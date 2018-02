„Zase píšeš opilý.“ Vyslechli jsme, jak si mezi sebou povídají vysocí sociální demokraté a je to vážně síla

ParlamentníListy.cz v uplynulých týdnech přinesly podrobné exkluzivní informace týkající se možného složení budoucí vlády, sjezdu sociální demokracie a sitauce této strany v hlavním městě. Ve všech případech je hlavním aktérem nepříliš známý europoslanec ČSSD Miroslav Poche.

Nyní jsme na sociální síti zachytili pozoruhodnou výměnu názorů Pocheho s dalšími pražskými sociálními demokraty v čele s bývalým šéfem pražské ČSSD Jiřím Bodenlosem. Vše se odehrálo na Bodenlosově facebookovém profilu, který je veřejný.

Bývalý prozatímní šéf pražských socialistů v souvilosti s nadcházejícím sjezdem strany na svém profilu citoval známou pasáž z britského satirického seriálu Jistě, pane ministře. Jde o výroky vysokých státních úředníků, kteří chtěli vybrat nového premiéra.

Anketa Který kandidát na předsedu ČSSD je nejlepší? Hamáček 4% Chovanec 10% Zimola 55% Krejčík 1% Staněk 3% jiný kandidát 2% je mi to ,,šumák" 25% hlasovalo: 15064 lidí

„K volbě předsedy jsem si dovolil okopírovat: Takže hledáme kompromisního kandidáta. Tvárného. Pružného. Oblíbeného. Bez pevných názorů. A chytrých nápadů. Intelektuálně nezatíženého. Takového, který nemá ambice cokoliv měnit. O kom víme, že jej lze manipul... ehm, odborně směrovat. A který ponechá vládu v rukou odborníků,“ uvedl Jiří Bodenlos.

První, kdo na příspěvek reagoval, je zmíněný europoslanec Poche. „Škoda, že se ti nelíbilo, když jsme chtěli začít něco měnit v Praze,“ uvedl. To by se dalo chápat i jako veřejné potvrzení předešlých informací PL, že právě on je tím, kdo nového šéfa strany ze zákulisí vybírá.

V reakci na to Pochemu Bodenlos připomněl, jak změny „v jejich podání“ dopadly na celostátní úrovni. „Na jaře jste to skvěle změnili, vyhodili jste Babiše z vlády, pak sundali Sobotku, zvolili Dolínka, a dostali 5,5 %. Vše šlo podle vašeho plánu. Nevidím nic, co byste chtěli udělat, a neudělali. Jedete pořád ve stejném vzorci, akorát místo Hulínského to vedeš ty,“ vpálil mu.

„Zase píšeš opilý,“ nenechal si to líbit Miroslav Poche. „Babiše a Sobotku komunikuj, prosím, se Sobotkou a Milanem Chovancem. Ty jsi byl šéf kabinetu vlivného ministra, pokud se nemylím a mpr. kraje. A Hulínského nech snad raději spát, byl jsi součástí jeho hlasovací koalice i se na tom podílel přece,“ tvrdí.

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing Jiří Bodenlos ČSSD



zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To nejspíš Jiřího Bodenlose naštvalo ještě víc a začal připomínat, jak Poche ovlivňoval dění ve vládě. „Mirku, nedělej ze mne blbce. Nebyl jsem součástí jeho hlasovací koalice, Dolínka jsi instaloval do vedení Ty, bez krajské konference, a jestli budeš tvrdit, že jsi neovlivňoval dění na urovni vlády, tak mi potom ještě pověz tu o perníkové chaloupce. V předsednictvu kraje jsem byl do toho, než jste se pohádali mezi sebou, jedinej kverulant a jako jediný jsem na jedné schůzce tvrdil, že předsedou kraje by neměl být Ludvík, ty jsi se mi potom ještě smál, když se stal ministrem, jak mu budu teď říkat, že je nevhodný. Jestli si to nepamatuješ, tak Ti tvoji SMS přepošlu. Po krajských volbách, kde Ty jsi dělal volebního mažera, jsem se ještě pokusil o to, aby Sobotka nekandidoval na předsedu, ostatně to Ti může Lukáš dosvědčit. Přesto všechno jsem na sjezdu hlasoval dle dohod, i když jsem přesvědčen o správnosti nebyl. Proto jsem po volbách rezignoval a ani jsem se neucházel o žádnou funkci, včetně toho, že jsem nekandidoval ani jako delegát sjezdu, nestál jsem si dost razantně tenkrát za tím, co jsem cítil. Jasně, ty vždycky použiješ nějakou figuru místo sebe, abys potom mohl takhle argumentovat. Bez oponentů a tak, jak to řídíš, to ale nedopadne dobře. Já nejsem ovce, proto my dva budeme vždy ve sporu,“ rozepsal se.

Následovala ještě dlouhá výměna názorů s mnoha podrobnostmi. To nejzajímavější jsme přinesli výše. Další vývoj budou PL pochopitelně jako dosud velmi bedlivě sledovat.

Psali jsme: Zeman u Soukupa drsně účtoval: Ti nespokojení s volbami už by měli zmlknout. Shut up! Nejpitomější novinář Pehe. Blbeček Fero Fenič...

Nadcházející sjezd ČSSD komentoval ve čtvrtek večer na TV Barrandov prezident Miloš Zeman. Jméno svého favorita na předsedu prý nesdělí. Teď, ani na sjezdu. Použil ale bonmot, který mnohé naznačil. Sociální demokracie je podle jeho slov jako auto, které potřebuje vyměnit většinu dílů včetně motoru. Pouhý restart nestačí.

„Přezout pneumatiky, vyměnit motor, také tlumiče by chtěly ne restart, ale výměnu, ale chtěl bych poznamenat, že přístrojová deska by mohla zůstat stejná,“ řekl Zeman.

Prezident a bývalý šéf ČSSD tak nepřímo sdělil, že lidé, kteří jsou přímo spjatí s pádem strany a podíleli se na něm, třeba i díky svým nejvyšším funkcím, by sociální demokracii řídit neměli. To se vztahuje minimálně na dva ze sedmi kandidátů na předsedu – Milana Chovance a Jana Hamáčka. Oba jsou doteď místopředsedy strany.

Psali jsme: Parlamentní listy na mne lživě útočí, tvrdí Hamáček. Nevyvrátil ovšem jedinou z našich informací VÍME PRVNÍ Pražská ČSSD chce do komunálek prorazit s Drahošem EXKLUZIVNĚ Babiš na kolenou. Do vlády se vrací Dienstbier. Stačí už jen jediný krok: Zvolit Hamáčka do čela socdem To jsou věci: Babiš ano, Zeman ano. Překotný vývoj v ČSSD. Po porážce Drahoše se vše otáčí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka