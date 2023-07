„Zabijte tu zrůdu?“ Odborník se podíval na VIDEO. A rozstřílel ho na kousky

„Chcimírům pouštět třikrát denně!“ Twitterové a facebookové podporovatele ukrajinského válečného úsilí nadchl začátkem týdne komiks, který se šířil po internetu. Článek o něm Parlamentní listy publikovaly v pondělí.

Psali jsme: „Zabijte tu zrůdu!“ Šíří se VIDEO o válce. „Chcimírům“ by ho někteří chtěli ukazovat povinně



Dušan Mišík, původem ze Slovenska, se opět vrátil k filosofii a sociologii. Zvedl hozenou rukavici a hodil na stůl protiargumentaci. Spočítal zatím sedm chyb této snahy o pohyblivé obrázky. Předpokládal, že dlouhou životnost mít nebude.



Pokusil se o pochopení tvorby autora. „Žádné jednání. Prostě zastřelte žraloka. Podstata spočívá ve zjednodušení složité situace na triviální vztah,“ konstatoval.



První chyba zjednodušení spočívala podle něj v tom, že „za oběť žraloka je možné dosadit různé národy.“



Druhou chybu zjednodušení vnímal čistě ve „vulgárně primitivním řešení,“ které video nabízelo. Jak uvedl Mišík, připomínalo mu výrok Haškova Josefa Švejka, protože „vojna s Rusky musí být.“ „Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku. Pražského kluka, i když pouze z románu, nezajímá složitý ekonomický a mezinárodněpolitický vývoj, který předcházel válce. Švejk, superarbitrovaný pro blbost, vyřešil mezinárodní napětí a incident v Sarajevu jednoduše. Jaképak jednání, tady máš přes držku.“



Mišík, pokládá otázku, kolik je vlastně už mrtvých na frontě: „Autorům videa je to málo. Jejich zvrácený bůh, ke kterému se modlí, požaduje více? Miliony, desítky milionů, sta miliony, nebo dokonce miliardy?“



Třetí chybou zjednodušení bylo podle něj, že zlo a ruskou stranu představoval nemyslící žralok. „Sleduje pouze jeden jediný cíl, a to nechcípnout hladem. Loví. Nedisponuje ministrem zahraničí, diplomatickým sborem, systémem politických stran, parlamentem, vládou, tiskem, televizí. Takže i kdyby žralok chtěl vyjednávat, nemá k tomu vytvořeny nástroje. Nemá vyvinuty orgány řeči. Se žralokem nelze vyjednávat. S myslící stranou konfliktu ano,“ konstatoval

Žralok nechodil do školy. „Vztahy Ukrajiny a Ruska, USA a Ruska, EU a Ruska, dokonce Číny a Ruska mají dlouhou historii. Jednotlivé strany usilovaly o získání suverenity a bezpečnosti. Bezpečnost může být pouze kolektivní a vyvážená,“ uvedl Mišík.



Na obrázku byl bezbranný člověk požíraný žralokem. „Je to logický faul,“ analyzoval dál video.

Pátá chyba zjednodušení spočívala v kvantitativní stránce. „Muž v tlamě žraloka se bojí o nohy. Oprávněně. Logicky dle videa stačí žraloka zabít, nebo aspoň podat zbraň oběti, aby se mohla bránit. Ve skutečnosti, v reálném boji skutečné frontové linie mohou přijít o nohy statisíce ukrajinských mužů, kteří jsou hnaní na válečná jatka. Video vnáší obavy o nohu jednoho člověka a zamlčuje možnost reálné ztráty končetin u daleko většího množství lidí,“ popsal.



Video neukazovalo ekonomickou stránku konfliktu a to bylo šestou chybou zjednodušení. „Ve skutečnosti je válka pokračováním politiky, která je koncentrovanou ekonomikou. Na válce vždy někdo nechutně zbohatne. Štěstí, měřeno znásobením bohatství jedněch, je zaplaceno celkovým zchudnutím všech ostatních. To video neukazuje,“ konstatoval Mišík.



Závěrem ocitujme i sedmou chybu zjednodušení: „Ukrajinská populace jsou Slované, z nichž spousta rozumí rusky. Co by se stalo, kdyby ozbrojený konflikt v roce 2014 nezačal? Nebo kdyby skončil 25. 2. 2022? Slované na obou stranách konfliktu by se těšili ze života, pracovali by na lepší budoucnosti a nemuseli se dlouhodobě léčit, nebo si zvykat na protézy?“ položil otázky Mišík. „Dnes řada občanů Ukrajiny přesídlila na území Ruské federace a stali se jejími rovnoprávnými občany. Kdo rozliší po několika letech, kdo je původem Rus a kdo Ukrajinec? Pouze ve vědomí zůstanou traumata na roky selhání politiky.“ Konstatuje, že videa typu „Zabijte tu zrůdu“ si vždycky najdou obdivovatele, podporovatele a šiřitele. Svou vlastní argumentaci k videozáznamu označil Mišík názvem: „Chciválkové video pro chudé duchem.“

Po internetu se šířilo animované video v polském jazyce vyobrazující člověka, kterého drží v tlamě žralok chystající se jej sníst. Mělo se jednat o alegorii k válce na Ukrajině zesměšňující zastánce mírového řešení, kteří kritizují dodávky zbraní do tohoto konfliktu. „Počkej, kamaráde, hned ti pomůžu,“ ujišťovala nebohou oběť žraločího útoku kreslená postavička stojící na pobřeží kousek opodál. „Rychleji, za chvíli mě sežere,“ naléhala oběť. „Promiň. Nemohu. Obávám se, že to jen vyostří konflikt mezi vámi,“ omlouvala se však vzápětí přihlížející postava.

„Co to k*rva… Dej mi aspoň zbraň pro sebeobranu,“ dožadovala se oběť.

Do debaty se následně vkradla další kreslená postavička: „V žádném případě! Nesmíte jej vyzbrojovat. To prodlouží konflikt.“ „Bože, zabijte někdo tu zrůdu, dokud mě nesní,“ prosil člověk, jehož tělo čouhalo z tlamy predátora. Přihlížející však pro nářky oběti neměli pochopení. „Že se nestydíte! Pro dosažení míru musejí začít jednat obě strany,“ dozvěděli jsme se.

„Kde je důkaz toho, že jste na žraloka nechtěl zaútočit jako první,“ ptala se dokonce jedna postavička znázorňující ty, kdo zpochybňují ukrajinskou interpretaci současné války. V komiksu dále vystupovala postava vzhledově připomínající papeže. „Dost! Stačilo krveprolití. Vyzývám vás k míru. Takže se obejměte a udobřete se,“ naléhal klerik na obě strany probíhajícího žraločího útoku.

„Vypadá to, že jediným východiskem pro vás je mírový plán,“ sdělovala ujařmenému člověku další přihlížející postavička. Zoufalá oběť ve snaze zachránit svůj život podepisovala předložený dokument. Když se však v rámci dosažení míru zdráhala obětovat své končetiny, byla obviněna z prodlužování konfliktu. Na konci videa, kdy po napadeném člověku zůstala jen kaluž krve, jsme slyšeli povzdech přihlížejících: „No… Snažili jsme se…“

Video, k němuž byly přiloženy české titulky, nadchlo mnohé místní podporovatele ukrajinské války. Chtějí ho pouštět zastáncům mírových jednání s Ruskem, jež posměšně označují za „chcimíry.“ Video mělo tisíce sdílení. V komentářích jsme se dočetli mimo jiné to, že žralok je „myslící tvor, na rozdíl od rusáckých mongolických mobiků.“ „A mohlo by se to vysílat ve školách a na pracovištích? A furt dokola?! A mohli by to doktoři ordinovat jako lék?“ uvedla jedna uživatelka Twitteru.

