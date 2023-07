„Výmluva ´přišlo Whatsappem´ nefunguje.“ Rakušan varoval. Právník se neudržel. Střet!

reklama

„Lež není názor. A lež, která podněcuje násilí a nenávist, může být porušením zákona. Výmluva ‚našel jsem to na internetu‘ nebo ‚přišlo WhatsAppem‘ fakt nefunguje. Místo ‚sdílejte, než to smažou‘ doporučuju zásadu ‚ověř si, než to budeš sdílet‘. Díky,“ poznamenal na svém twitterovém profilu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Bu, bu, bu. Přestaňte řešit drakonické postihy speech-crime a začněte řešit důležité věci. Už dlužíme přes tři biliony, letos se nejspíš schodek nevejde pod 300 miliard, inflace je k 10 % a vládě celkem pochopitelně věří sotva třetina lidí,“ zareagoval na Rakušanova slova právník Ondřej Dostál.

„To, že policie vymáhá dodržování platných zákonů, není ‚bu bu bu‘, pane Dostále, to jako právník nepochybně víte. Je to něco, co občané od policie oprávněně očekávají. Jinak vám děkuji za tuto exkluzivní ukázku whataboutismu,“ oponoval Rakušan.

„Ono ‚vymáhání dodržování platných zákonů‘ je bohužel selektivní. Nějak jsem nezaznamenal stíhání hanobících projevů, kterých se dopouštěly osoby z Vaší strany spektra, pane Víte Rakušane. A jednání se znaky TČ či přestupku pomluvy se zde beztrestně dopouštějí i píáristé z řad 5K,“ zareagoval Dostál.

„Díky, že tohle říkáte, a držte se toho. Namísto úletů jako: Smažeme vám stránky, zablokujeme TW účet, když nějaký pomazaný ideologický guru usoudí, že váš názor je škodlivý a většinově nesprávný,“ napsal následně na svém twitterovém profilu jeden z uživatelů.

„Ty výroky o blokování stránek a mazání účtů jsou mi spíš podsouvány. Řešením je vymáhání práva podle platných zákonů. A taky budování odolnější společnosti (informační gramotnost, důvěryhodná a svobodná média atd.),“ zareagoval Rakušan.

