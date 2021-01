„Za to by měli rok žrát jen hrůzy z Kostelce!“ Topolánek vypěnil. A nejen on. Záhlavec dostal i šéf ODS

Jako před rokem 1989. „Kdo pro tohle zvedl ruku, rok by měl žrát jen hrůzy z Kostelce, Vodňan a Penamu,“ odsoudil poslance Mirek Topolánek. Ale co ti, co se zdrželi hlasování? V ODS se jeden našel. Na vysokém postu.

Dnes úspěšně prošly hlasováním v Poslanecké sněmovně povinné kvóty na české potraviny v obchodech. Od roku 2022 by se tak v obchodech mělo prodávat více než 50 procent českých výrobků. Proti tomuto zákonu už se ohradily další země EU.

Výsledek hlasování vedl ke značnému rozčarování hned několika osobností. Proti novele se ohradila například ekonomka z Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. „Asi mi došly slova... A už se moc těším, až recipročně zavede Německo či Francie kvóty na domácí automobily a součástky. Na tento nesmysl doplatí všichni občané ČR a hlavně ho všichni občané ČR zaplatí. A hádejte komu...“ říká. Kdo hlasoval pro, hlasoval prý proti zájmům České republiky. Dle Nerudové dojde ke zdražení potravin, poklesu jejich kvality a omezení možnosti občana si vybírat. „Tohle je návrat před rok 1989,“ varuje.

Ti, co hlasovali pro, hlasovali proti zájmům občanů této země, protože:



??dojde ke zdražení potravin

??klesne kvalita potravin

??dojde k omezení základní svobody občana si vybrat



Tohle je návrat před rok 1989.



Kromě Nerudové se vymezil i bývalý premiér Mirek Topolánek. „Kdo pro tohle zvedl ruku, rok by měl žrát jen hrůzy z Kostelce, Vodňan a Penamu. Protože pro lepší odbyt malého, domácího producenta kvalitních potravin to opravdu neprotlačili,“ odsoudil „vlastence“.

O revolučním roce 1989 mluvil i poslanec ODS Jan Skopeček. „Schválení kvót na české potraviny v obchodech je jedno z nejšílenějších rozhodnutí Sněmovny od r. 1989. Je to pošlápání principů volného trhu a zesílení socialismu, který už tak v zemědělství vládne. Doplatí na to spotřebitelé. Snad to Senát zamítne. Když už se dostanu na nákup a jde o běžné potraviny, snažím se vybírat ty od českých producentů, protože jsou kvalitní a podpořím tím naši ekonomiku. A doporučuji to dělat každému. Musí to ale zůstat na svobodné volbě každého z nás, ne na diktátu socialistických poslanců.“

Silných odsudků na adresu těch, kdo pro zákon hlasovali tedy nebylo málo. Jednalo se o poslance ANO, ČSSD, KSČM, SPD a také Václava Klause mladšího, Marina Bojka a Lubomíra Volného. Ovšem co ti, co se hlasování zdrželi? V ODS byl jeden takový „hříšník“. Samotný předseda strany, Petr Fiala. Pro úplnost zmiňme, že i kdyby Fiala hlasoval pro, novela by prošla, pro hlasovalo 66 poslanců z přítomných 103. Ovšem zdržení se hlasování není jasné „NE“. A všichni ostatní přítomní členové ODS právě ono „NE“ řekli.

„Já bych se pod nic podobného nikdy nepodepsal, stejně jako mí kolegové z ODS a dalších dvou stran, se kterými tvoříme koalici SPOLU,“ říká Fiala na facebooku. „Podpora českých producentů kvalitních potravin je dobrá věc, ale nemůže se to dělat takto. Na první pohled to sice může vypadat jako bohulibý nápad, ale prosím, nechejme o tom, co si chce kupovat, rozhodnout zákazníka! Omezení konkurence navíc povede k vyšším cenám a nižší kvalitě. Kvóty pochopitelně zvýhodní velkovýrobce... Mezi nimi i ty, které snad ani nemusím zmiňovat,“ doplnil.

