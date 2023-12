Zatopit Hamás vodou, zvažuje Izrael. Bojí se o životní prostředí

reklama

Válka v Izraeli trvá 60 dní a podle agentury Reuters ozbrojené síly Státu Izrael rozběhly na plné obrátky operace na jihu Pásma Gazy u měst Chán Júnis a dalších. Generální tajemník OSN Antonio Guterres v OSN apeloval na Izrael, aby se vyhnul dalším krokům, které by zhoršovaly již tak hroznou humanitární situaci v Gaze, a aby ušetřil civilisty od dalšího utrpení.

„Pro lidi, kterým bylo nařízeno evakuovat, se nemají kam bezpečně evakuovat a mají jen velmi málo míst k přežití,“ řekl mluvčí OSN Stephane Dujarric. Na jeho vyjádření upozornila agentura Reuters.

Ze Spojených států opakovaně zaznělo, že by izraelská armáda měla brát ohled na životy palestinských civilistů, aby se neopakoval tvrdý útok na severu Pásma Gazy.

Velitel izraelského obrněného sboru brigádní generál Hisham Ibrahim podle agentury Reuters řekl armádnímu rozhlasu, že armáda téměř dosáhla svých cílů v severní Gaze.

„Začínáme rozšiřovat pozemní manévr do dalších částí Pásma Gazy s jediným cílem – svrhnout teroristickou skupinu Hamás,“ řekl.

A podle agentury až čas ukáže, zda skutečně izraelská armáda brala na životy civilistů větší ohledy a zda skutečně nebude útočit na některé zóny, které sama označuje za bezpečnější zóny.

Zdravotníci v Gaze přitom tvrdí, že od ukončení několikadenního příměří bylo zabito dalších 900 lidí. Celkově prý zemřelo téměř 16 tisíc lidí, přičemž 70 procent z nich mají tvořit ženy a osoby mladší 18 let a většina údajně zemřela v důsledku izraelského bombardování. Bombardován byl i Rafah, který má patřit k bezpečnějším oblastem, ale podle Palestinců žádná bezpečnější oblast neexistuje, protože izraelské bomby dopadají všude.

Bombardování na jednom místě v Rafahu přes noc vytvořilo podle agentury Reuters v zemi kráter o velikosti basketbalového hřiště. Bosé nohy a černé kalhoty mrtvého batolete trčely zpod hromady suti. Muži se snažili holýma rukama pohnout kusem betonu, který dítě rozdrtil. Tito muži byli viděni, jak volají Alláha a zdůrazňovali, že bezpečnější místo v Palestině opravdu neexistuje.

„Spali jsme,“ řekl Salah al-Arja, majitel jednoho z domů zničených na místě. „Říkají vám, že je to bezpečná oblast, ale v celém Pásmu Gazy žádná bezpečná oblast není.“

Izrael obviňuje Hamás, že vystavuje civilisty nebezpečí tím, že operuje z civilních oblastí, včetně tunelů, které mohou být zničeny pouze velkými bombami. Hamás to popírá.

Pokud jde o rukojmí, kterých teroristé z Hamásu 7. října unesli z území Izraele asi 240, tak v současné chvíli jich je v zajetí Hamásu asi 137, přičemž není jasné, kolik z nich zemřelo a kolik je ve skutečnosti ještě naživu.

Podle serveru listu Wall Street Journal izraelská vláda zvažuje, že zatopí podzemní tunely vybudované Hamásem mořskou vodou. Vláda však k tomuto kroku dosud nepřikročila, protože zvažuje např. dopady na životní prostředí na jedné straně a vojenská hlediska na straně druhé, protože podmáčení rozsáhlých oblastí půdy by mohlo znamenat velký problém.

Informaci převzal také server izraelského listu Jerusalem Post.

„Někteří američtí představitelé vyjádřili znepokojení nad plánem, zatímco jiní plán podpořili. Proces by mohl trvat týdny, a proto by mohl bojovníkům Hamásu umožnit evakuaci a případně vzít s sebou rukojmí. Není však jasné, zda by Izrael počkal, až budou vráceni všichni rukojmí,“ upozornil server.

Severně od uprchlického tábora al-Shati bylo vybudováno několik velkých čerpadel, které by mohly do tunelů vehnat mořskou vodu. To by však v Gaze mohlo zkomplikovat pěstování jakýchkoliv plodin. Problém s tunely by to možná vyřešilo, ale další problém je podle serveru listu Wall Street Journal v tom, že by mohly do půdy prosakovat látky dosud uložené v tunelech.

Do války v Izraeli se vložili i Ivanka Trumpová, dcera exprezidenta Donalda Trumpa, s manželem Jaredem Kushnerem. Podle zpravodajského severu Axios zorganizovali v New Yorku setkání katarského premiéra Mohammeda bin Abdulrahmana Al-Thanim s prominentními americkými židovskými podnikateli.

Al-Thani údajně řekl, že americké administrativy George Bushe mladšího, Baracka Obamy i Donalda Trumpa podporovaly Katar, aby udržoval vztah s Hamásem. Vedle toho Katar fungoval jako prostředník v jednáních mezi Spojenými státy a afghánským hnutím Tálibán.

Katar též sehrál významnou úlohu v nedávno skončených jednáních o propuštění víc než stovky rukojmích z asi 240, které unesli teroristé z Hamásu 7. října z území Izraele.

„Mnozí z nás přišli s negativním náhledem na Katar na základě toho, co jsme četli, a odcházeli jsme s jemnějším pochopením role, kterou hrál v Gaze, historicky i aktuálně,“ říká jeden z účastníků jednání serveru Axios. „Byli jsme ohromeni ochotou premiéra odpovídat na těžké otázky,“ dodal.

