„Za tyhle prachy naposled.“ Chorvatsko podojí, ještě než dojedete

Češi se připravují na letní dovolenou v Chorvatsku. Místo radosti však letos pociťují obavy z drahoty. A mají k tomu důvod. Lidé si proto na sociálních sítích radí, jak co nejvíce ušetřit a ti zkušenější, co už u Jadranu letos byli, varují: „Za tyhle prachy naposled.“ Ceny však ještě porostou souběžně s tím, jak se rozjede sezona. A kdo si myslí, že by náklady mohl snížit tím, že bude cestovat autem, ten se mýlí. Díky dálničním známkám a mýtu vás Chorvatsko „podojí“, ještě než dojedete.

Sezona dovolených se již pomalu rozjíždí, největší nápor však začne tradičně se začátkem prázdnin. Do oblíbeného Chorvatska zamíří tisíce Čechů. Mnozí místo letecké dopravy, kterou nabízejí cestovní kanceláře, zvolí cestu k Jadranu autem.

Češi volí pro cestu do Chorvatska nejčastěji trasu skrz Rakousko a Slovinsko. Mnozí však už objevují i cestu přes Maďarsko, která je sice o něco delší, ale skýtá třeba zastávku u lázeňských pramenů nebo u jezera Balaton.

Dražší dálniční známky

„S cestovní kanceláří jsem byl na dovolené jen jednou, a bohatě mi to stačilo. Potřebuji při cestování svobodu, a ne řídit se pokyny nějakých delegátů,“ napsal do facebookové skupiny věnující se dovolené v Chorvatsku pan Jiří. „A to nemluvím o tom, že to vyjde levněji.“

„Nechci podporovat předražené cestovky, u kterých nikdy nevíte, co vás nakonec čeká,“ přitakal Miloš.

„My jezdíme autem hlavně kvůli dětem,“ ozvala se paní Barbora. „Máme tříleťáka a šestiletou holčičiku. Na cestě děláme přestávky a navštívíme tak ještě jiná zajímavá místa, která bychom letadlem minuli. V cíli jsme za 8–10 hodin, podle toho, jaká je dopravní situace a jak moc se někde zdržíme. To přijde v pohodě, rozhodně lepší než nervovat se někde v letadle se řvoucími dětmi a vidět ty hrozné pohledy lidí okolo.“

„Do Chorvatska jedině autem. Jezdíme tak už 10 let a nikdy žádný problém,“ přitakala výhodám cestování po vlastní ose další komentátorka, paní Helena.

Letos však bude cesta do Chorvatska pro motoristy dražší. Poplatky za dálnice, které se platí prostřednictvím dálniční známky, totiž oproti loňskému roku zdražily v Rakousku i na Slovensku, a v nejbližších dnech má dojít ke zdražení také ve Slovinsku. V samotném Chorvatsku se poplatek za dálnice neplatí skrze dálniční známku, ale řidiči musí platit mýtné. Přitom každoročně platí, že v letní sezoně se mýtné zvyšuje,“ řekl ParlamentnímListům.cz Daniel Prokeš z agentury Porto, který se věnuje poradenství turistům v oblasti Jardanu. Běžně prý jde o navýšení o 10 %, letos si však cestující za mýtné připlatí až 15 %.

V Rakousku desetidenní známku koupíte zhruba za 235 korun, což je zdražení přibližně o sedm korun. Dvouměsíční známka pak vyjde na 708 korun a roční na 2283 korun.

Jak ParlamentníListy.cz zjistily z cestovatelských serverů, v Rakousku však nestačí mít známku koupenou jen elektronicky. Musíte mít i nalepovací známku na okno. Navíc on-line zakoupené dálniční známky na rakouské dálnice vejdou v platnost vždy až 18 dní po jejich zakoupení.

Pokud budou Češi projíždět Slovenskem, připlatí si dokonce až o 20 procent. Desetidenní známka vyjde na 284 korun, třicetidenní na 403 korun, roční pak na cca 1421 korun. Nutno však dodat, že poplatky za dálnice se u našich sousedů nezvyšovaly už dvanáct let, a tak je vyšší zdražení pochopitelné.

Ve Slovinsku si řidiči připlatí až od 15. června. Nejkratší dálniční známku tam seženete na sedm dnů a stojí zhruba 379 korun. Měsíční pak 758 korun a roční 2783 korun. Známky tam jsou ke koupi jen elektronické, není třeba pořizovat si ještě fyzické viněty na okna.

Co se týče Maďarska, tak tam se nezdražovalo, ceny za dálnice zůstávají stejné. V řeči čísel to znamená, že desetidenní známku pořídíte v e-shopu přibližně za 351 korun, měsíční 568 korun a roční 3138 korun.

Všechny výše uvedené ceny operují s aktuálními kurzy, je tedy možné, že v průběhu času se mohou nepatrně měnit.

Chorvatské mýto

Přímo v Chorvatsku pak za použití dálnice zaplatíte formou mýta. „Neexistuje žádná chorvatská dálniční známka, poplatky se vybírají prostřednictvím mýtných bran. Povinnost mýtného platí pro osobní vozidla, motocykly a vozidla s hmotností nad 3,5 tuny,“ uvádí server cebio.cz.

Poplatek za využití dálnice v Chorvatsku se platí v mýtných branách, které jsou většinou umístěny na sjezdech z dálnice. Zaplatit lze v hotovosti (nově v eurech), platební kartou nebo pomocí palubní jednotky ENC. „To je tzv. bezkontaktní krabička pro placení mýta, která celou transakci usnadňuje,“ řekl ParlamentnímListům.cz Daniel Prokeš.

„ENC lze zakoupit v řadě prodejních míst u společností HAC a ARZ. Ihned po zakoupení je přístroj aktivní. Jen ho nalepíme na přední okno a díky kreditu projíždíme na mýtné bráně speciálními pruhy a poplatky se nám automaticky odečítají,“ vysvětlil princip fungování „krabičky“ Prokeš.

S přístrojem ENC lze navíc i ušetřit. „Je možné s ním využít 13- až 21% slevu. Cenu dálničních poplatků za plánovanou cestu lze zjistit s pomocí interaktivní mapy na stránkách hac.hr, případně bina-istra.com,“ poradil českým turistům Daniel Prokeš.

Přežívám tady, přežiju i v cizině

Chorvatsko se letos potýká s vyššími cenami u většiny druhů zboží a služeb. Problematice se v několika článcích věnovaly i ParlamentníListy.cz. Čeští turisté si proto ve speciálních skupinách vyměňují zkušenosti a radí si, jak na dovolené ušetřit.

„Kdo jede do Chorvatska, pozor. Vezměte si s sebou více peněz, je tady hodně draho. Za ty prachy si to užijete naposled,“ varuje pan Josef.

Já se o tom taky přesvědčil, že je draho,“ píše Vít. „Baška Voda – třeba ubytko duben na 5 dní 6700, což dobrý. Dalo se ale sehnat i levněji. Ale v hospodě cena jednoho obědu 300 korun. V obchodech draho… Kopeček zmrzliny skoro padesát korun – to je fakt hodně.“

„A až bude sezona, tak ty ceny vyletí ještě víc,“ upozorňuje Jaroslav.

Najdou se však i lidé, kteří ceny na dovolené neřeší a zdražování jim nevadí: „Když jedu na dovolenou, tak fakt nepočítám každou korunu ani nekoukám do slevových letáků, jako někteří tady,“ obula se do ostatních členů skupiny paní Klára.

A Stanislava souhlasí: „Neřeším, jestli si dám večeři nebo zmrzlinu… Nebo nejedu nikam. Vždyť i tady jsou ceny vysoké. Za lístek do divadla dáme také více peněz než před třemi lety. Prostě to šlo nahoru všude. Přežívám tady, přežiju i v cizině.“

Psali jsme: „Lidi vědí, co přijde.“ Ceny v ČR i Chorvatsku, plyn, léto. Zásadní Ostrov v Chorvatsku: 215 Kč za špagety, čevabčiči 270 Kč. Biftek? Dej pětikilo a přidej! 400 Kč za řízek. Chorvatsko: Zásadní zjištění oproti loňsku „Splašky a jídlo jak prasatům.“ Okrádání na dovolené ukončeno. Jednoduše

