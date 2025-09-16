„Za tohle bude doživotí.“ Co SPD vyvěsila, překoná černocha s nožem

Minulý rok použila SPD v kampani velmi hrozivě vypadajícího černocha s nožem s nápisem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“. Kampaň se proslavila. Mimo jiné i proto, že za černocha s nožem podal na Tomia Okamuru a SPD trestní oznámení politik TOP 09 Jiří Pospíšil.
Z trestního oznámení vzešel soudní proces, u kterého SPD protestuje proti tomu, jak probíhá.
Ale i přesto, nebo možná právě proto přichází SPD s další provokativní kampaní na billboardech.
Nový billboard SPD
Na nich se nacházejí dvě ženy. Jedna zahalená v burce, tedy v islámském oděvu pro ženy, který neodhaluje ani oči. Na druhém je mladá a pohledná žena v šedém topu. A nápis: „Jaké Česko chcete?“ Poselství je jasné. První případ podle SPD nastane, pokud budou úspěšní Piráti, STAN nebo ODS. Druhý, pokud bude úspěšná SPD.
Nové billboardy SPD ve městech a kolem komunikací
Podle fotografií již billboardy visí v několika českých městech. Zdroj blízký vedení SPD pro ParlamentníListy.cz potvrdil, že tvůrci měli trestní proces na zřeteli. „Jestli za černocha s nožem hrozily tři roky, tak za tohle je doživotí,“ sdělil se smíchem pro ParlamentníListy.cz tento zdroj.
autor: Karel Šebesta