„Zastavte to!“ Tlak na Fialu z mnoha míst najednou

Představitelé organizací, mezi které patří vedle Hospodářské komory a Asociace krajů ČR také Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, vyzývají v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu, aby jeho vláda nepouštěla do legislativního procesu chystanou novelu obalového zákona č. 477/2001 Sb., kterou předkládá ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Dopady návrhu na občany České republiky a na obce a města jsou jednoznačně negativní, což ve svém stanovisku potvrdila také věcně příslušná pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády, potvrdil to rovněž rekordní počet připomínkových míst a upozornil na to ve svém usnesení i garanční výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR," uvádějí signatáři. Dále vyjmenovávají důvody, proč tomu tak podle nich je.

Prvním zmíněným důvodem je to, že vláda se ve svém původním programovém prohlášení k žádnému zavádění povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek nezavázala, pouze slíbila, že věc zanalyzuje. „V připomínkovém řízení odmítl návrh MŽP na povinné zálohování PET lahví rekordní počet připomínkových míst a ministerstvu se nepodařilo počet zásadních rozporů redukovat,“ stojí v odůvodnění.

Podle autorů otevřeného dopisu by změna poškodila jak občany, tak obce a města. Otevřený dopis cituje stanovisko pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády, ze kterého vyplývá, že celý proces by byl obrovsky nákladný. „Vysoká suma nákladů nutně zatíží všechny dotčené ekonomické subjekty, a to včetně prodejců, obcí, konečných spotřebitelů, a stát nevyjímaje. Předkladatel tvrdí, že náklady systému ponesou výrobci. Je zcela evidentní, že výrobci nebudou kvůli zálohovému systému snižovat své marže, zisk, ani své dividendy. Vysoké náklady tohoto nového systému se přenesou na zákazníka a ve svém důsledku povedou k dalšímu nárůstu cen potravin a spotřebního zboží. Související otázkou jsou také realizované investice do třídících linek na odpady ve velkých městech jako Praha, Brno, Ostrava, které byly realizovány v posledních letech v řádu stovek milionů korun. Se zavedením zálohového systému hrozí zmaření části těchto investic a zejména růst nákladů na jejich provoz,“ uvedla komise.

Třetím zmiňovaným důvodem je podle autorů otevřeného dopisu dlouhodobě nesouhlasný postoj obcí a měst k zavedení povinného zálohového systému nápojových obalů. „Oba obecní svazy – SMO ČR a SMS ČR – a stejně tak zásadní většina jejich členské základny opakovaně sdělují, že navrhovaná forma povinného zálohování je pro obce nevýhodná a že poškodí dosavadní systémy tříděného sběru a možnost komplexního splnění cílů ke komunálním odpadům, za které jsou obce odpovědné ze zákona,“ vysvětlují autoři. Navrhované kompenzace jsou podle nich nejen nesystémové, ale navíc také nevýhodné, a to jak pro obce, tak pro občany.

„Technologie třídění komunálních odpadů se zásadně liší v případě, že bude zálohový systém zaveden, nebo ne. Má to zásadní vliv na ekonomiku nakládání s komunálními, tedy obecními, odpady,“ varují autoři a uvádějí, že v současné době jsou proto projekty v této oblasti zastaveny, což ohrožuje také splnění stanovených legislativních cílů ČR a EU ke komunálním odpadům. Nový systém by podle kritiků představoval neúměrné náklady navíc a prakticky nulový přínos v třídění PET oproti (paralelně) již dávno fungujícímu současnému systému recyklace.

V otevřeném dopise jsou dále zmíněna nesouhlasná stanoviska organizací, které jsou pod společným prohlášením podepsány. Hospodářská komora ČR Hladíkovu novelu označuje za „návrh z 80 let minulého století“ a vznesla požadavek na přepracování v mnoha oblastech a nalezení řešení, které bude moderní, ekonomicky efektivní a bude umožňovat plnění povinností ke všem obalovým odpadům, nikoli jen dvěma nejhodnotnějším komoditám. Signatáři připomínají, že kritické stanovisko k návrhu zaujal i Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, jehož připomínky se týkají v zásadě stejných či podobných oblastí.

Podstatná je informace, že během projednávání návrhu novely v rámci zastupitelstev měst a obcí bylo v mnoha případech výsledkem vydání nesouhlasného usnesení, kdy města a obce povinné zálohování odmítají a požadují místo toho rozvoj již existujícího a fungujícího systému třídění odpadů, jejich četné stížnosti však prý byly Hladíkovým ministerstvem ignorovány. Otevřený dopis navíc obsahuje i informaci o provedených šetřeních veřejného mínění, která opakovaně ukazují, že v linii se zamítavým postojem obecních samospráv je i většinový postoj obyvatel. „MŽP však argumenty většiny připomínkových míst, a tedy i většiny zainteresovaných subjektů v tomto směru ignoruje a trvá na schválení původního konceptu povinného zálohování, který prosazují nápojářské koncerny. Takový postoj příliš nesvědčí demokratické společnosti,“ konstatují signatáři.

Závěrečný bod dopisu připomíná, že celý proces navrženého povinného zálohování je zcela dobrovolnou akcí Fialovy vlády, ke které ji nikdo a nic nezavazuje. Jedná se pouze o aktivitu ministra životního prostředí, uvádějí signatáři. Cíle, které si změna klade, je podle nich navíc možné splnit i bez nutnosti zavedení takové změny.

„Vážený pane premiére, žádáme Vás, abyste z titulu předsedy vlády vyslyšel náš jednoznačný nesouhlas a jasné argumenty proti aktuálnímu návrhu ministerstva životního prostředí, nápojářského průmyslu a výrobců zálohovacích automatů na zavedení povinného zálohování. Naše níže uvedené organizace sdělily širokou řadu vážných připomínek, které nebyly dostatečným způsobem vypořádány. To konstatovala také řada členů LRV, současně padlo upozornění na nedodržování platného usnesení vlády v případě této novely. Velká část subjektů vyzvala MŽP po vypořádání připomínkového řízení ke stažení návrhu zákona. V dané věci trvá velký počet rozporů a s řadou míst přetrvává principiální nesouhlas. Z tohoto důvodu a s ohledem na shora uvedené, Vás jménem velké části připomínkových míst žádáme, aby vláda zastavila legislativní práce na systému, který objektivně přináší lidem a obcím negativní ekonomické dopady a horší komfort žití, než doposud,“ vyzývají signatáři závěrem dopisu premiéra Fialu.

Otevřený dopis v úplném znění níže:

