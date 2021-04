„Za to může Zeman. Nebo Ovčáček?“ V metru našla šéfa BIS Koudelku. Jeho mluvčí volá policii

reklama

Jeden z těch, kdo nejsou spokojeni, se zřejmě vyskytl i v pražském metru a zanechal na stěně neumělou malůvku ředitele BIS Michala Koudelky. Oběšeného na šibenici. Tohoto amatérského díla si všimla Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra Praha a s pomocí dezinfekčního gelu malůvku smazala.

„Nějací koumáci zmasírovaní ruskou propagandou nám tu kreslí oběšené 'veřejné nepřátele' - ředitele BIS Michala Koudelku," sdělila a dodala, že takové malůvky může smazat každý, kdo s sebou nosí dezinfekci a kapesník.

Právě teď v metru. Nějací koumáci zmasírovaní ruskou propagandou nám tu kreslí oběšené "veřejné nepřátele" - ředitele BIS Michala Koudelku.

PS: k vyčištění se dá použít dezinfekční gel, co všichni teď nosíme. pic.twitter.com/TQLVTrKu4Z — Zuzana Schreiberová (@ZSchreiberova) April 30, 2021

„To dělá jeden člověk. Na stejné malůvce už visela před lety Merkelová a další," podotkl Tomáš Fejfar.

To dělá jeden člověk. Na stejné malůvce už visela před lety Merkelová a další. — Tomáš Fejfar (@TomasFejfar2) April 30, 2021

Další komentátoři Schreiberové tleskali. „Toto se děje díky našemu prezidentovi. Politika všech azimutů..." mínil Martin Kyselovič. „Nejezdí tou trasou Ovčáček? Vidím v tom jeho rukopis," spekuloval Eduard Hubka. „Až bude Jiří Ovčáček zas blouznit o nenávisti: za tohle může prezident," mínil student Jiří Malík.

Toto se děje díky našemu prezidentovi. Politika všech azimutů... — Martin Kyselovič (@jurakys) April 30, 2021

Nejezdí tou trasou Ovčáček? Vidím v tom jeho rukopis . — Eduard hubka (@EduardHubka) April 30, 2021

Až bude @PREZIDENTmluvci zas blouznit o nenávisti: za tohle může prezident. https://t.co/gmkl3piOm2 — Jiří Malík (@just_some_malik) April 30, 2021

Malůvky už si všiml mluvčí BIS Ladislav Šticha. „Začíná to zpochybňováním a končí výhrůžkami. Je mi z toho smutno. Co na to kolegové z Policie ČR?" ptal se a označil twitterový účet policie. Zuzaně Schreiberové pak poděkoval i dopravní podnik, že malůvku zlikvidovala.

Začíná to zpochybňováním a končí výhrůžkami. Je mi toho smutno. Co na to kolegové z @PolicieCZ ? https://t.co/KzNxy2UcAf — Ladislav Šticha (@LadaSticha) April 30, 2021

ZNÁTE TENHLE ZLEPŠOVÁK? | Zatočit s vandalismem nám můžete během pár sekund pomoci i Vy. Díky @ZSchreiberova za skvělou vychytávku!?? https://t.co/92hjm0wXrx — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) April 30, 2021

A do světa už kauzu vypustil analytik amerického think tanku Atlantic Council Jakub Kalenský, který se věnuje ruským dezinformačním kampaním. Incident přeložil do angličtiny. „Prokremelští trollové vymýšlejí, jak se vypořádat s nepřáteli Kremlu, v tomto případě se šéfem kontrašpionážní BIS, která zveřejnila případ Putinových zabijáků Čepigy a Myškina, (známých ze Salisbury) kteří vraždili v Česku," okomentoval obrázek pro mezinárodní obecenstvo.

Pro-Kremlin trolls in CZ designing how to deal with Kremlin's enemies, in this case, the head of our counter-intelligence @biscz that recently publicised the case of Putin's assassins Chepiga & Mishkin (known from Salisbury) murdering in CZ https://t.co/N7diWmKjJz — Jakub Kalenský (@kalenskyj) April 30, 2021

