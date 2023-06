„Žádné kvóty, posiluje bezpečnost.“ Rakušan o migračním paktu. A proti Babišovi

reklama

Rakušan se na svém twitterovém profilu vyjádřil k tomu, jaký dopad bude mít evropský migrační pakt na naše bezpečí. „Straší se kvótami, které v tom návrhu vůbec nejsou. Ale co tam je, je bezpečná hraniční procedura. To všechno, co musí proběhnout na hranici, než člověk vstoupí na území Evropské unie. To je v migračním paktu. Posílení naší bezpečnosti. A o to nám všem jde. Pan Babiš lže a straší lidi. Já mám odvahu věci řešit,“ poznamenal Rakušan.

Bezpečná hraniční procedura, než kdokoliv vstoupí na území EU. To je to, co ve skutečnosti v migračním paktu je. pic.twitter.com/bsFvef4fFV — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 12, 2023

Hnutí ANO mimo jiné na středu svolalo mimořádnou schůzi Sněmovny právě kvůli reformě migračních pravidel. „Doufám, že to Evropský parlament neodsouhlasí. Já jsem se ilegální migraci věnoval velice intenzivně, byl jsem ve Varšavě u Frontexu, byl jsem v Palermu na konci o Libyi, byl jsem v Římě, na Maltě. A nakonec se nám povedlo 29. června 2018 zarazit ty kvóty. Potom nás Evropská komise žalovala, i Maďarsko a Slovensko, myslím. Oni se nevzdaly, tyhle promigrantské síly. To jsou stejné síly, které chtějí zničit Evropu tím Green Dealem. A já vůbec nechápu, proč to pan Rakušan odsouhlasil, když Polsko, to je dneska náš asi hlavní spojenec v Evropě, pro pana premiéra, a Maďarsko to odmítly. My jsme měli dostat obrovské peníze za to, že jsme přijali 516 tisíc uprchlíků. Stejně Polsko. 1,6 milionu. Nedostali jsme vůbec nic. Měli nám dát aspoň 35 milionů nebo 40. V Řecku vyhrál řecký premiér volby s tím, že postaví 200kilometrový plot. Stejný den ve Francii ten syrský migrant tam pobodá lidi. Migranti se zmocní násilně lodě, ve Švédsku jsou no-go zóny, roste tam kriminalita, a tyhle lidi v Evropě odsouhlasí tuhle šílenost. I samo SPOLU má v programu, že máme bránit Evropu na vnější hranici. Takže je to skandální, je to neuvěřitelné, a my samozřejmě tohle téma budeme lidem vysvětlovat, protože co je to povinná solidarita? To je normálně... Řekli migrantům, jak Merkelová tehdy: Přijďte, my si vás tady rozdělíme. Neuvěřitelné selhání, neuvěřitelná zrada,“ řekl ve vysílání CNN Prima NEWS Andrej Babiš (ANO).

