„Tak to je ten dobrák, co dal 100 mega na zlatou toaletu.“ Rušno s drony

16.12.2025 13:25

Organizátoři projektu Nemesis, zaměřeného na dodávání dronů pro Ukrajinu, uspořádali tiskovou konferenci, aby veřejnost zaskočenou zásahem Vojenské policie přesvědčili, že jejich sbírka je čistá. Podnikatel Ivo Lukačovič, který poslal sto milionů Dárku pro Putina, mezitím slíbil, že finančně podpoří také sbírku Skupiny D. Marek Sterzik se podivuje Lukčovičově absenci „realistického pohledu na princip lidského poznávání“. A poslanec Pavel Růžička (ANO) zmiňuje finanční uzávěrku Skupiny D za loňský rok.

Foto: X/Drony Nemesis
Popisek: Tým Drony Nemesis a osobnosti, které tuto iniciativu podporují

V úterý se konala mimořádná tisková konference Skupiny D, která organizuje sbírku dronů pro Ukrajinu. „Pomáháme Ukrajině, která se brání ruské agresi,“ přiblížil činnost organizace Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik a jeden ze zakladatelů Skupiny D.

Řekl, že není žádné tajemství, že v uplynulých dnech se v médiích a na sociálních sítích vyrojila řada informací, které práci spolku stavějí do světla, jež se jim nelíbí. „Jsme přesvědčení o tom, že všechno, co jsme kdy dělali, jsme dělali správně a v souladu se zákony této země. Skupina D byla založena na konci roku 2023,“ řekl Mikulecký.

Dodal, že nemohou komentovat současné prověřování Vojenské policie. „Nemyslím si, že by to bylo správné z naší strany. Jsme přesvědčeni o tom, že všechny orgány v České republice mají právo, aby měřily všem stejně. A my rozhodně nechceme toto prověřování ovlivňovat,“ zdůraznil Mikulecký a dodal, že jejich svědomí je čisté.

Následovalo vystoupení herce Ondřeje Vetchého. „Byli jsme na policii podat vysvětlení jako svědci,“ řekl Vetchý a zdůraznil, že představa, že by profitoval na válečné situaci, je nechutná. „Náš spolek byl vnímaný jako svědek, žádné obvinění nepadlo,“ zdůraznil a dodal, že ze spolku se stal terč médií. Hovořil o výhrůžkách a zásazích do rodiny.

Skupina D nikdy nepašovala drony

Podivil se tomu, jak snadno se může znevěrohodnit něco, co vzniklo z dobré vůle. „Bezpečnost je i důvěra, že společnost drží při sobě, a když je potřeba, tak se semkne,“ soudí herec a vyzval k tomu, aby se veřejnost držela faktů. „Věřím, že to má smysl, i když je to úmorné a vyčerpávající. Pravda je složitá, lež je jednoduchá, proto je atraktivní,“ domnívá se Vetchý.

„Byli jsme založeni na konci roku 2023, kdy jsme se rozhodli, že budeme pomáhat Ukrajině. Původně jsme pomáhali přes jiné spolky. Hlavním motem bylo uspořádat veřejnou sbírku na drony. Během dvou až tří týdnů jsme založili spolek,“ přiblížil začátky investor Jan Veverka.

Uvedl, že skupina si zadala externí forenzní audit, který prověřuje i ceny dodávaného materiálu. „Jsme bytostně přesvědčeni, že neděláme nic špatně a děláme vše podle zákona,“ řekl Veverka.

„Skupina D nikdy nepašovala drony ani nic jiného nikam. Skupina D nikdy nevyvezla ani drony ani nic jiného bez řádné licence. Skupina D si nikdy nevyplatila ani korunu,“ ujišťoval Mikulecký. Vyloučil, že by dodavatelé skupiny dováželi kompletní drony z Číny. Dovážejí se jen komponenty. Ceny dronů šly s časem nahoru, protože se začínalo s jednoduššími drony a postupně se dodávají stále sofistikovanější technologie.

Organizátoři sbírky zdůraznili, že k žádnému překročení zákona nedošlo ani na straně Skupiny D, ani na straně dodavatele. Audit projektu Nemesis organizátoři sbírky v minulosti předložili tehdejšímu premiérovi Petru Fialovi i Andreji Babišovi, které v té době byl vůdcem opozice.

„Šli jsme do toho s tím, že pomůžeme někomu v tísni. Chtěli jsme zefektivnit pomoc,“ vysvětlil Vetchý.

Padla otázka, zda dodavatel skutečně nebyl zapojen do nějakého korupčního skandálu na Ukrajině.

„Náš dodavatel, společnost FPV Space, je stoprocentně český subjekt. Některé projekty běží mimo projekt Nemesis. Do jednoho z nich je zapojena ukrajinská strana,“ uvedl Mikulecký.

Organizátoři zdůrazňují, že jejich sbírka není žádná díra na peníze. „Žijeme v době, kdy jsou tu lidi, pro které čest a svoboda jsou víc než strach. A jsou tu lidé, pro které peníze jsou víc. S fantazií se nesmí pracovat jako s fakty,“ zdůraznil Vetchý. V situaci, jaká je dnes, jsme se podle něj ještě nikdy v historii neocitli.

Navzdory spekulacím, které se kolem Skupiny D, vyrojily, se podnikatel Ivo Lukačovič rozhodl, sbírku finančně podpořit. Uvedl také, že to byl on, kdo poslal sto milionů korun sbírce Dárek pro Putina.

„Takhle to dopadne, když se pokusíš kritizovat ‚vojensko-průmyslový komplex‘, což je termín, který vznikl v 50. letech a znamená prorůstání a vliv zbrojních firem na stát. A teď se přiznám. Ten anonymní dárce, co teď věnoval na podporu Ukrajiny 100 milionů Kč přes nadaci Dalibora Dědka, jsem byl já,“ napsal na síti Lidé.

Nechtěl prý nikde exhibovat, ale dezinformační kauza ho přesvědčila, že teď je možná potřeba znovu zdůraznit, že peníze malých dárců jsou na Ukrajině stejně potřebné jako ty z „vojensko-průmyslových komplexů“.

„Plně stojím za skupinou D a můj další příspěvek bude putovat jim,“ zdůraznil Lukačovič.

Dobrák, co investoval sto mega do zlatých toalet

Jeho „přiznání“ okomentoval na svém facebookovém profilu Marek Sterzik. „Tak Ivo Lukačevič je ten dobrák, co investoval svých 100 mega do rozvoje vyměšování zlatými toaletami na Ukrajině!“ napsal bratr blogera Vidláka.

Jeho příspěvek pokračuje: „Co je však pozoruhodné na jeho vyjádření, to je naprostá absence realistického pohledu na princip lidského poznávání. Všimněte si toho. Když se na sociálních sítích objeví SPEKULACE o tom, kde se asi vzalo sto milionů (což vůbec není malá částka a jako taková ke spekulacím o ní přímo svádí), tak to z jeho pohledu nejsou spekulace, ale DEZINFORMACE. V jeho pohledu není možný vznik nepřesnosti jinak, než úmyslným překroucením. Takže nikdo NESPEKULUJE, ale všichni jenom DEZINFORMUJÍ. Ve světě Iva Lukačeviče neexistuje nezáměrné překrucování informace, neboli to, na čem stojí princip DRBŮ. Všimněte si, jak v pohledu Iva Lukačeviče nezáměrná degradace informace neexistuje. Když tedy Ivo Lukačevič vidí degradaci informace, je to hnedka dezinformační kampaň. Ale u podobně smýšlejících lepševiků vzniká i komplementární problém daný stejnou chybou úvahy. Protože oni přece záměrně nedezinformují, tak tam u nich přece žádná degradace informace není. Všichni proti nim překrucují schválně, ale oni sami nikdy a za žádných okolností nepřekrucují. Dívají se pak jak péro z gauče, když je někdo obviní z dezinformování, kterého se zcela reálně dopustí, ale svou blbostí a nikoliv záměrem.“

Dále uvádí, že je tak velmi typickým průvodním znakem lepševické sekty neschopnost si představit, že při konsenzuálním předání informace sama zcela přirozeně degraduje. „A přesně kvůli této degradaci informací při předávání, přesně proto není a nemůže být konsenzualismus sám o sobě spolehlivým zdrojem pravdy a musí se doplnit i veritistickým korektivem. Blud, ve kterém ale žije Ivo Lukačevič a s ním mnozí další lepševici, dělá z konsenzualismu hyperspolehlivý zdroj,“ domnívá se Sterzik.

Jakože deep state?

Vyjádřila se také novinářka Angelika Bazalová. „Prorůstání a vliv zbrojních firem na stát??? Cože?? To existuje? Chcete říct, že tady nějaké firmy ovlivňují stát? A třeba i big farma firmy taky??? To by znamenalo... jakože deep state? Né, to fakt né. Nic takového v dotazníku Českého rozhlasu s názvem Společnost nedůvěry nebylo. To se musím fakt ohradit. Promiňte, pane Lukačoviči, ale já – jako správná občanka – důvěřuji státu a institucím. Nic takového se samozřejmě neděje. Na to máme mechanismy. A vy jste normální konspirátor,“ rýpla si ironicky.

Poslanec Pavel Růžička (ANO) zase na síti X zmiňuje finanční uzávěrku Skupiny D za loňský rok. „Kolik byly asi platy, když na dani z příjmů odvedli 10 327 tis. Kč? Jinak zisk před zdaněním měli 23 632 tis.,“ napsal předseda komise na kontrolu Vojenského zpravodajství a místopředseda výboru pro obranu.

A komentátor Petr Holec se na síti X vyjádřil: „Zájem vojenských policistů se koncentruje především na firmu FPV Space, která pro Skupinu D drony sestavovala a vyvážela na Ukrajinu. O podnikateli a spoluzakladateli spolku Janu Veverkovi, jednateli firmy Zdenku Poulovi a třech dalších lidech detektivové tvrdí, že spolek i firmu mohli založit v ‚úmyslu se obohatit‘! Plus 250 mega zablokováno! To vše zaštítěno náčelníkem GŠ Karlem Řehkou. To jsou hodnoty!“

autor: Naďa Borská

