokud k tomu vláda zneužívá státní aparát a bezpečnostní složky, aby zastrašovala a kriminalizovala své oponenty, je to obzvlášť zavrženíhodné a nebezpečné. Není to demokracie,“ upozornil předseda správní rady SOSP.

Předsedou poroty, která bude rozhodovat o udílení cen za svobodu projevu, bude Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Když jsem sem šel, přemýšlel jsem o tom, kde je hranice, co se smí a nesmí říkat. A podíval jsem se do pololetní zprávy ministerstva vnitra o extremismu, která vyšla v únoru 2024. Ta zpráva říká, že ona tradiční extremistická scéna přechází v antisystémovou scénu. Máme tu systém, já mu říkám mainstream, což je ten hlavní proud myšlení. Tedy to, co je dobré a má se říkat, to jsou ty narativy, společenský veřejný diskurz. A pak jsou takové okrajové věci, které jsou už na hraně. Ale kde je ta červená linie mezi tím, co se smí a co se nesmí říkat, co je špatné říkat, co je výhodné říkat a co je až nevítané říkat,“ zamyslel se Vadim Petrov a dodal, že v té zprávě se píše, jak se antisystémové subjekty či lidé vlastně poznají.

Destrukce svobody projevu, když víte, jak musíte mluvit

Především se poznají podle toho, že vyjadřují obdiv k ruskému režimu. „Také uvádějí nepravdivé a zavádějící informace a věří konspiračním teoriím. Naopak je zjevné, když někdo mluví často o dezinformacích, že se to snaží vyložit správně, systémově, jak se ten svět točí. Antisystémové subjekty vystupují proti migrantům nebo muslimům, útočí proti Ukrajincům, využívají neshody mezi členy romské a ukrajinské komunity. V závěru té zprávy je zmínka o tragédii na filozofické fakultě, která se stala předmětem konspiračních teorií a dezinformací. Takže víte, co je správné říkat, když chcete chodit do veřejnoprávních a jiných médií. Když si projedete těchto pár bodů, uděláte si seznam, tak víte, co tam máte říkat. Budete v tomto duchu mluvit podle toho, jak jste řečnicky zdatní, ale neměli byste překročit tu hranici, pokud nechcete mít konflikt, tak jinak raději nemluvte a pořád můžete zůstávat v rámci systému,“ poradil Vadim Petrov hostům ČT.

Faktem je, že ti, co chtějí být častěji zváni do médií a vyskytovat se v mainstreamové sféře, většinou už mají na paměti, že musejí být kritičtí vůči Rusku, ani neuvádějí žádné informace, které nejsou mainstreamem úplně jasně řečené. „Také nemají nic říkat proti migrantům, Ukrajincům ani mluvit o Romech a o tom, že se hádají s Ukrajinci a že tam může být nějaký problém. Incidentu na filozofické fakultě se vůbec vyhněte, a budete v klidu. Ve chvíli, kdy ta scéna vypadá takto, jak jsem to kategorizoval, tak víte, co máte dělat. Ale už je to jakási destrukce svobody projevu, protože si uvědomujete, že když budete říkat něco jiného, tak za to může přijít sankce. Ta nemusí být taková, že půjdete do vězení nebo vás vyhodí ze zaměstnání, ale nebudete zváni do té lepší společnosti, neboť říkáte věci, které se dají nazvat antisystémové. Ve chvíli, kdy jste označen za dezinformátora, tak je vymalováno a už jste nadobro zařazen na antisystémové scéně,“ uzavřel Vadim Petrov.

