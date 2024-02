„Vyskočíme z okna, když vyhraje Zeman!“ Učitelka vynesla šokující příhody ze tříd

Učitelé, kteří v dnešní době píší a jsou vidět, mají jasný a zřetelný názor na to, co se děje kolem nich, tak mívají problém,“ upozornila v pořadu Prostor pro dva pro Radio Prostor moderovaný novinářem Markem Stonišem spisovatelka, publicistka a mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Veronika Valíková a nastínila, že sama měla také problémy, když reagovala na bývalého europoslance Štětinu, když během přednášky ve škole dětem tvrdil, že je „Zeman kolaborant“. Občas ji prý šokovalo, co slýchala od samotných dětí, které učila. „Křičely, že vyskočí z okna, pokud vyhraje Miloš Zeman,“ zaznělo.

Jazyk se podle češtinářky může měnit, ale mělo by to být přirozenou cestou. „Když to jde přirozenou cestou, tak si myslím, že se nic neděje. Ale když vám dávají ze shora ty pojmy a termíny… Například „dezinformace“ – to jsem dosud nepochopila, co to je… A takových pojmů je plno… To si myslím, že je průšvih. Ten jazyk je najednou zahnaný do kouta,“ myslí si.



Kritizovala přitom systém státních maturit, který do školství vnesl Cermat, jelikož mělo v návaznosti na něj vypadnout z výuky k maturitě velké množství autorů. „Vypadlo tolik knih. Tolik autorů. Všechno to, o co jsme se snažili – aby to bylo široké a pestré a aby se děti dostaly k příběhům a literatuře, které jsme milovali a milujeme – je pryč. Jsou tam nejtenčí a pořád stejné knihy. Každá škola si může dělat svůj seznam, ale je to pořád stejné,“ řekla češtinářka s tím, že se „ztráta literatury již začíná na dětech odrážet“.

„Byli jsme z toho zprvu nešťastní. Spousta češtinářů se bránila a křičela. Všechny nás semleli, sežrali,“ dodala. Namísto učení se rozborů 20 knih by dle Valíkové měli být studenti vedeni ke čtení co nejvíce knih.



Děti dle ní neznají moderní historii, která se příliš nevyučuje, a začínají mít problémy s pochopením souvislostí či mají „logické díry“ a „propadají šíleným ideologiím“.



Sama češtinářka dle svých slov narazila ve škole na problémy kvůli tomu, jak se projevovala na veřejnosti. „Učitelé, kteří v dnešní době píší a jsou vidět, mají jasný a zřetelný názor na to, co se děje kolem nich, tak mívají problém. Většina mých kolegů říká, že radši ve škole už moc nemluví ani ve sborovnách. To, co jsme zažili v devadesátkách, že jsme si mohli o všem říkat, to už je pryč. Dneska být učitelem už trochu znamená držet pusu a krok,“ poznamenala.

Svěřila se také s příhodou, kterou zažila přímo ve škole, když do ní přišel bývalý europoslanec Jaromír Štětina v době po ruském napadení Ukrajiny. „Samozřejmě jsme všichni odsoudili napadení Ukrajiny, nicméně přišel pan Štětina a nastoupené škole oznámil, že je prezident Miloš Zeman kolaborant… Já se nadechla, vydechla a udělala jsem mu přednášku o kolaborantech v české literatuře a opřela jsem se o Škvoreckého… A začali problémy. Tak to je, když se učitelé jen trochu ozvou. Nemusí hned nutně chodit k soudu, ale většinou pak nějaký problém mají, protože ředitelé jsou často politická funkce,“ nastínila pedagožka.



Děti samotné jí prý v hodinách říkají „ideologické věci“, které ji až děsí. „jJá se s nimi snažím nehádat a o politice nemluvit, ale i bývalí studenti mi občas něco napíší anebo řeknou a já si říkám: ‚Vždyť já se tak snažila, aby četli,‘“ poukázala opět na „logické díry“, které dle ní mnozí studenti mají vlivem nedostatečného styku s literaturou, jakou byla například ta od George Orwella.



„Oni mají pravdu, oni jsou ti správní, jejich je budoucnost. Ale pak najednou zjistíte, že 40 procent dětí má deprese… Můžeme se ptát proč. Já kdybych vyrůstala a bylo mi 16, tak bych je měla taky přitom, co se teď na nás line ze sdělovacích prostředků. Děckám se komplexně ustupuje, ale nemá to formu a tvar… Budeme-li takto měkcí, tak nevím, kam to půjde. To je jeden z důvodů, proč jsem na chvíli teď přestala učit,“ řekla Valíková v rozhovoru, který vznikl pro Radio Prostor.

Pozoruje, že děti „mají ideologické klapky na očích“. Znát to prý bylo i při prezidentských volbách, kdy měla zažít od dětí i to, že „křičely, že vyskočí z okna, pokud vyhraje Miloš Zeman“ a na jiné škole ji o několik později studenti řekli, že si „ani jejich babička nedovolí volit nikoho jiného než generála Pavla“. Právě prezidentské volby prý ani zdaleka nebyly na školách apolitické. „Když už se po učitelích chce, aby byli tvrdě apolitičtí, tak by se to mělo dodržovat z obou stran,“ dodala Valíková.

