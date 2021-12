„Zánik strany! Piráty ovládla divná skupina.“ Na Bartoše se zle valí minulost

reklama

K 30. listopadu tohoto roku vystoupil pedagog Petr Daubner z pirátské strany, která podle něj ztratila směrování a zásady, které v ní byly a fungovaly, když do ní vstupoval v roce 2017.

Anketa Má Miroslav Kalousek šanci stát se prezidentem České republiky? Má 0% Nemá 100% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 3 lidí ohlásil již o 14 dní dříve, na Pirátském fóru, a rozpoutal živou diskusi, ve které vyšlo najevo, že není sám, kdo o odchodu uvažuje a uvažoval. Europoslanec Mikuláš Peksa, který také nebyl příznivcem vstupu do pětikoalice, se Daubnera ptal, zda si svůj krok nechce ještě rozmyslet, protože v komunální politice udělal pro stranu hodně a „byla by škoda to zahodit“ jen proto, protože Piráti vstoupili do vlády. Petr Vileta pak Daubnerovi navrhoval, aby si vzal 100 dnů na rozmyšlenou.

Ten však namítl, že vstup do vlády byla pomyslná poslední kapka a že rozhodnutí celostátního fóra o vstupu do vlády respektuje. O vystoupení prý uvažoval mnohem déle a zopakoval své důvody, které pak zveřejnil na sociálních sítích. „Pirátská strana je jiná, než když jsem do ní před čtyřmi lety vstupoval. Je výrazně méně liberální (i když se liberalismem neustále oháníme), zato daleko více ‚progresivní‘, v tom horším slova smyslu ovšem. Řešíme marginálie, které zajímají jen minimum voličů, místo abychom řešili věci podstatné,“ míní středoškolský učitel.

„Od minulých voleb do PS v roce 2017 se sice udělalo celkem dost práce (opravdu si nemyslím, že by se kdokoliv z našich poslanců čtyři roky flákal), v některých oblastech jsme se ale vůbec neposunuli. Očekával bych například, že budeme mít v týmu mnohem více ekonomů a právníků. Jak to, že nemáme téměř žádné ekonomické experty? Personálně jsme na tom fakt mizerně,“ kritizoval.

Jak zmínil, nejvíc mu vadí přístup vedení, kde podle něho nebyla žádná sebereflexe výsledku voleb a spojení se STAN. Do tohoto spojení prý stranu natlačilo neférovým způsobem a kampaň podle Daubnera byla amatérská. „Podle mě největší odpovědnost nesou Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Olga Richterová a Mikuláš Ferjenčík, abych byl úplně konkrétní, ale samozřejmě nejen oni. A ti samí lidé, kteří nás dovedli tam, kde jsme, nás teď poučují, že všechno je vlastně v pořádku. Kumulace funkcí, která je naprosto nepirátská, ale najednou prý nevadí, je už jen takovou ‚třešničkou na dortu‘. Někteří lidé mě nepřekvapují, jiní mě naopak zklamali velmi,“ svěřil se. A pokud se něco nezmění, tak podle Daubnera Piráti jako strana zaniknou.

A Daubner nebyl sám, kdo současné směrování pirátské strany kritizoval. Ozval se také pražský zastupitel Ladislav Kos. „S Petrem jsem v naprostém souladu. Jen jsem ještě neměl koule (dámy prominou) na to, abych udělal ten poslední krok. Asi i proto, že jsem za Piráty zvolen na Magistrátu hl. m. Prahy a cítím do konce vypršení mandátu nějakou zodpovědnost,“ uvedl.

Další pražský pirát, Josef Kadleček přidal svou teorii. „Nemám zkušenost z jakýchkoli orgánů, ale mám pocit, že se k Pirátům infiltrovala jistá, těžko uchopitelná skupina s cílem konformizovat nás. Tak se Ti vlastně nedivím. Jakmile budou Piráti zkonformizováni nad mez mně únosnou, odcházím též a zbytek života patrně strávím nestraníkem – jiná současná strana je pro mě nepřijatelná,“ oznámil.

K odchodu Petra Daubnera se vyjádřila i bývalá členka Lenka Wagnerová, která od Pirátů odešla v roce 2016, tedy rok před jejich velkým úspěchem ve Sněmovně. Důvody odchodu chápe. „Jsou stejné, jako byly u mne. Jen jsem do toho víc viděla a rozčarování přišlo o hodně dřív, dřív, než jsi Ty vstoupil. Je to ale stále o tom samém. Plno super lidí, obrovské nasazení, ale drhne to nahoře. Pragmatismus převálcoval cíle a ideály,“ míní.

Zmínila program, se kterým Piráti pokoušeli štěstí v roce 2010. „Jo, byl úzký, neobsáhl vše, do Parlamentu by se s tím jít nedalo. Ale ty body, které tam byly tehdy, prostě zmizely. Zmizelo vše kontroverzní, v koalici s ODS zmizne i zbytek, který byl mimo hranice dnešního systému, který prý chcete/me změnit. Nelze změnit, ani funkčně změnit systém k lepšímu, pokud neopustíme jeho hranice a nepodíváme se na řešené problémy zvenku. Jinak než standardní strany, kterým jsme chtěli vypustit rybník.“

Podle Antonina Milicii ovšem u Pirátů zkušených a kvalifikovaných lidí přibývá. „Jen to jde hrozně pomalu a trvá dlouho, než se proderou do nějaké pozice, kde je jde vidět, slyšet a mohou něco měnit. Nemluvě o tom, že jim třeba v cestě stojí lidé, kteří preferují to, co nazýváš margináliemi. Je to holt o diskusi a ta patří k demokracii. Každopádně utéci z boje věci nikdy nepomůže,“ mínil.

Diskuse se pak znovu rozběhla po Daubnerově příspěvku na facebooku, kdy se řešilo, zda pedagogova výtka ohledně „ukřičených extrémních levičáků“ je namístě. Někteří členové a i jiní uživatelé fóra argumentovali, že namístě je, a jako příklad dávali, že Jan Lipavský citoval Lenina a jedna členka se z náklonosti ke komunismu vyznala přímo na fóru.

„Ano, musím uznat, že některé názory jsou na hraně, ale pořád to nevidím jako ‚ukřičení extrémní levičáci‘. Ta diskuse by probíhat měla. Pokud bereme nepodmíněný příjem, nějakou větší regulaci gigantů, jako je Facebook, nadnárodní banky atd. jako marxismus, tak je asi potřeba se o tom bavit a ne rovnou odcházet ze strany, která prostě jen utrpěla jeden debakl,“ namítal Miroslav Sedlář.

„Tím, že se hned začalo kopat kolem sebe a teď odchází jeden za druhým, přes média se řeší problém ohledně podávání informací pana Dostála ohledně očkování atd. To je samozřejmě hodně nepříjemné. Ale furt si myslím, že se to dá uplachtit. Nějaká vnitřní revoluce v komunikaci by asi trochu i prospěla,“ navrhl.

A s Daubnerem polemizoval také jeden z uživatelů Pirátského fóra, který ovšem není ve straně organizován. „Co je ale daleko důležitější, je pravdivost druhé části výroku pana Daubnera. Tedy o tom, že tento typ lidí má ve straně čím dál tím větší slovo. Je toto realita nebo pouze představa? Faktem každopádně je, že z nějakého důvodu krajní levice ve straně získala všechny tři posty europoslanců což jim dává platformu a mediální viditelnost,“ mínil.

„Na druhou stranu lze u těchto lidí také pochybovat o jejich reálném vlivu uvnitř strany. Tito lidé byli jak proti koalici se STAN, tak proti vstupu do vlády a obě referenda dopadla naprosto jednoznačně. Dovolil bych si tak pochybovat o síle vlivu krajní levice u Pirátů. Na druhé straně nelze pochybovat o tom, že výroky těchto lidí stranu poškozují a budou dále poškozovat, například stačí sebrat pár výroků slečny Gregorové a pana Peksy a lze snadno Piráty vykreslit jako extremistické vítače...“ doplnil.

