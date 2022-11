„Za to si koupí co? Jedny pleny?!“ Čechy drtí bída. Babiš ztrhal Fialu. Vše na kameře

reklama

„Pokračujeme ve výjezdech. Dnes, v pondělí 21. listopadu, jedeme Jihočeský kraj, potom Vysočina, dva dny Jihomoravský kraj a končíme ve Zlínském kraji v pátek. Pokud přijdete na můj mítink, můžete samozřejmě se mnou debatovat a ptát se na cokoliv. Na výjezdech nám lidi vyplňují dotazník, kde se každého ptáme, co si přeje, aby pro vás Andrej Babiš jako prezident udělal. Jedna paní vyplnila, aby byl prezident tělem i duší. No, ohledně mého těla se dozvíte v těch novinách, které rozdáváme, a duši mám v pořádku. Takže děkuju za přání,“ poznamenal Babiš.

„Další paní píše, co si přejete, aby pro vás Andrej Babiš jako prezident udělal: Aby byl pořád svůj, jako je teď, aby mu zůstalo zapálení pro občany České republiky. On jako jediný dokázal spoustu věcí, a tato slepená vláda využívá jen pozice a všichni z pětikoalice jen hrabou z korýtek. Píše paní. No, tak bohužel to tak vypadá. Situace u nás není dobrá, ale nezoufejte. Nebudou tam věčně,“ zmínil dále Babiš.

Fotogalerie: - ,,Prezident” Babiš v Ústeckém kraji

Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 7% Pavel 85% Nemají si navzájem co vyčítat 8% hlasovalo: 13629 lidí

„Teď něco k inflaci. Možná jste viděli rozhovor s paní redaktorkou včera na Nově. Ale skutečně, stokrát opakovaná lež o inflaci se nemůže stát pravdou. Zkusím vysvětlit. Naše vláda navyšovala důchody, navyšovala platy, snižovala daně. Snížili jsme daň všem zaměstnancům. Úspory obyvatelstva v letech 2019–2021 stouply o 970 miliard. Takže říkat, jak to říkají naši kritici a někteří novináři to opakují, že proto, že jsme dali lidem peníze, oni běželi do obchodu, a rohlík nestál už 2,50 nebo 3 Kč, ale 10 korun, je přece nesmysl. My jsme inflaci srazili dolů minulý rok, v prosinci byla 5,5. Teď inflace sice trošku klesla na 15 %. Vláda z toho profituje, dostala 112 miliard. Akorát ten problém je v tom, že tyto peníze nechce lidem vrátit. Fatální krok bylo to, že nezastropovala cenu elektřiny u výrobců, tak jak to udělal Emmanuel Macron. Proto má nejnižší inflaci v Evropě,“ řekl Babiš.

„Teď něco k situaci u nás, kam jsme se to dostali kvůli této asociální vládě. Budu jenom číst titulky médií. Vždycky to tak dělám. Já chápu, že je to někomu nepříjemné. Včera někdo říkal, že lžu. No, nelžu. Já jsem jenom četl, co ten politik, který se živí 25 let politikou, tady má za sebou. Jaké jsou ty titulky? Část Čechů nemá na vánoční dárky a bojí se splácení úvěrů. Ano, tam nás tato vláda dovedla. Češi masivně chudnou, téměř 65 % Čechů se obává, že nebudou schopni splácet úvěry. Zvýšit v dnešní době přídavky na děti o směšných 200 Kč je fakt výsměch. Za to si koupí co? Krabici Sunaru nebo pleny? Vůbec tomu nerozumím. Ceny dopadají na lidi. Počet lidí, kteří vydávají víc než čtvrtinu příjmů na bydlení, stoupl za poslední rok ze 37 % na 51 %. Výsledek je jaký? Zoufalí senioři dluží za doplatky i zálohy. Článek na Novinkách jsme všichni četli. A samozřejmě problémy mají i firmy. Thun, česká porcelánka, vznikla v roce 1794, má obrovské problémy. Hrozí propouštění. A kdo se tam byl vyfotit před volbami? Pan Bartoš a pan Rakušan. Tak možná by tam mohli zajet a pochopit, že pomoc očekávají firmy s drahými energiemi tento rok. Příští rok už může být pozdě. Tady říká pan Noveský, to je bývalý první místopředseda ERÚ: byli jsme průmyslová velmoc, budeme žebráci. Bojí se Noveský. Ekonomiku řídí ideologové, to nedopadne dobře,“ zmínil Babiš.

„No, a co tahle asociální vláda zase chce prosadit? Zrušení státní podpory stavebního spoření. Návrh státního rozpočtu 2023 je samozřejmě úplně jinej, než slibovali. A s opozicí se vůbec nebaví, všechno válcují. A lidi mají strach. Úspory Čechů se tenčí, se píše tady. Polovina lidí nevyjde s výplatou. Dřevo na topení už začíná být drahé i pro jeho prodejce. Tak to jsou jenom titulky. Výsledek fungování této vlády, která tam bude 17. prosince už rok. Vzpomeňte si, jestli pro vás něco vůbec udělali. Když tak přemýšlím, je toho strašně málo. Teď něco k V4. Část pětikoalice samozřejmě bojuje a chce rozbít V4,“ zmínil dále Babiš.

„Tak jsem se dozvěděl, že konečně pan premiér našel odvahu, a tento týden by měla být V4. Asi dostal povolení od paní Pekarové Adamové a pana Bartoše. Já myslím, že je to skvělá zpráva. To, že někteří členové V4 mají různý názor na válku na Ukrajině, neznamená, že by toto uskupení, které bylo velice úspěšné za nás a dosáhlo dobrých výsledků v rámci Evropské unie nemělo pokračovat. Takže skvěle, pane premiére, téměř za rok první zasedání. Držím palce,“ zakončil Babiš.

