„Zavírání a roušky za covidu? Žádné výzkumy. Vlastně nevím...“ Fauci byl nucen promluvit

Členové amerického Kongresu ze Sněmovního podvýboru pro koronavirovou pandemii minulý týden desítky hodin za zavřenými dveřmi diskutovali s doktorem Anthonym Faucim, který měl na starosti covidová opatření ve Spojených státech v administrativách Donalda Trumpa i Joea Bidena. Tyto první rozhovory mají být přípravou na veřejné slyšení před celým Kongresem, které by mělo podle informací CBS News proběhnout někdy začátkem léta.

Republikánský předseda Sněmovního podvýboru pro koronavirovou pandemii Brad Wenstrup přinesl svědectví z neveřejného slyšení. Fauci čelí otázkám zejména na důvody zavádění lockdownů nebo nošení roušek, jeho roli ve schvalování povinného očkování nebo jeho povědomí o výzkumu v čínském Wu-chanu.

„Fauciho dnešní svědectví odhalilo drastická a systémová selhání amerických systémů veřejného zdraví. Zatímco vedl celonárodní opatření v rámci pandemie COVIDU-19 a ovlivňoval veřejné narativy, současně neměl ponětí o tom, co se děje v rámci jeho vlastní jurisdikce v Národním ústavu pro alergie a infekční choroby (NIAID),“ tvrdí republikánský kongresman, jak informuje server oversight.house.gov.

Podle Westrupa vyšlo najevo, že NIAID financovala zahraniční laboratoře včetně té ve Wu-chanu, ale Fauci si údajně nevzpomíná, zda nad těmito laboratořemi měla NIAID dohled. „Dr. Fauci podepsal všechny domácí i zahraniční výzkumné granty, aniž by návrhy přezkoumal, a přiznal, že nevěděl, zda NIAID provádí dohled nad laboratořemi, které financuje,“ popsal Wenstrup.

Fauci se prý na uzavřeném slyšení také snažil vysvětlit, zda věděl už v roce 2020 o nebezpečném výzkumu gain-of-function, který probíhal v čínském Wuhanu. Gain-of-function výzkum spočívá v upravování viru tak, aby získaly na síle jeho určité vlastnosti – jako např. větší smrtnost nebo odolnost.

Už loni totiž vyšlo najevo z Fauciho e-mailové komunikace ze začátku roku 2020, kdy pandemie propukla, že Fauci měl informace o práci vědců na univerzitě ve Wu-chanu, kde probíhaly experimenty gain-of-function s netopýřím virem. Fauci tedy věděl, že epidemie vznikla v laboratořích ve Wu-chanu, ale veřejnost o tom neinformoval.

