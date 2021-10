„Zachraňte své peněženky!“ vyzývá před volbami advokát Rajchl

reklama

Tou první je prý zcela logicky covid. „Myslím, že lidé, kteří vidí alespoň za první roh, se nenechali ošálit předvolebním rozvolněním z dílny zavírače Adama Vojtěcha a je jim jasné, že pár týdnů po volbách tahle naše superstar začne zase zavírat školy, restaurace, divadla a sportoviště a že se bude inspirovat v Itálii a zavede covid passy v té nejtvrdší možné podobě. Stále bude tvrdit, že očkování je dobrovolné. Akorát se bez něj nepodíváte do práce a vaše děti do školy. Za takovou dobrovolnost pěkně děkuju,“ uvedl Rajchl.

Skutečnost, že bez jakéhokoliv mandátu nakoupil stovky tisíc neschválených vakcín pro děti od 5 do 12 let, pak je podle Rajchla tou nejkyselejší třešničkou na tomhle shnilém covidovém dortu. „Jasně to ukazuje směr, kterým by se současná vláda (ale nutno říct, že i vláda SPOLU s PirStanem) ubírala po volbách,“ varuje.

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 15% Ne 80% hlasovalo: 2591 lidí Druhým zásadním tématem je pak zdražování. „Nejde jen o to, že nám inflace míří díky rozhazování peněz paní Schillerovou a paní Maláčovou (kterou jak známo otázky, kde na to vezmeme, obtěžují a unavují), naprosto raketově vzhůru a ke konci roku už bude atakovat hranici 6 procent, ale také o ceny energií, které fantasmagorická idea green dealu žene nahoru tak, že se za pár let asi budeme muset vrátit k petrolejkám,“ říká.

Tyhle volby proto pro něj budou především o tom, jestli chceme masivní zdražování pohonných hmot, elektrické energie a dalších podobných komodit, nebo ne. „Už dnes vidíme, že Bohemia energy oznámila zdvojnásobení cen elektřiny od 1.listopadu. To je jen malý předkrm před tím, co přijde.“

To ale prý není vše. „Nová ekodaň, kterou podporuje PirStan i koalice SPOLU vyžene cenu litru benzínu nad hranici 50 korun. Dle několika odhadů se pak díky zelenému tlaku z Bruselu cena benzínu ještě před koncem příštího roku přehoupne přes 75 Kč za 1 litr! Za vaši elektřinu pak zaplatíte minimálně trojnásobek toho, co dnes. To samé se bude týkat třeba i koksu a uhlí. To, co nás čeká v následujících letech, si pak raději ani nedomýšlím,“ dodává Rajchl.

Fotogalerie: - Volební plakátová agitace

Zvýšená cena energií se sekundárně promítne do cen úplně všeho zboží. I k vyrobení obyčejné housky totiž potřebujete elektřinu a do obchodu ji musíte dovézt dodávkou, která jezdí na benzín. Producentům tak podle Rajchla nezbyde nic jiného, než promítnout zvýšené ceny energií do koncových cen svých výrobků.

„Jestli tohle není velké téma těchto voleb, tak už opravdu nevím, co by jím mělo být. Pokud to zjednoduším - buď dáte hlas kterékoliv straně, která podporuje green deal a nové ekodaně (PirStan, SPOLU) a tím dáte jasně najevo, že vám nevadí, že vám někdo z vaší peněženky vytáhne o desetitisíce korun víc na nesmyslný zelený experiment, nebo dáte hlas konzervativní pravici, která tyhle šílené bruselské plány NIKDY nepřijme,“ varuje Rajchl s tím, že nyní je to na nás.

„Pokud nejste moderním Diogenem, jemuž stačí k životu hrníček a dřevěný sud, a chcete si udržet váš současný životní standard, tak hlasujte pro Trikoloru Svobodné a Soukromníky. My tohle zelené šílenství rezolutně odmítneme,“ dodal na závěr svého komentáře.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.